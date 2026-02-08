Китайский Новый год 2026 — что следует сделать на счастье и удачу

Эти простые ритуалы на Китайский Новый год 2026 принесут удачу
Китайский Новый год или Праздник Весны в 2026 году Украина и мир будут встречать уже 17 февраля. Он пройдет под знаком Красного Огненного Коня. В восточной традиции это время, когда в жизнь можно привлечь положительные изменения. Но даже не находясь в Китае, украинцы могут почувствовать атмосферу праздника и также воспроизвести простые домашние ритуалы, которые настроят на счастье.
Новини.LIVE рассказывает, что сделать на Китайский Новый год 2026, чтобы пригласить в свой дом удачу, любовь и финансовую стабильность.
Простые ритуалы на Китайский Новый год 2026, которые принесут удачу и счастье
Чтобы отпраздновать Китайский Новый год, не обязательно покупать дорогие декорации или экзотические вещи из Китая. Есть традиции и домашние ритуалы, которые может воспроизвести каждый, даже в тех реалиях, в которых сегодня вынуждены жить украинцы. По восточным верованиям, такие простые вещи помогают настроиться на успех, гармонию и достаток:
- Генеральная уборка перед праздником
Перед Китайским Новым годом обязательно убирают дом. Считается, что вместе с пылью и ненужными вещами из дома уходит накопленный негатив. Поэтому, перед 17 февраля стоит:
- избавиться от сломанных вещей;
- выбросить лишнее, чем вы не пользуетесь уже очень давно;
- помыть окна и пол;
- поубирать в углах и в труднодоступных местах;
- почистить ковры;
- проветрить помещение;
- постирать и сложить вещи;
- сложить вещи во всех ящиках и шкафах.
После этого дом наполняется новой энергией, готовой принимать достаток и благосостояние.
- Праздничное оформление дома
В Китае дома украшают красным и золотым цветами, которые символизируют радость и богатство. В Украине можно использовать:
- красные салфетки или скатерть;
- свечи теплых оттенков, красного цвета;
- гирлянды с фонариками;
- декоративные ленты.
Даже небольшой акцент в этих цветах поможет создать праздничную атмосферу и привлечь положительную энергию.
- Цвета и символы удачи в 2026 году
Для Красной Огненной Лошади благоприятными считаются:
- красный;
- золотой;
- оранжевый;
- теплый желтый.
Также положительную энергию несут образы лошади, фонариков, огня и цветов сливы. Их можно использовать в декоре или заставках на телефоне.
- Ритуал семейного ужина
Ужин накануне праздника имеет особое значение. Он символизирует единство и поддержку в семье. Для праздничного стола стоит приготовить:
- рыбу как символ достатка;
- вареники или пельмени для финансового успеха;
- сладкие блюда для гармонии и счастья;
- лапшу как знак долголетия.
Во время ужина важно говорить добрые слова, вспоминать хорошие события и желать друг другу счастья.
- Домашний ритуал на привлечение денег
В день наступления Нового года можно провести простой финансовый ритуал. Нужно:
- взять красный конверт или небольшую коробочку;
- положить туда купюру или несколько монет (сумма ни в коем случае не должна содержать четверку, это плохое число по китайским верованиям);
- написать на красной бумажке желаемую сумму дохода;
- положить записку вместе с деньгами.
Этот конверт или коробку хранят в шкафу или кошельке как символ финансовой стабильности.
- Ритуал для исполнения желаний
Красная Огненная Лошадь 2026 года способствует смелым планам и новым начинаниям. В праздничную ночь полезно записать свои цели. На листе стоит отметить:
- главные мечты на год;
- планы относительно работы;
- желания для семьи;
- личные стремления.
После этого список кладут в ежедневник или ящик и время от времени перечитывают, настраиваясь на успех.
