Главная Праздники Китайский Новый год 2026 — как украсить дом на удачу и счастье

Китайский Новый год 2026 — как украсить дом на удачу и счастье

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 21:43
Как украсить дом на Китайский Новый год 2026 — семь украшений на удачу
Мама с дочкой украшают дом. AI/Новости.LIVE

 

Новости.LIVE рассказывает, чем украсить дом к Китайскому Новому году 2026, чтобы привлечь в свою жизнь благополучие и позитивные изменения.

Читайте также:

Как подготовить дом к Китайскому Новому году 2026

Чтобы праздничный декор действительно принес удачу, стоит придерживаться нескольких простых правил:

  • перед украшением сделайте генеральную уборку;
  • избавьтесь от старых и сломанных вещей;
  • используйте преимущественно красный, золотой и теплый желтый цвета;
  • не перегружайте пространство лишними деталями.

Чистый и светлый дом лучше притягивает положительные изменения.

 

Як підготувати дім до Китайського Нового року 2026
Декорации на Китайский Новый год. Фото: arkeedesignstudio.com

Семь декораций на Китайский Новый год 2026, которые принесут удачу и счастье

  • Красные фонари - защита от невзгод

Красные бумажные фонари являются одним из главных символов Китайского Нового года. Их развешивают у входа, на балконах, в гостиной или на деревьях возле дома.

Считается, что такой декор:

  • отгоняет негативную энергию;
  • защищает дом от неудач;
  • привлекает радость и благополучие.

В 2026 году особенно уместно сочетать фонари с декором в виде лошади или изображениями, символизирующими движение и развитие.

 

Сім декорацій на Китайський Новий рік 2026, які принесуть удачу та щастя — червоні ліхтарі
Красные фонари. Фото: google.com
  • Новогодние парные надписи на дверях на счастье

Традиционные китайские надписи-пожелания (对联) размещают по обеим сторонам дверей. Они содержат слова о счастье, здоровье, гармонии и финансовом успехе.

Такие украшения выполняют сразу несколько функций:

  • создают праздничную атмосферу;
  • символизируют открытость к новым возможностям;
  • формируют позитивный настрой в доме.

Чаще всего надписи делают черными чернилами на красной бумаге и оставляют до следующего года.

 

Сім декорацій на Китайський Новий рік 2026, які принесуть удачу та щастя
Новогодние парные надписи на дверях. Фото: huangli.com
  • Декор из бумаги - символ счастья и любви

Бумажные украшения в виде вытынанок традиционно наклеивают на окна и двери. Чаще всего они имеют красный цвет и изображают растения, животных или символы достатка.

Каждый рисунок имеет свое значение:

  • персик - долголетие;
  • гранат - семейное счастье;
  • утка-мандаринка - любовь;
  • пион - богатство;
  • сосна - молодость и силу.

Такие украшения создают в доме атмосферу тепла и гармонии.

 

Китайський Новий рік 2026 — як прикрасити оселю
Бумажные украшения на двери. Фото: chinahighlights.com
  • Новогодние рисунки - символ добрых пожеланий

Традиционные праздничные картины украшают стены и двери во время празднования. На них обычно изображают легендарных персонажей, цветы или сцены изобилия. Они символизируют:

  • новое начало;
  • защиту дома;
  • благословение на будущий год.

Такие картины особенно уместны в гостиной или у входа.

  • Перевернутый иероглиф "Фу" - знак удачи

Один из самых известных символов Китайского Нового года - иероглиф "Фу", означающий счастье и благополучие. Его часто размещают на дверях в перевернутом виде. Это имеет особое значение: в китайском языке слова "перевернуть" и "пролиться" звучат одинаково. Поэтому такой знак означает, что удача как бы "вливается" в дом. Считается, что перевернутый "Фу": притягивает финансовый успех, приносит хорошие новости, защищает семью.

  • Дерево кумквата - символ богатства

Кумкватовое дерево является одним из самых популярных новогодних атрибутов в Китае. Его название созвучно словам "золото" и "удача", поэтому растение символизирует финансовое благополучие. Такое дерево в доме означает:

  • стабильный доход;
  • процветание;
  • успех в делах.

Чаще всего кумкват ставят у входа или в гостиной.

  • Цветущие растения - процветание

Китайский Новый год еще называют Праздником Весны, поэтому живые цветы являются важной частью декора. Самые популярные растения для украшения дома:

  • ветви сливы - выносливость и надежда;
  • орхидеи - гармония;
  • пионы - изобилие;
  • персиковый цвет - новые чувства и обновление.

Цветущие растения наполняют дом свежестью и положительной энергией.

Также предлагаем другие интересные новости о Китайском Новом годе 2026

Какие простые ритуалы принесут удачу на весь год.

Что стоит приготовить на праздник, чтобы привлечь достаток и здоровье.

Чтоо можно подарить друзьям, близким и детям, чтобы принести настоящее счастье.

советы украшения Китайский Новый год декор праздник 17 февраля
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
