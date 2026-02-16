С Китайским Новым годом 2026 — яркие поздравления и открытки на праздник

Китайский Новый год 2026 — яркие поздравления с Праздником Весны
Уже 17 февраля на небосклоне появится молодая Луна, а вместе с ней мир будет встречать Китайский Новый год или Праздник Весны — главный праздник китайского календаря. Именно с этой даты начинается год Красной Огненной Лошади. Многие украинцы также с удовольствием приобщаются к этому событию, ведь это еще одна возможность пожелать родным и близким мира, радости и счастья.
Новини.LIVE делится подборкой ярких открыток, теплых поздравлений в прозе и стихах с Китайским Новым годом 2026.
Поздравления с Китайским Новым годом 2026 в стихах на украинском языке
Новий рік, Новий рік!
Щастя Вам на цілий рік,
Ще здоров’я і добра,
Хай святкує вся сім’я!
Будьте Ви завжди здорові,
Хай пригоди будуть нові,
Нові враження і люди,
Хай цей рік щасливим буде!
***
Вас з Китайським Новим Роком
Від душі вітаю я!
Буде хай достаток вдомі,
І збереться вся сім'я!
***
З Новим роком шлю вітання!
Нехай збудуться бажання.
Щоби рік приніс завзято
Щастя, радості багато.
Щоб усе завжди вдавалось,
Щоб від успіхів співалось,
Щоби Ви були здорові,
Щоб купалися в любові.
***
Полум'ям подує
Всю орду мов здує
Край наш вбереже
Мир нам принесе
Кінь новий цикл починає
Перемогу наближає!
Щасливого Китайського Нового року!
***
Чого чекати в рік Коня?
Хто що заробить — буде мати.
Я ж зичу щастя всім щодня,
Достатку й радості до хати.
Здоров'я із роси й води,
Щоб ви життю могли радіти.
І щоб ніякої біди,
Та, щоб несли вам радість діти.
***
Хай принесе вам рік Коня
І світла, й сонечка багато.
Безмежно радості й тепла
Й щоб ви завжди були красиві,
А доля доброю була
Й всі люди на Землі — щасливі.
Китайский Новый год 2026 — искренняя проза и теплые пожелания
С Китайским Новым годом 2026! Желаю мира, тепла в доме и светлой надежды в сердце. Пусть год Красной Огненной Лошади принесет вам неисчерпаемую внутреннюю силу.
***
Пусть этот год будет наполнен яркими событиями, приятными неожиданностями и счастливыми моментами. Поздравляю с Китайским Новым годом 2026!
***
Искренне поздравляю с Праздником Весны! Пусть энергия Огненной Лошади вдохновляет вас двигаться вперед без страха, преодолевать любые препятствия и уверенно идти к своим мечтам.
***
С Китайским Новым годом 2026! Желаю успеха, стабильности, любви и исполнения самых заветных желаний.
***
В это особое время желаю вашей семье достатка, согласия и защиты. Пусть Красный Огненный Конь подарит вам выносливость, уверенность в решениях и силу преодолевать все трудности. С Китайским Новым годом!
***
Поздравляю с наступлением Нового года по китайскому календарю. Пусть эта дата войдет в ваш дом с радостными новостями, счастливыми событиями и запомнится яркими эмоциями.
С Китайским Новым годом 2026 — яркие открытки с китайским Новым годом
