С Китайским Новым годом 2026 — яркие поздравления и открытки на праздник

Фестиваль Китайского Нового года в Орландо, штат Флорида. Фото: unsplash.com

Уже 17 февраля на небосклоне появится молодая Луна, а вместе с ней мир будет встречать Китайский Новый год или Праздник Весны — главный праздник китайского календаря. Именно с этой даты начинается год Красной Огненной Лошади. Многие украинцы также с удовольствием приобщаются к этому событию, ведь это еще одна возможность пожелать родным и близким мира, радости и счастья.

Новини.LIVE делится подборкой ярких открыток, теплых поздравлений в прозе и стихах с Китайским Новым годом 2026.

Поздравления с Китайским Новым годом 2026 в стихах на украинском языке

Новий рік, Новий рік!

Щастя Вам на цілий рік,

Ще здоров’я і добра,

Хай святкує вся сім’я!

Будьте Ви завжди здорові,

Хай пригоди будуть нові,

Нові враження і люди,

Хай цей рік щасливим буде!

***

Вас з Китайським Новим Роком

Від душі вітаю я!

Буде хай достаток вдомі,

І збереться вся сім'я!

***

З Новим роком шлю вітання!

Нехай збудуться бажання.

Щоби рік приніс завзято

Щастя, радості багато.

Щоб усе завжди вдавалось,

Щоб від успіхів співалось,

Щоби Ви були здорові,

Щоб купалися в любові.

***

Полум'ям подує

Всю орду мов здує

Край наш вбереже

Мир нам принесе

Кінь новий цикл починає

Перемогу наближає!

Щасливого Китайського Нового року!

***

Чого чекати в рік Коня?

Хто що заробить — буде мати.

Я ж зичу щастя всім щодня,

Достатку й радості до хати.

Здоров'я із роси й води,

Щоб ви життю могли радіти.

І щоб ніякої біди,

Та, щоб несли вам радість діти.

***

Хай принесе вам рік Коня

І світла, й сонечка багато.

Безмежно радості й тепла

Й щоб ви завжди були красиві,

А доля доброю була

Й всі люди на Землі — щасливі.

Китайский Новый год 2026 — искренняя проза и теплые пожелания

С Китайским Новым годом 2026! Желаю мира, тепла в доме и светлой надежды в сердце. Пусть год Красной Огненной Лошади принесет вам неисчерпаемую внутреннюю силу.

***

Пусть этот год будет наполнен яркими событиями, приятными неожиданностями и счастливыми моментами. Поздравляю с Китайским Новым годом 2026!

***

Искренне поздравляю с Праздником Весны! Пусть энергия Огненной Лошади вдохновляет вас двигаться вперед без страха, преодолевать любые препятствия и уверенно идти к своим мечтам.

***

С Китайским Новым годом 2026! Желаю успеха, стабильности, любви и исполнения самых заветных желаний.

***

В это особое время желаю вашей семье достатка, согласия и защиты. Пусть Красный Огненный Конь подарит вам выносливость, уверенность в решениях и силу преодолевать все трудности. С Китайским Новым годом!

***

Поздравляю с наступлением Нового года по китайскому календарю. Пусть эта дата войдет в ваш дом с радостными новостями, счастливыми событиями и запомнится яркими эмоциями.

С Китайским Новым годом 2026 — яркие открытки с китайским Новым годом

Открытки с Китайским Новым годом 2026. Колаж: Новини.LIVE

Открытки с Китайским Новым годом 2026. Колаж: Новини.LIVE

Открытки с Китайским Новым годом 2026. Колаж: Новини.LIVE

Открытки с Китайским Новым годом 2026. Колаж: Новини.LIVE

Открытки с Китайским Новым годом 2026. Колаж: Новини.LIVE

