З Китайським Новим роком 2026 — яскраві привітання і листівки на свято

Китайський Новий рік 2026 — яскраві привітання зі Святом Весни
Вже 17 лютого на небосхилі з'явиться молодий Місяць, а разом із ним світ зустрічатиме Китайський Новий рік або Свято Весни — головне свято китайського календаря. Саме цієї дати розпочинається рік Червоного Вогняного Коня. Багато українців також із задоволенням долучаються до цієї події, адже це ще одна нагода побажати рідним і близьким миру, радості та щастя.
Новини.LIVE ділиться добіркою яскравих листівок, теплих привітань у прозі та віршах з Китайським Новим роком 2026.
Привітання з Китайським Новим роком 2026 у віршах українською мовою
Новий рік, Новий рік!
Щастя Вам на цілий рік,
Ще здоров’я і добра,
Хай святкує вся сім’я!
Будьте Ви завжди здорові,
Хай пригоди будуть нові,
Нові враження і люди,
Хай цей рік щасливим буде!
***
Вас з Китайським Новим Роком
Від душі вітаю я!
Буде хай достаток вдомі,
І збереться вся сім'я!
***
З Новим роком шлю вітання!
Нехай збудуться бажання.
Щоби рік приніс завзято
Щастя, радості багато.
Щоб усе завжди вдавалось,
Щоб від успіхів співалось,
Щоби Ви були здорові,
Щоб купалися в любові.
***
Полум'ям подує
Всю орду мов здує
Край наш вбереже
Мир нам принесе
Кінь новий цикл починає
Перемогу наближає!
Щасливого Китайського Нового року!
***
Чого чекати в рік Коня?
Хто що заробить — буде мати.
Я ж зичу щастя всім щодня,
Достатку й радості до хати.
Здоров'я із роси й води,
Щоб ви життю могли радіти.
І щоб ніякої біди,
Та, щоб несли вам радість діти.
***
Хай принесе вам рік Коня
І світла, й сонечка багато.
Безмежно радості й тепла
Й щоб ви завжди були красиві,
А доля доброю була
Й всі люди на Землі — щасливі.
Китайський Новий рік 2026 — щира проза та теплі побажання
З Китайським Новим роком 2026! Бажаю миру, тепла в домі та світлої надії в серці. Нехай рік Червоного Вогняного Коня принесе вам невичерпну внутрішню силу.
***
Нехай цей рік буде наповнений яскравими подіями, приємними несподіванками та щасливими моментами. Вітаю з Китайським Новим роком 2026!
***
Щиро вітаю зі Святом Весни! Нехай енергія Вогняного Коня надихає вас рухатися вперед без страху, долати будь-які перешкоди та впевнено йти до своїх мрій.
***
З Китайським Новим роком 2026! Бажаю успіху, стабільності, любові та здійснення найзаповітніших бажань.
***
У цей особливий час бажаю вашій родині достатку, злагоди та захисту. Нехай Червоний Вогняний Кінь подарує вам витривалість, впевненість у рішеннях і силу долати всі труднощі. З Китайським Новим роком!
***
Вітаю з настанням Нового року за китайським календарем. Нехай ця дата увійде до вашої оселі з радісними новинами, щасливими подіями та запам'ятається яскравими емоціями.
З Китайським Новим роком 2026 — яскраві листівки
