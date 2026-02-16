З Китайським Новим роком 2026 — яскраві привітання і листівки на свято

Фестиваль Китайського Нового року в Орландо, штат Флорида. Фото: unsplash.com

Вже 17 лютого на небосхилі з'явиться молодий Місяць, а разом із ним світ зустрічатиме Китайський Новий рік або Свято Весни — головне свято китайського календаря. Саме цієї дати розпочинається рік Червоного Вогняного Коня. Багато українців також із задоволенням долучаються до цієї події, адже це ще одна нагода побажати рідним і близьким миру, радості та щастя.

Новини.LIVE ділиться добіркою яскравих листівок, теплих привітань у прозі та віршах з Китайським Новим роком 2026.

Привітання з Китайським Новим роком 2026 у віршах українською мовою

Новий рік, Новий рік!

Щастя Вам на цілий рік,

Ще здоров’я і добра,

Хай святкує вся сім’я!

Будьте Ви завжди здорові,

Хай пригоди будуть нові,

Нові враження і люди,

Хай цей рік щасливим буде!

***

Вас з Китайським Новим Роком

Від душі вітаю я!

Буде хай достаток вдомі,

І збереться вся сім'я!

***

З Новим роком шлю вітання!

Нехай збудуться бажання.

Щоби рік приніс завзято

Щастя, радості багато.

Щоб усе завжди вдавалось,

Щоб від успіхів співалось,

Щоби Ви були здорові,

Щоб купалися в любові.

***

Полум'ям подує

Всю орду мов здує

Край наш вбереже

Мир нам принесе

Кінь новий цикл починає

Перемогу наближає!

Щасливого Китайського Нового року!

***

Чого чекати в рік Коня?

Хто що заробить — буде мати.

Я ж зичу щастя всім щодня,

Достатку й радості до хати.

Здоров'я із роси й води,

Щоб ви життю могли радіти.

І щоб ніякої біди,

Та, щоб несли вам радість діти.

***

Хай принесе вам рік Коня

І світла, й сонечка багато.

Безмежно радості й тепла

Й щоб ви завжди були красиві,

А доля доброю була

Й всі люди на Землі — щасливі.

Китайський Новий рік 2026 — щира проза та теплі побажання

З Китайським Новим роком 2026! Бажаю миру, тепла в домі та світлої надії в серці. Нехай рік Червоного Вогняного Коня принесе вам невичерпну внутрішню силу.

***

Нехай цей рік буде наповнений яскравими подіями, приємними несподіванками та щасливими моментами. Вітаю з Китайським Новим роком 2026!

***

Щиро вітаю зі Святом Весни! Нехай енергія Вогняного Коня надихає вас рухатися вперед без страху, долати будь-які перешкоди та впевнено йти до своїх мрій.

***

З Китайським Новим роком 2026! Бажаю успіху, стабільності, любові та здійснення найзаповітніших бажань.

***

У цей особливий час бажаю вашій родині достатку, злагоди та захисту. Нехай Червоний Вогняний Кінь подарує вам витривалість, впевненість у рішеннях і силу долати всі труднощі. З Китайським Новим роком!

***

Вітаю з настанням Нового року за китайським календарем. Нехай ця дата увійде до вашої оселі з радісними новинами, щасливими подіями та запам'ятається яскравими емоціями.

З Китайським Новим роком 2026 — яскраві листівки

Листівки з Китайським Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE

