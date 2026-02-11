Як прикрасити оселю на Китайський Новий рік 2026 — сім прикрас на удачу

Китайський Новий рік 2026 — як прикрасити оселю на удачу та щастя
Вже скоро Україна разом із усім світом зустрічатиме Китайський Новий рік або Свято Весни. Це чудова нагода оновити простір, налаштуватися на успіх і створити атмосферу радості у власній оселі. Червоні ліхтарі, святкові написи, квіти допоможуть привабити гармонію на весь рік.
Новини.LIVE розповідає, чим прикрасити дім до Китайського Нового року 2026, щоб привабити у своє життя добробут і позитивні зміни.
Як підготувати дім до Китайського Нового року 2026
Цьогоріч Китайський Новий рік, який ми зустрінемо вже 17 лютого, пройде під символом Червоного Вогняного Коня. Тож, будь-які декорації, сувеніри, зображення з цією твариною стануть символами щастя.
Щоб святковий декор справді приніс удачу, варто дотримуватися кількох простих правил:
- перед прикрашанням зробіть генеральне прибирання;
- позбудьтеся старих і зламаних речей;
- використовуйте переважно червоний, золотий і теплий жовтий кольори;
- не перевантажуйте простір зайвими деталями.
Чистий та світлий дім краще притягує позитивні зміни.
Сім декорацій на Китайський Новий рік 2026, які принесуть удачу та щастя
- Червоні ліхтарі — захист від негараздів
Червоні паперові ліхтарі є одним із головних символів Китайського Нового року. Їх розвішують біля входу, на балконах, у вітальні або на деревах біля будинку.
Вважається, що такий декор:
- відганяє негативну енергію;
- захищає дім від невдач;
- приваблює радість і добробут.
У 2026 році особливо доречно поєднувати ліхтарі з декором у вигляді коня або зображеннями, що символізують рух і розвиток.
- Новорічні парні написи на дверях на щастя
Традиційні китайські написи-побажання (对联) розміщують по обидва боки дверей. Вони містять слова про щастя, здоров'я, гармонію та фінансовий успіх.
Такі прикраси виконують одразу кілька функцій:
- створюють святкову атмосферу;
- символізують відкритість до нових можливостей;
- формують позитивний настрій у домі.
Найчастіше написи роблять чорним чорнилом на червоному папері та залишають до наступного року.
- Декор з паперу — символ щастя та любові
Паперові прикраси у вигляді витинанок традиційно наклеюють на вікна та двері. Найчастіше вони мають червоний колір і зображують рослини, тварин або символи достатку.
Кожен малюнок має своє значення:
- персик — довголіття;
- гранат — родинне щастя;
- качка-мандаринка — кохання;
- півонія — багатство;
- сосна — молодість і силу.
Такі прикраси створюють у домі атмосферу тепла та гармонії.
- Новорічні малюнки — символ добрих побажань
Традиційні святкові картини прикрашають стіни та двері під час святкування. На них зазвичай зображують легендарних персонажів, квіти або сцени достатку. Вони символізують:
- новий початок;
- захист оселі;
- благословення на майбутній рік.
Такі картини особливо доречні у вітальні або біля входу.
- Перевернутий ієрогліф "Фу" — знак удачі
Один із найвідоміших символів Китайського Нового року — ієрогліф "Фу", що означає щастя та добробут. Його часто розміщують на дверях у перевернутому вигляді. Це має особливе значення: у китайській мові слова "перевернути" і "пролитися" звучать однаково. Тому такий знак означає, що удача ніби "вливається" в дім. Вважається, що перевернутий "Фу": притягує фінансовий успіх, приносить гарні новини, захищає родину.
- Дерево кумквата — символ багатства
Кумкватове дерево є одним із найпопулярніших новорічних атрибутів у Китаї. Його назва співзвучна словам "золото" та "удача", тому рослина символізує фінансовий добробут. Таке дерево в домі означає:
- стабільний дохід;
- процвітання;
- успіх у справах.
Найчастіше кумкват ставлять біля входу або у вітальні.
- Квітучі рослини — процвітання
Китайський Новий рік ще називають Святом Весни, тому живі квіти є важливою частиною декору. Найпопулярніші рослини для прикрашання оселі:
- гілки сливи — витривалість і надія;
- орхідеї — гармонія;
- півонії — достаток;
- персиковий цвіт — нові почуття та оновлення.
Квітучі рослини наповнюють дім свіжістю та позитивною енергією.
