Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Китайский Новый год 2026 — эти ошибки отпугнут деньги и удачу

Китайский Новый год 2026 — эти ошибки отпугнут деньги и удачу

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 23:53
Китайский Новый год 2026 — что нельзя делать, чтобы не потерять деньги и удачу
Празднование Китайского Нового года. Фото: АІ/Новини.LIVE

Китайский Новый год 2026 — это яркий праздник с фейерверками, особыми традициями и семейными застольями. В культуре Китая этот период считается решающим для формирования финансовой удачи, благополучия и гармонии на весь год. Именно поэтому существуют особые запреты, нарушение которых, по поверьям, может "перекрыть" денежные потоки и притянуть неудачи.

Новини.LIVE рассказывает, что нельзя делать на Китайский Новый год 2026, а также как привлечь счастье и достаток.

Реклама
Читайте также:

Что категорически нельзя делать на Китайский Новый год 2026

По восточной традиции, первые дни нового года задают энергетический тон на весь год. Считается, что:

  • слова формируют будущие события;
  • действия программируют финансовую сферу;
  • атмосфера в доме влияет на благосостояние семьи.
Главные запреты, которые обязательно соблюдаются на Праздник Весны:

1. Не убирать и не выносить мусор в первый день праздника

По восточной традиции, особенно опасно в первый день Нового года мыть или подметать пол. Так можно "прогнать" деньги и удачу из дома. Генеральную уборку стоит сделать заранее, накануне праздника.

2. Не занимать и не брать взаймы деньги

Финансовые операции в этот период считаются плохим знаком. Они могут "запрограммировать" год на долги и нестабильность. Все расчеты желательно завершить до праздников.

3. Не использовать острые предметы

Ножи, ножницы и иглы символически "перерезают" поток удачи. Поэтому блюда готовят заранее, а острые предметы убирают.

4. Не мыть и не стричь волосы

Волосы считаются символом благополучия. Если стричься или мыть волосы, можно потерять будущую прибыль.

5. Не носить черную и белую одежду

Эти цвета связаны с трауром и потерями. В праздничные дни лучше выбирать яркие оттенки, особенно красный, как символ защиты и процветания.

6. Не употреблять негативные слова

Слова, связанные со смертью, болезнями, бедностью или потерями, считаются нежелательными. Даже в шутку не стоит их произносить.

7. Не бить посуду и не ломать вещи

Разбитые тарелки или стаканы символизируют разрушенную гармонию и финансовые трудности. Если это произошло случайно, в восточной культуре принято "нейтрализовать" досадную случайность добрыми словами.

8. Не плакать и не ссориться

Слезы и конфликты в праздничные дни считаются плохим знаком для семейного счастья и стабильности в течение года.

9. Не доедать все блюда до последнего куска

Стоит оставлять немного еды после праздничного ужина. Это символ достатка и "запаса" благосостояния.

10. Не дарить подарки с негативной энергетикой

Эти вещи ассоциируются с разлукой, слезами и завершением отношений:

  • часы;
  • острые предметы;
  • платки;
  • груши;
  • обувь.

 

Що категорично не можна робити на Китайський Новий рік 2026
Подарки и декор на Китайский Новый год Фото: pexels.com

Что стоит сделать на Китайский Новый год, чтобы привлечь деньги и счастье

1. Убрать и украсить дом заранее

Перед праздником важно очистить дом от беспорядка и лишних вещей. Это символическое "освобождение места" для новых возможностей.

2. Приготовить символические блюда

Традиционные блюда имеют особое значение:

  • пельмени — богатство;
  • рыба — достаток;
  • рисовые шарики — семейное единство;
  • сладости — радость и гармония.

3. Одеть новые вещи

Новая одежда олицетворяет обновление, развитие и готовность к позитивным изменениям.

4. Подарить красные конверты

Денежные подарки в красных конвертах символизируют пожелания процветания, защиты и стабильности.

5. Провести праздник с семьей

Семейный ужин считается одним из важнейших ритуалов. Он укрепляет энергетику дома и способствует гармонии.

6. Пожелать близким добра и здоровья

Искренние слова поддержки и благодарности имеют особую силу в первые дни года.

Также предлагаем другие интересные новости о Китайском Новом годе 2026

Как красиво и ярко поздравить с Китайским Новым годом 2026 родных и друзей.

Какие простые ритуалы можно выполнить дома, чтобы привлечь удачу на весь год.

Чем украсить дом, чтобы привлечь в жизнь счастье и достаток.

Какие блюда можно приготовить на праздник, чтобы привлечь достаток и здоровье.

Что можно подарить, чтобы принести настоящее счастье друзьям, близким и детям.

приметы традиции запреты Китайский Новый год праздник
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации