Як прикрасити оселю на Китайський Новий рік 2026 — сім прикрас на удачу

Вже скоро Україна разом із усім світом зустрічатиме Китайський Новий рік або Свято Весни. Це чудова нагода оновити простір, налаштуватися на успіх і створити атмосферу радості у власній оселі. Червоні ліхтарі, святкові написи, квіти допоможуть привабити гармонію на весь рік.

Новини.LIVE розповідає, чим прикрасити дім до Китайського Нового року 2026, щоб привабити у своє життя добробут і позитивні зміни.

Як підготувати дім до Китайського Нового року 2026

Цьогоріч Китайський Новий рік, який ми зустрінемо вже 17 лютого, пройде під символом Червоного Вогняного Коня. Тож, будь-які декорації, сувеніри, зображення з цією твариною стануть символами щастя.

Щоб святковий декор справді приніс удачу, варто дотримуватися кількох простих правил:

перед прикрашанням зробіть генеральне прибирання;

позбудьтеся старих і зламаних речей;

використовуйте переважно червоний, золотий і теплий жовтий кольори;

не перевантажуйте простір зайвими деталями.

Чистий та світлий дім краще притягує позитивні зміни.

Декорації на Китайський Новий рік. Фото: arkeedesignstudio.com

Сім декорацій на Китайський Новий рік 2026, які принесуть удачу та щастя

Червоні ліхтарі — захист від негараздів

Червоні паперові ліхтарі є одним із головних символів Китайського Нового року. Їх розвішують біля входу, на балконах, у вітальні або на деревах біля будинку.

Вважається, що такий декор:

відганяє негативну енергію;

захищає дім від невдач;

приваблює радість і добробут.

У 2026 році особливо доречно поєднувати ліхтарі з декором у вигляді коня або зображеннями, що символізують рух і розвиток.

Червоні ліхтарі. Фото: google.com

Новорічні парні написи на дверях на щастя

Традиційні китайські написи-побажання ( 对联) розміщують по обидва боки дверей. Вони містять слова про щастя, здоров'я, гармонію та фінансовий успіх.

Такі прикраси виконують одразу кілька функцій:

створюють святкову атмосферу;

символізують відкритість до нових можливостей;

формують позитивний настрій у домі.

Найчастіше написи роблять чорним чорнилом на червоному папері та залишають до наступного року.

Новорічні парні написи на дверях. Фото: huangli.com

Декор з паперу — символ щастя та любові

Паперові прикраси у вигляді витинанок традиційно наклеюють на вікна та двері. Найчастіше вони мають червоний колір і зображують рослини, тварин або символи достатку.

Кожен малюнок має своє значення:

персик — довголіття;

гранат — родинне щастя;

качка-мандаринка — кохання;

півонія — багатство;

сосна — молодість і силу.

Такі прикраси створюють у домі атмосферу тепла та гармонії.

Паперові прикраси на двері. Фото: chinahighlights.com

Новорічні малюнки — символ добрих побажань

Традиційні святкові картини прикрашають стіни та двері під час святкування. На них зазвичай зображують легендарних персонажів, квіти або сцени достатку. Вони символізують:

новий початок;

захист оселі;

благословення на майбутній рік.

Такі картини особливо доречні у вітальні або біля входу.

Новорічні малюнки. Фото: chinahighlights.com

Перевернутий ієрогліф "Фу" — знак удачі

Один із найвідоміших символів Китайського Нового року — ієрогліф "Фу", що означає щастя та добробут. Його часто розміщують на дверях у перевернутому вигляді. Це має особливе значення: у китайській мові слова "перевернути" і "пролитися" звучать однаково. Тому такий знак означає, що удача ніби "вливається" в дім. Вважається, що перевернутий "Фу": притягує фінансовий успіх, приносить гарні новини, захищає родину.

Перевернутий ієрогліф "Фу". Фото: chinahighlights.com

Дерево кумквата — символ багатства

Кумкватове дерево є одним із найпопулярніших новорічних атрибутів у Китаї. Його назва співзвучна словам "золото" та "удача", тому рослина символізує фінансовий добробут. Таке дерево в домі означає:

стабільний дохід;

процвітання;

успіх у справах.

Найчастіше кумкват ставлять біля входу або у вітальні.

Дерево кумквата. Фото: google.com

Квітучі рослини — процвітання

Китайський Новий рік ще називають Святом Весни, тому живі квіти є важливою частиною декору. Найпопулярніші рослини для прикрашання оселі:

гілки сливи — витривалість і надія;

орхідеї — гармонія;

півонії — достаток;

персиковий цвіт — нові почуття та оновлення.

Квітучі рослини наповнюють дім свіжістю та позитивною енергією.

Декорації на Китайський Новий рік. Фото: bloomthis.co

