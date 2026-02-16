Китайский Новый год 2026 — что нельзя делать, чтобы не потерять деньги и удачу

Китайский Новый год 2026 — эти ошибки отпугнут деньги и удачу
Китайский Новый год 2026 — это яркий праздник с фейерверками, особыми традициями и семейными застольями. В культуре Китая этот период считается решающим для формирования финансовой удачи, благополучия и гармонии на весь год. Именно поэтому существуют особые запреты, нарушение которых, по поверьям, может "перекрыть" денежные потоки и притянуть неудачи.
Что категорически нельзя делать на Китайский Новый год 2026
По восточной традиции, первые дни нового года задают энергетический тон на весь год. Считается, что:
- слова формируют будущие события;
- действия программируют финансовую сферу;
- атмосфера в доме влияет на благосостояние семьи.
Главные запреты, которые обязательно соблюдаются на Праздник Весны:
1. Не убирать и не выносить мусор в первый день праздника
По восточной традиции, особенно опасно в первый день Нового года мыть или подметать пол. Так можно "прогнать" деньги и удачу из дома. Генеральную уборку стоит сделать заранее, накануне праздника.
2. Не занимать и не брать взаймы деньги
Финансовые операции в этот период считаются плохим знаком. Они могут "запрограммировать" год на долги и нестабильность. Все расчеты желательно завершить до праздников.
3. Не использовать острые предметы
Ножи, ножницы и иглы символически "перерезают" поток удачи. Поэтому блюда готовят заранее, а острые предметы убирают.
4. Не мыть и не стричь волосы
Волосы считаются символом благополучия. Если стричься или мыть волосы, можно потерять будущую прибыль.
5. Не носить черную и белую одежду
Эти цвета связаны с трауром и потерями. В праздничные дни лучше выбирать яркие оттенки, особенно красный, как символ защиты и процветания.
6. Не употреблять негативные слова
Слова, связанные со смертью, болезнями, бедностью или потерями, считаются нежелательными. Даже в шутку не стоит их произносить.
7. Не бить посуду и не ломать вещи
Разбитые тарелки или стаканы символизируют разрушенную гармонию и финансовые трудности. Если это произошло случайно, в восточной культуре принято "нейтрализовать" досадную случайность добрыми словами.
8. Не плакать и не ссориться
Слезы и конфликты в праздничные дни считаются плохим знаком для семейного счастья и стабильности в течение года.
9. Не доедать все блюда до последнего куска
Стоит оставлять немного еды после праздничного ужина. Это символ достатка и "запаса" благосостояния.
10. Не дарить подарки с негативной энергетикой
Эти вещи ассоциируются с разлукой, слезами и завершением отношений:
- часы;
- острые предметы;
- платки;
- груши;
- обувь.
Что стоит сделать на Китайский Новый год, чтобы привлечь деньги и счастье
1. Убрать и украсить дом заранее
Перед праздником важно очистить дом от беспорядка и лишних вещей. Это символическое "освобождение места" для новых возможностей.
2. Приготовить символические блюда
Традиционные блюда имеют особое значение:
- пельмени — богатство;
- рыба — достаток;
- рисовые шарики — семейное единство;
- сладости — радость и гармония.
3. Одеть новые вещи
Новая одежда олицетворяет обновление, развитие и готовность к позитивным изменениям.
4. Подарить красные конверты
Денежные подарки в красных конвертах символизируют пожелания процветания, защиты и стабильности.
5. Провести праздник с семьей
Семейный ужин считается одним из важнейших ритуалов. Он укрепляет энергетику дома и способствует гармонии.
6. Пожелать близким добра и здоровья
Искренние слова поддержки и благодарности имеют особую силу в первые дни года.
