Эти простые ритуалы на Китайский Новый год 2026 принесут удачу

Эти простые ритуалы на Китайский Новый год 2026 принесут удачу

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 19:44
Китайский Новый год 2026 — что следует сделать на счастье и удачу
Девочка с мамой украшают дом. Фото: AI/Новини.LIVE

Китайский Новый год или Праздник Весны в 2026 году Украина и мир будут встречать уже 17 февраля. Он пройдет под знаком Красного Огненного Коня. В восточной традиции это время, когда в жизнь можно привлечь положительные изменения. Но даже не находясь в Китае, украинцы могут почувствовать атмосферу праздника и также воспроизвести простые домашние ритуалы, которые настроят на счастье.

Новини.LIVE рассказывает, что сделать на Китайский Новый год 2026, чтобы пригласить в свой дом удачу, любовь и финансовую стабильность.

Читайте также:

Простые ритуалы на Китайский Новый год 2026, которые принесут удачу и счастье

Чтобы отпраздновать Китайский Новый год, не обязательно покупать дорогие декорации или экзотические вещи из Китая. Есть традиции и домашние ритуалы, которые может воспроизвести каждый, даже в тех реалиях, в которых сегодня вынуждены жить украинцы. По восточным верованиям, такие простые вещи помогают настроиться на успех, гармонию и достаток:

  • Генеральная уборка перед праздником

Перед Китайским Новым годом обязательно убирают дом. Считается, что вместе с пылью и ненужными вещами из дома уходит накопленный негатив. Поэтому, перед 17 февраля стоит:

  • избавиться от сломанных вещей;
  • выбросить лишнее, чем вы не пользуетесь уже очень давно;
  • помыть окна и пол;
  • поубирать в углах и в труднодоступных местах;
  • почистить ковры;
  • проветрить помещение;
  • постирать и сложить вещи;
  • сложить вещи во всех ящиках и шкафах.

После этого дом наполняется новой энергией, готовой принимать достаток и благосостояние.

 

Прості ритуали на Китайський Новий рік 2026, що принесуть удачу та щастя: генеральне прибирання
Уборка пыли в доме. Фото: depositphotos.com
  • Праздничное оформление дома

В Китае дома украшают красным и золотым цветами, которые символизируют радость и богатство. В Украине можно использовать:

  • красные салфетки или скатерть;
  • свечи теплых оттенков, красного цвета;
  • гирлянды с фонариками;
  • декоративные ленты.

Даже небольшой акцент в этих цветах поможет создать праздничную атмосферу и привлечь положительную энергию.

 

Як прикрасити оселю до Китайського Нового року 2026
Девочка украшает дом к Китайскому Новому году. Фото: freepik.com
  • Цвета и символы удачи в 2026 году

Для Красной Огненной Лошади благоприятными считаются:

  • красный;
  • золотой;
  • оранжевый;
  • теплый желтый.

Также положительную энергию несут образы лошади, фонариков, огня и цветов сливы. Их можно использовать в декоре или заставках на телефоне.

 

Як прикрасити квартиру до Китайського Нового року 2026
Декорации на Китайский Новый год. Фото: istockphoto.com
  • Ритуал семейного ужина

Ужин накануне праздника имеет особое значение. Он символизирует единство и поддержку в семье. Для праздничного стола стоит приготовить:

  • рыбу как символ достатка;
  • вареники или пельмени для финансового успеха;
  • сладкие блюда для гармонии и счастья;
  • лапшу как знак долголетия.

Во время ужина важно говорить добрые слова, вспоминать хорошие события и желать друг другу счастья.

 

Китайський Новий рік 2026 — що слід зробити на щастя та удачу
Праздничные блюда на Китайский Новый год. Фото: istockphoto.com
  • Домашний ритуал на привлечение денег

В день наступления Нового года можно провести простой финансовый ритуал. Нужно:

  • взять красный конверт или небольшую коробочку;
  • положить туда купюру или несколько монет (сумма ни в коем случае не должна содержать четверку, это плохое число по китайским верованиям);
  • написать на красной бумажке желаемую сумму дохода;
  • положить записку вместе с деньгами.

Этот конверт или коробку хранят в шкафу или кошельке как символ финансовой стабильности.

 

Які прості ритуали на Китайський Новий рік 2026 допоможуть привабити у життя гроші
Атрибуты Китайского Нового года. Фото: depositphotos.com
  • Ритуал для исполнения желаний

Красная Огненная Лошадь 2026 года способствует смелым планам и новым начинаниям. В праздничную ночь полезно записать свои цели. На листе стоит отметить:

  • главные мечты на год;
  • планы относительно работы;
  • желания для семьи;
  • личные стремления.

После этого список кладут в ежедневник или ящик и время от времени перечитывают, настраиваясь на успех.

Ранее мы рассказывали, что можно подарить друзьям и близким на Китайский Новый год, чтобы принести настоящее счастье.

Также узнавайте. какие блюда приготовить на Китайский Новый год 2026, чтобы привлечь в жизнь деньги, гармонию, счастье и долголетие.

