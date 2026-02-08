Китайський Новий рік 2026 — що слід зробити на щастя та удачу

Ці прості ритуали на Китайський Новий рік 2026 принесуть удачу
Китайський Новий рік або Свято Весни у 2026 році Україна та світ зустрічатимуть вже 17 лютого. Він пройде під знаком Червоного Вогняного Коня. У східній традиції це час, коли у життя можна привабити позитивні зміни. Але навіть не перебуваючи в Китаї, українці можуть відчути атмосферу свята й також відтворити прості домашні ритуали, які налаштують на щастя.
Новини.LIVE розповідає, що зробити на Китайський Новий рік 2026, щоб запросити в свою оселю удачу, любов і фінансову стабільність.
Прості ритуали на Китайський Новий рік 2026, що принесуть удачу та щастя
Щоб відсвяткувати Китайський Новий рік, не обов'язково купувати дорогі декорації або екзотичні речі з Китаю. Є традиції та домашні ритуали, які може відтворити кожен, навіть у тих реаліях, у яких сьогодні вимушені жити українці. За східними віруваннями, такі прості речі допомагають налаштуватися на успіх, гармонію та достаток:
- Генеральне прибирання перед святом
Перед Китайським Новим роком обов'язково прибирають оселю. Вважається, що разом із пилом і непотрібними речами з дому йде накопичений негатив. Тож, перед 17 лютого варто:
- позбутися зламаних речей;
- викинути зайве, чим ви не користуєтеся вже дуже давно;
- помити вікна й підлогу;
- поприбирати у кутках та у важкодоступних місцях;
- почистити килими;
- провітрити помешкання;
- випрати та поскладати речі;
- поскладати речі в усіх шухлядах та шафах.
Після цього оселя наповнюється новою енергією, готовою приймати достаток і добробут.
- Святкове оформлення дому
У Китаї будинки прикрашають червоним і золотим кольорами, які символізують радість і багатство. В Україні можна використати:
- червоні серветки або скатертину;
- свічки теплих відтінків, червоного кольору;
- гірлянди з ліхтариками;
- декоративні стрічки.
Навіть невеликий акцент у цих кольорах допоможе створити святкову атмосферу та залучити позитивну енергію.
- Кольори та символи удачі у 2026 році
Для Червоного Вогняного Коня сприятливими вважаються:
- червоний;
- золотий;
- помаранчевий;
- теплий жовтий.
Також позитивну енергію несуть образи коня, ліхтариків, вогню та квітів сливи. Їх можна використовувати в декорі або заставках на телефоні.
- Ритуал сімейної вечері
Вечеря напередодні свята має особливе значення. Вона символізує єдність і підтримку в родині. Для святкового столу варто приготувати:
- рибу як символ достатку;
- вареники або пельмені для фінансового успіху;
- солодкі страви для гармонії та щастя;
- локшину як знак довголіття.
Під час вечері важливо говорити добрі слова, згадувати хороші події та бажати одне одному щастя.
- Домашній ритуал на залучення грошей
У день настання Нового року можна провести простий фінансовий ритуал. Потрібно:
- взяти червоний конверт або невелику коробочку;
- покласти туди купюру або кілька монет (сума у жодному разі не повинна містити четвірку, це погане число за китайськими віруваннями);
- написати на червоному папірці бажану суму доходу;
- покласти записку разом із грошима.
Цей конверт або коробку зберігають у шафі або гаманці як символ фінансової стабільності.
- Ритуал для виконання бажань
Червоний Вогняний Кінь 2026 року сприяє сміливим планам і новим починанням. У святкову ніч корисно записати свої цілі. На аркуші варто зазначити:
- головні мрії на рік;
- плани щодо роботи;
- бажання для родини;
- особисті прагнення.
Після цього список кладуть у щоденник або шухляду та час від часу перечитують, налаштовуючись на успіх.
Раніше ми розповідали, що можна подарувати друзям і близьким на Китайський Новий рік, щоб принести справжнє щастя.
Також дізнавайтесь. які страви приготувати на Китайський Новий рік 2026, щоб залучити у життя гроші, гармонію, щастя та довголіття.
Читайте Новини.LIVE!