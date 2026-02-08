Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Ці прості ритуали на Китайський Новий рік 2026 принесуть удачу

Ці прості ритуали на Китайський Новий рік 2026 принесуть удачу

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 19:44
Китайський Новий рік 2026 — що слід зробити на щастя та удачу
Дівчинка з мамою прикрашають дім. Фото: AI/Новини.LIVE

Китайський Новий рік або Свято Весни у 2026 році Україна та світ зустрічатимуть вже 17 лютого. Він пройде під знаком Червоного Вогняного Коня. У східній традиції це час, коли у життя можна привабити позитивні зміни. Але навіть не перебуваючи в Китаї, українці можуть відчути атмосферу свята й також відтворити прості домашні ритуали, які налаштують на щастя.

Новини.LIVE розповідає, що зробити на Китайський Новий рік 2026, щоб запросити в свою оселю удачу, любов і фінансову стабільність.

Реклама
Читайте також:

Прості ритуали на Китайський Новий рік 2026, що принесуть удачу та щастя

Щоб відсвяткувати Китайський Новий рік, не обов'язково купувати дорогі декорації або екзотичні речі з Китаю. Є традиції та домашні ритуали, які може відтворити кожен, навіть у тих реаліях, у яких сьогодні вимушені жити українці. За східними віруваннями, такі прості речі допомагають налаштуватися на успіх, гармонію та достаток:

  • Генеральне прибирання перед святом

Перед Китайським Новим роком обов'язково прибирають оселю. Вважається, що разом із пилом і непотрібними речами з дому йде накопичений негатив. Тож, перед 17 лютого варто:

  • позбутися зламаних речей;
  • викинути зайве, чим ви не користуєтеся вже дуже давно;
  • помити вікна й підлогу;
  • поприбирати у кутках та у важкодоступних місцях;
  • почистити килими;
  • провітрити помешкання;
  • випрати та поскладати речі;
  • поскладати речі в усіх шухлядах та шафах.

Після цього оселя наповнюється новою енергією, готовою приймати достаток і добробут.

 

Прості ритуали на Китайський Новий рік 2026, що принесуть удачу та щастя: генеральне прибирання
Прибирання пилу в домі. Фото: depositphotos.com
  • Святкове оформлення дому

У Китаї будинки прикрашають червоним і золотим кольорами, які символізують радість і багатство. В Україні можна використати:

  • червоні серветки або скатертину;
  • свічки теплих відтінків, червоного кольору;
  • гірлянди з ліхтариками;
  • декоративні стрічки.

Навіть невеликий акцент у цих кольорах допоможе створити святкову атмосферу та залучити позитивну енергію.

 

Як прикрасити оселю до Китайського Нового року 2026
Дівчинка прикрашає оселю до Китайського Нового року. Фото: freepik.com
  • Кольори та символи удачі у 2026 році

Для Червоного Вогняного Коня сприятливими вважаються:

  • червоний;
  • золотий;
  • помаранчевий;
  • теплий жовтий.

Також позитивну енергію несуть образи коня, ліхтариків, вогню та квітів сливи. Їх можна використовувати в декорі або заставках на телефоні.

 

Як прикрасити квартиру до Китайського Нового року 2026
Декорації на Китайський Новий рік. Фото: istockphoto.com
  • Ритуал сімейної вечері

Вечеря напередодні свята має особливе значення. Вона символізує єдність і підтримку в родині. Для святкового столу варто приготувати:

  • рибу як символ достатку;
  • вареники або пельмені для фінансового успіху;
  • солодкі страви для гармонії та щастя;
  • локшину як знак довголіття.

Під час вечері важливо говорити добрі слова, згадувати хороші події та бажати одне одному щастя.

 

Китайський Новий рік 2026 — що слід зробити на щастя та удачу
Святкові страви на Китайський Новий рік. Фото: istockphoto.com
  • Домашній ритуал на залучення грошей

У день настання Нового року можна провести простий фінансовий ритуал. Потрібно:

  • взяти червоний конверт або невелику коробочку;
  • покласти туди купюру або кілька монет (сума у жодному разі не повинна містити четвірку, це погане число за китайськими віруваннями);
  • написати на червоному папірці бажану суму доходу;
  • покласти записку разом із грошима.

Цей конверт або коробку зберігають у шафі або гаманці як символ фінансової стабільності.

 

Які прості ритуали на Китайський Новий рік 2026 допоможуть привабити у життя гроші
Атрибути Китайського Нового року. Фото: depositphotos.com
  • Ритуал для виконання бажань

Червоний Вогняний Кінь 2026 року сприяє сміливим планам і новим починанням. У святкову ніч корисно записати свої цілі. На аркуші варто зазначити:

  • головні мрії на рік;
  • плани щодо роботи;
  • бажання для родини;
  • особисті прагнення.

Після цього список кладуть у щоденник або шухляду та час від часу перечитують, налаштовуючись на успіх.

Раніше ми розповідали, що можна подарувати друзям і близьким на Китайський Новий рік, щоб принести справжнє щастя.

Також дізнавайтесь. які страви приготувати на Китайський Новий рік 2026, щоб залучити у життя гроші, гармонію, щастя та довголіття.

традиції ритуали Китайський Новий рік свято обряд
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації