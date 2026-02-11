Как украсить дом на Китайский Новый год 2026 — семь украшений на удачу

Мама с дочкой украшают дом. AI/Новости.LIVE

Новости.LIVE рассказывает, чем украсить дом к Китайскому Новому году 2026, чтобы привлечь в свою жизнь благополучие и позитивные изменения.

Как подготовить дом к Китайскому Новому году 2026

Чтобы праздничный декор действительно принес удачу, стоит придерживаться нескольких простых правил:

перед украшением сделайте генеральную уборку;

избавьтесь от старых и сломанных вещей;

используйте преимущественно красный, золотой и теплый желтый цвета;

не перегружайте пространство лишними деталями.

Чистый и светлый дом лучше притягивает положительные изменения.

Декорации на Китайский Новый год. Фото: arkeedesignstudio.com

Семь декораций на Китайский Новый год 2026, которые принесут удачу и счастье

Красные фонари - защита от невзгод

Красные бумажные фонари являются одним из главных символов Китайского Нового года. Их развешивают у входа, на балконах, в гостиной или на деревьях возле дома.

Считается, что такой декор:

отгоняет негативную энергию;

защищает дом от неудач;

привлекает радость и благополучие.

В 2026 году особенно уместно сочетать фонари с декором в виде лошади или изображениями, символизирующими движение и развитие.

Красные фонари. Фото: google.com

Новогодние парные надписи на дверях на счастье

Традиционные китайские надписи-пожелания ( 对联) размещают по обеим сторонам дверей. Они содержат слова о счастье, здоровье, гармонии и финансовом успехе.

Такие украшения выполняют сразу несколько функций:

создают праздничную атмосферу;

символизируют открытость к новым возможностям;

формируют позитивный настрой в доме.

Чаще всего надписи делают черными чернилами на красной бумаге и оставляют до следующего года.

Новогодние парные надписи на дверях. Фото: huangli.com

Декор из бумаги - символ счастья и любви

Бумажные украшения в виде вытынанок традиционно наклеивают на окна и двери. Чаще всего они имеют красный цвет и изображают растения, животных или символы достатка.

Каждый рисунок имеет свое значение:

персик - долголетие;

гранат - семейное счастье;

утка-мандаринка - любовь;

пион - богатство;

сосна - молодость и силу.

Такие украшения создают в доме атмосферу тепла и гармонии.

Бумажные украшения на двери. Фото: chinahighlights.com

Новогодние рисунки - символ добрых пожеланий

Традиционные праздничные картины украшают стены и двери во время празднования. На них обычно изображают легендарных персонажей, цветы или сцены изобилия. Они символизируют:

новое начало;

защиту дома;

благословение на будущий год.

Такие картины особенно уместны в гостиной или у входа.

Перевернутый иероглиф "Фу" - знак удачи

Один из самых известных символов Китайского Нового года - иероглиф "Фу", означающий счастье и благополучие. Его часто размещают на дверях в перевернутом виде. Это имеет особое значение: в китайском языке слова "перевернуть" и "пролиться" звучат одинаково. Поэтому такой знак означает, что удача как бы "вливается" в дом. Считается, что перевернутый "Фу": притягивает финансовый успех, приносит хорошие новости, защищает семью.

Дерево кумквата - символ богатства

Кумкватовое дерево является одним из самых популярных новогодних атрибутов в Китае. Его название созвучно словам "золото" и "удача", поэтому растение символизирует финансовое благополучие. Такое дерево в доме означает:

стабильный доход;

процветание;

успех в делах.

Чаще всего кумкват ставят у входа или в гостиной.

Цветущие растения - процветание

Китайский Новый год еще называют Праздником Весны, поэтому живые цветы являются важной частью декора. Самые популярные растения для украшения дома:

ветви сливы - выносливость и надежда;

орхидеи - гармония;

пионы - изобилие;

персиковый цвет - новые чувства и обновление.

Цветущие растения наполняют дом свежестью и положительной энергией.

