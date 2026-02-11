Відео
Головна Свята Китайський Новий рік 2026 — як прикрасити оселю на удачу та щастя

Китайський Новий рік 2026 — як прикрасити оселю на удачу та щастя

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 21:43
Як прикрасити оселю на Китайський Новий рік 2026 — сім прикрас на удачу
Мама з донькою прикрашають оселю. AI/Новини.LIVE

Вже скоро Україна разом із усім світом зустрічатиме Китайський Новий рік або Свято Весни. Це чудова нагода оновити простір, налаштуватися на успіх і створити атмосферу радості у власній оселі. Червоні ліхтарі, святкові написи, квіти допоможуть привабити гармонію на весь рік.

Новини.LIVE розповідає, чим прикрасити дім до Китайського Нового року 2026, щоб привабити у своє життя добробут і позитивні зміни.

Як підготувати дім до Китайського Нового року 2026

Цьогоріч Китайський Новий рік, який ми зустрінемо вже 17 лютого, пройде під символом Червоного Вогняного Коня. Тож, будь-які декорації, сувеніри, зображення з цією твариною стануть символами щастя.

Щоб святковий декор справді приніс удачу, варто дотримуватися кількох простих правил:

  • перед прикрашанням зробіть генеральне прибирання;
  • позбудьтеся старих і зламаних речей;
  • використовуйте переважно червоний, золотий і теплий жовтий кольори;
  • не перевантажуйте простір зайвими деталями.

Чистий та світлий дім краще притягує позитивні зміни.

 

Як підготувати дім до Китайського Нового року 2026
Декорації на Китайський Новий рік. Фото: arkeedesignstudio.com

Сім декорацій на Китайський Новий рік 2026, які принесуть удачу та щастя

  • Червоні ліхтарі — захист від негараздів

Червоні паперові ліхтарі є одним із головних символів Китайського Нового року. Їх розвішують біля входу, на балконах, у вітальні або на деревах біля будинку.

Вважається, що такий декор:

  • відганяє негативну енергію;
  • захищає дім від невдач;
  • приваблює радість і добробут.

У 2026 році особливо доречно поєднувати ліхтарі з декором у вигляді коня або зображеннями, що символізують рух і розвиток.

 

Сім декорацій на Китайський Новий рік 2026, які принесуть удачу та щастя — червоні ліхтарі
Червоні ліхтарі. Фото: google.com
  • Новорічні парні написи на дверях на щастя

Традиційні китайські написи-побажання (对联) розміщують по обидва боки дверей. Вони містять слова про щастя, здоров'я, гармонію та фінансовий успіх.

Такі прикраси виконують одразу кілька функцій:

  • створюють святкову атмосферу;
  • символізують відкритість до нових можливостей;
  • формують позитивний настрій у домі.

Найчастіше написи роблять чорним чорнилом на червоному папері та залишають до наступного року.

 

Сім декорацій на Китайський Новий рік 2026, які принесуть удачу та щастя
Новорічні парні написи на дверях. Фото: huangli.com
  • Декор з паперу — символ щастя та любові

Паперові прикраси у вигляді витинанок традиційно наклеюють на вікна та двері. Найчастіше вони мають червоний колір і зображують рослини, тварин або символи достатку.

Кожен малюнок має своє значення:

  • персик — довголіття;
  • гранат — родинне щастя;
  • качка-мандаринка — кохання;
  • півонія — багатство;
  • сосна — молодість і силу.

Такі прикраси створюють у домі атмосферу тепла та гармонії.

 

Китайський Новий рік 2026 — як прикрасити оселю
Паперові прикраси на двері. Фото: chinahighlights.com
  • Новорічні малюнки — символ добрих побажань

Традиційні святкові картини прикрашають стіни та двері під час святкування. На них зазвичай зображують легендарних персонажів, квіти або сцени достатку. Вони символізують:

  • новий початок;
  • захист оселі;
  • благословення на майбутній рік.

Такі картини особливо доречні у вітальні або біля входу.

 

Як прикрасити дім до Китайського Нового року
Новорічні малюнки. Фото: chinahighlights.com
  • Перевернутий ієрогліф "Фу" — знак удачі

Один із найвідоміших символів Китайського Нового року — ієрогліф "Фу", що означає щастя та добробут. Його часто розміщують на дверях у перевернутому вигляді. Це має особливе значення: у китайській мові слова "перевернути" і "пролитися" звучать однаково. Тому такий знак означає, що удача ніби "вливається" в дім. Вважається, що перевернутий "Фу": притягує фінансовий успіх, приносить гарні новини, захищає родину.

 

Як прикрасити оселю на Китайський Новий рік 2026
Перевернутий ієрогліф "Фу". Фото: chinahighlights.com
  • Дерево кумквата — символ багатства

Кумкватове дерево є одним із найпопулярніших новорічних атрибутів у Китаї. Його назва співзвучна словам "золото" та "удача", тому рослина символізує фінансовий добробут. Таке дерево в домі означає:

  • стабільний дохід;
  • процвітання;
  • успіх у справах.

Найчастіше кумкват ставлять біля входу або у вітальні.

 

Сім декорацій на Китайський Новий рік 2026, які принесуть удачу та щастя — дерево кумквата
Дерево кумквата. Фото: google.com
  • Квітучі рослини — процвітання

Китайський Новий рік ще називають Святом Весни, тому живі квіти є важливою частиною декору. Найпопулярніші рослини для прикрашання оселі:

  • гілки сливи — витривалість і надія;
  • орхідеї — гармонія;
  • півонії — достаток;
  • персиковий цвіт — нові почуття та оновлення.

Квітучі рослини наповнюють дім свіжістю та позитивною енергією.

 

Чим можна прикрасити оселю до Китайського Нового року 2026
Декорації на Китайський Новий рік. Фото: bloomthis.co

поради прикраси Китайський Новий рік декор свято 17 лютого
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
