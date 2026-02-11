Как украсить дом на Китайский Новый год 2026 — семь украшений на удачу

Китайский Новый год 2026 — как украсить дом на удачу и счастье
Новости.LIVE рассказывает, чем украсить дом к Китайскому Новому году 2026, чтобы привлечь в свою жизнь благополучие и позитивные изменения.
Как подготовить дом к Китайскому Новому году 2026
Чтобы праздничный декор действительно принес удачу, стоит придерживаться нескольких простых правил:
- перед украшением сделайте генеральную уборку;
- избавьтесь от старых и сломанных вещей;
- используйте преимущественно красный, золотой и теплый желтый цвета;
- не перегружайте пространство лишними деталями.
Чистый и светлый дом лучше притягивает положительные изменения.
Семь декораций на Китайский Новый год 2026, которые принесут удачу и счастье
- Красные фонари - защита от невзгод
Красные бумажные фонари являются одним из главных символов Китайского Нового года. Их развешивают у входа, на балконах, в гостиной или на деревьях возле дома.
Считается, что такой декор:
- отгоняет негативную энергию;
- защищает дом от неудач;
- привлекает радость и благополучие.
В 2026 году особенно уместно сочетать фонари с декором в виде лошади или изображениями, символизирующими движение и развитие.
- Новогодние парные надписи на дверях на счастье
Традиционные китайские надписи-пожелания (对联) размещают по обеим сторонам дверей. Они содержат слова о счастье, здоровье, гармонии и финансовом успехе.
Такие украшения выполняют сразу несколько функций:
- создают праздничную атмосферу;
- символизируют открытость к новым возможностям;
- формируют позитивный настрой в доме.
Чаще всего надписи делают черными чернилами на красной бумаге и оставляют до следующего года.
- Декор из бумаги - символ счастья и любви
Бумажные украшения в виде вытынанок традиционно наклеивают на окна и двери. Чаще всего они имеют красный цвет и изображают растения, животных или символы достатка.
Каждый рисунок имеет свое значение:
- персик - долголетие;
- гранат - семейное счастье;
- утка-мандаринка - любовь;
- пион - богатство;
- сосна - молодость и силу.
Такие украшения создают в доме атмосферу тепла и гармонии.
- Новогодние рисунки - символ добрых пожеланий
Традиционные праздничные картины украшают стены и двери во время празднования. На них обычно изображают легендарных персонажей, цветы или сцены изобилия. Они символизируют:
- новое начало;
- защиту дома;
- благословение на будущий год.
Такие картины особенно уместны в гостиной или у входа.
- Перевернутый иероглиф "Фу" - знак удачи
Один из самых известных символов Китайского Нового года - иероглиф "Фу", означающий счастье и благополучие. Его часто размещают на дверях в перевернутом виде. Это имеет особое значение: в китайском языке слова "перевернуть" и "пролиться" звучат одинаково. Поэтому такой знак означает, что удача как бы "вливается" в дом. Считается, что перевернутый "Фу": притягивает финансовый успех, приносит хорошие новости, защищает семью.
- Дерево кумквата - символ богатства
Кумкватовое дерево является одним из самых популярных новогодних атрибутов в Китае. Его название созвучно словам "золото" и "удача", поэтому растение символизирует финансовое благополучие. Такое дерево в доме означает:
- стабильный доход;
- процветание;
- успех в делах.
Чаще всего кумкват ставят у входа или в гостиной.
- Цветущие растения - процветание
Китайский Новый год еще называют Праздником Весны, поэтому живые цветы являются важной частью декора. Самые популярные растения для украшения дома:
- ветви сливы - выносливость и надежда;
- орхидеи - гармония;
- пионы - изобилие;
- персиковый цвет - новые чувства и обновление.
Цветущие растения наполняют дом свежестью и положительной энергией.
