Китайский Новый год 2026 — что следует сделать на счастье и удачу

Китайский Новый год или Праздник Весны в 2026 году Украина и мир будут встречать уже 17 февраля. Он пройдет под знаком Красного Огненного Коня. В восточной традиции это время, когда в жизнь можно привлечь положительные изменения. Но даже не находясь в Китае, украинцы могут почувствовать атмосферу праздника и также воспроизвести простые домашние ритуалы, которые настроят на счастье.

Новини.LIVE рассказывает, что сделать на Китайский Новый год 2026, чтобы пригласить в свой дом удачу, любовь и финансовую стабильность.

Простые ритуалы на Китайский Новый год 2026, которые принесут удачу и счастье

Чтобы отпраздновать Китайский Новый год, не обязательно покупать дорогие декорации или экзотические вещи из Китая. Есть традиции и домашние ритуалы, которые может воспроизвести каждый, даже в тех реалиях, в которых сегодня вынуждены жить украинцы. По восточным верованиям, такие простые вещи помогают настроиться на успех, гармонию и достаток:

Генеральная уборка перед праздником

Перед Китайским Новым годом обязательно убирают дом. Считается, что вместе с пылью и ненужными вещами из дома уходит накопленный негатив. Поэтому, перед 17 февраля стоит:

избавиться от сломанных вещей;

выбросить лишнее, чем вы не пользуетесь уже очень давно;

помыть окна и пол;

поубирать в углах и в труднодоступных местах;

почистить ковры;

проветрить помещение;

постирать и сложить вещи;

сложить вещи во всех ящиках и шкафах.

После этого дом наполняется новой энергией, готовой принимать достаток и благосостояние.

Праздничное оформление дома

В Китае дома украшают красным и золотым цветами, которые символизируют радость и богатство. В Украине можно использовать:

красные салфетки или скатерть;

свечи теплых оттенков, красного цвета;

гирлянды с фонариками;

декоративные ленты.

Даже небольшой акцент в этих цветах поможет создать праздничную атмосферу и привлечь положительную энергию.

Цвета и символы удачи в 2026 году

Для Красной Огненной Лошади благоприятными считаются:

красный;

золотой;

оранжевый;

теплый желтый.

Также положительную энергию несут образы лошади, фонариков, огня и цветов сливы. Их можно использовать в декоре или заставках на телефоне.

Ритуал семейного ужина

Ужин накануне праздника имеет особое значение. Он символизирует единство и поддержку в семье. Для праздничного стола стоит приготовить:

рыбу как символ достатка;

вареники или пельмени для финансового успеха;

сладкие блюда для гармонии и счастья;

лапшу как знак долголетия.

Во время ужина важно говорить добрые слова, вспоминать хорошие события и желать друг другу счастья.

Домашний ритуал на привлечение денег

В день наступления Нового года можно провести простой финансовый ритуал. Нужно:

взять красный конверт или небольшую коробочку;

положить туда купюру или несколько монет (сумма ни в коем случае не должна содержать четверку, это плохое число по китайским верованиям);

написать на красной бумажке желаемую сумму дохода;

положить записку вместе с деньгами.

Этот конверт или коробку хранят в шкафу или кошельке как символ финансовой стабильности.

Ритуал для исполнения желаний

Красная Огненная Лошадь 2026 года способствует смелым планам и новым начинаниям. В праздничную ночь полезно записать свои цели. На листе стоит отметить:

главные мечты на год;

планы относительно работы;

желания для семьи;

личные стремления.

После этого список кладут в ежедневник или ящик и время от времени перечитывают, настраиваясь на успех.

