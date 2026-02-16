Китайский Новый год 2026 — что нельзя делать, чтобы не потерять деньги и удачу

Празднование Китайского Нового года. Фото: АІ/Новини.LIVE

Китайский Новый год 2026 — это яркий праздник с фейерверками, особыми традициями и семейными застольями. В культуре Китая этот период считается решающим для формирования финансовой удачи, благополучия и гармонии на весь год. Именно поэтому существуют особые запреты, нарушение которых, по поверьям, может "перекрыть" денежные потоки и притянуть неудачи.

что нельзя делать на Китайский Новый год 2026, а также как привлечь счастье и достаток.

Что категорически нельзя делать на Китайский Новый год 2026

По восточной традиции, первые дни нового года задают энергетический тон на весь год. Считается, что:

слова формируют будущие события;

действия программируют финансовую сферу;

атмосфера в доме влияет на благосостояние семьи.

Главные запреты, которые обязательно соблюдаются на Праздник Весны:

1. Не убирать и не выносить мусор в первый день праздника

По восточной традиции, особенно опасно в первый день Нового года мыть или подметать пол. Так можно "прогнать" деньги и удачу из дома. Генеральную уборку стоит сделать заранее, накануне праздника.

2. Не занимать и не брать взаймы деньги

Финансовые операции в этот период считаются плохим знаком. Они могут "запрограммировать" год на долги и нестабильность. Все расчеты желательно завершить до праздников.

3. Не использовать острые предметы

Ножи, ножницы и иглы символически "перерезают" поток удачи. Поэтому блюда готовят заранее, а острые предметы убирают.

4. Не мыть и не стричь волосы

Волосы считаются символом благополучия. Если стричься или мыть волосы, можно потерять будущую прибыль.

5. Не носить черную и белую одежду

Эти цвета связаны с трауром и потерями. В праздничные дни лучше выбирать яркие оттенки, особенно красный, как символ защиты и процветания.

6. Не употреблять негативные слова

Слова, связанные со смертью, болезнями, бедностью или потерями, считаются нежелательными. Даже в шутку не стоит их произносить.

7. Не бить посуду и не ломать вещи

Разбитые тарелки или стаканы символизируют разрушенную гармонию и финансовые трудности. Если это произошло случайно, в восточной культуре принято "нейтрализовать" досадную случайность добрыми словами.

8. Не плакать и не ссориться

Слезы и конфликты в праздничные дни считаются плохим знаком для семейного счастья и стабильности в течение года.

9. Не доедать все блюда до последнего куска

Стоит оставлять немного еды после праздничного ужина. Это символ достатка и "запаса" благосостояния.

10. Не дарить подарки с негативной энергетикой

Эти вещи ассоциируются с разлукой, слезами и завершением отношений:

часы;

острые предметы;

платки;

груши;

обувь.

Подарки и декор на Китайский Новый год Фото: pexels.com

Что стоит сделать на Китайский Новый год, чтобы привлечь деньги и счастье

1. Убрать и украсить дом заранее

Перед праздником важно очистить дом от беспорядка и лишних вещей. Это символическое "освобождение места" для новых возможностей.

2. Приготовить символические блюда

Традиционные блюда имеют особое значение:

пельмени — богатство;

рыба — достаток;

рисовые шарики — семейное единство;

сладости — радость и гармония.

3. Одеть новые вещи

Новая одежда олицетворяет обновление, развитие и готовность к позитивным изменениям.

4. Подарить красные конверты

Денежные подарки в красных конвертах символизируют пожелания процветания, защиты и стабильности.

5. Провести праздник с семьей

Семейный ужин считается одним из важнейших ритуалов. Он укрепляет энергетику дома и способствует гармонии.

6. Пожелать близким добра и здоровья

Искренние слова поддержки и благодарности имеют особую силу в первые дни года.

