Китайський Новий рік 2026 — що слід зробити на щастя та удачу

Дівчинка з мамою прикрашають дім. Фото: AI/Новини.LIVE

Китайський Новий рік або Свято Весни у 2026 році Україна та світ зустрічатимуть вже 17 лютого. Він пройде під знаком Червоного Вогняного Коня. У східній традиції це час, коли у життя можна привабити позитивні зміни. Але навіть не перебуваючи в Китаї, українці можуть відчути атмосферу свята й також відтворити прості домашні ритуали, які налаштують на щастя.

Новини.LIVE розповідає, що зробити на Китайський Новий рік 2026, щоб запросити в свою оселю удачу, любов і фінансову стабільність.

Прості ритуали на Китайський Новий рік 2026, що принесуть удачу та щастя

Щоб відсвяткувати Китайський Новий рік, не обов'язково купувати дорогі декорації або екзотичні речі з Китаю. Є традиції та домашні ритуали, які може відтворити кожен, навіть у тих реаліях, у яких сьогодні вимушені жити українці. За східними віруваннями, такі прості речі допомагають налаштуватися на успіх, гармонію та достаток:

Генеральне прибирання перед святом

Перед Китайським Новим роком обов'язково прибирають оселю. Вважається, що разом із пилом і непотрібними речами з дому йде накопичений негатив. Тож, перед 17 лютого варто:

позбутися зламаних речей;

викинути зайве, чим ви не користуєтеся вже дуже давно;

помити вікна й підлогу;

поприбирати у кутках та у важкодоступних місцях;

почистити килими;

провітрити помешкання;

випрати та поскладати речі;

поскладати речі в усіх шухлядах та шафах.

Після цього оселя наповнюється новою енергією, готовою приймати достаток і добробут.

Прибирання пилу в домі. Фото: depositphotos.com

Святкове оформлення дому

У Китаї будинки прикрашають червоним і золотим кольорами, які символізують радість і багатство. В Україні можна використати:

червоні серветки або скатертину;

свічки теплих відтінків, червоного кольору;

гірлянди з ліхтариками;

декоративні стрічки.

Навіть невеликий акцент у цих кольорах допоможе створити святкову атмосферу та залучити позитивну енергію.

Дівчинка прикрашає оселю до Китайського Нового року. Фото: freepik.com

Кольори та символи удачі у 2026 році

Для Червоного Вогняного Коня сприятливими вважаються:

червоний;

золотий;

помаранчевий;

теплий жовтий.

Також позитивну енергію несуть образи коня, ліхтариків, вогню та квітів сливи. Їх можна використовувати в декорі або заставках на телефоні.

Декорації на Китайський Новий рік. Фото: istockphoto.com

Ритуал сімейної вечері

Вечеря напередодні свята має особливе значення. Вона символізує єдність і підтримку в родині. Для святкового столу варто приготувати:

рибу як символ достатку;

вареники або пельмені для фінансового успіху;

солодкі страви для гармонії та щастя;

локшину як знак довголіття.

Під час вечері важливо говорити добрі слова, згадувати хороші події та бажати одне одному щастя.

Святкові страви на Китайський Новий рік. Фото: istockphoto.com

Домашній ритуал на залучення грошей

У день настання Нового року можна провести простий фінансовий ритуал. Потрібно:

взяти червоний конверт або невелику коробочку;

покласти туди купюру або кілька монет (сума у жодному разі не повинна містити четвірку, це погане число за китайськими віруваннями);

написати на червоному папірці бажану суму доходу;

покласти записку разом із грошима.

Цей конверт або коробку зберігають у шафі або гаманці як символ фінансової стабільності.

Атрибути Китайського Нового року. Фото: depositphotos.com

Ритуал для виконання бажань

Червоний Вогняний Кінь 2026 року сприяє сміливим планам і новим починанням. У святкову ніч корисно записати свої цілі. На аркуші варто зазначити:

головні мрії на рік;

плани щодо роботи;

бажання для родини;

особисті прагнення.

Після цього список кладуть у щоденник або шухляду та час від часу перечитують, налаштовуючись на успіх.

