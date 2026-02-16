Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Китайський Новий рік 2026 — яскраві привітання зі Святом Весни

Китайський Новий рік 2026 — яскраві привітання зі Святом Весни

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 19:40
З Китайським Новим роком 2026 — яскраві привітання і листівки на свято
Фестиваль Китайського Нового року в Орландо, штат Флорида. Фото: unsplash.com

Вже 17 лютого на небосхилі з'явиться молодий Місяць, а разом із ним світ зустрічатиме Китайський Новий рік або Свято Весни — головне свято китайського календаря. Саме цієї дати розпочинається рік Червоного Вогняного Коня. Багато українців також із задоволенням долучаються до цієї події, адже це ще одна нагода побажати рідним і близьким миру, радості та щастя.

Новини.LIVE ділиться добіркою яскравих листівок, теплих привітань у прозі та віршах з Китайським Новим роком 2026. 

Реклама
Читайте також:

Привітання з Китайським Новим роком 2026 у віршах українською мовою

Новий рік, Новий рік!
Щастя Вам на цілий рік,
Ще здоров’я і добра,
Хай святкує вся сім’я!
Будьте Ви завжди здорові,
Хай пригоди будуть нові,
Нові враження і люди,
Хай цей рік щасливим буде!

***

Вас з Китайським Новим Роком
Від душі вітаю я!
Буде хай достаток вдомі,
І збереться вся сім'я!

***

З Новим роком шлю вітання!
Нехай збудуться бажання.
Щоби рік приніс завзято
Щастя, радості багато.
Щоб усе завжди вдавалось,
Щоб від успіхів співалось,
Щоби Ви були здорові,
Щоб купалися в любові.

***

Полум'ям подує
Всю орду мов здує
Край наш вбереже
Мир нам принесе
Кінь новий цикл починає
Перемогу наближає!
Щасливого Китайського Нового року!

***

Чого чекати в рік Коня?
Хто що заробить — буде мати.
Я ж зичу щастя всім щодня,
Достатку й радості до хати.
Здоров'я із роси й води,
Щоб ви життю могли радіти.
І щоб ніякої біди,
Та, щоб несли вам радість діти.

***

Хай принесе вам рік Коня
І світла, й сонечка багато.
Безмежно радості й тепла
Й щоб ви завжди були красиві,
А доля доброю була
Й всі люди на Землі — щасливі. 

Китайський Новий рік 2026 — щира проза та теплі побажання

З Китайським Новим роком 2026! Бажаю миру, тепла в домі та світлої надії в серці. Нехай рік Червоного Вогняного Коня принесе вам невичерпну внутрішню силу.

***

Нехай цей рік буде наповнений яскравими подіями, приємними несподіванками та щасливими моментами. Вітаю з Китайським Новим роком 2026!

***

Щиро вітаю зі Святом Весни! Нехай енергія Вогняного Коня надихає вас рухатися вперед без страху, долати будь-які перешкоди та впевнено йти до своїх мрій.

***

З Китайським Новим роком 2026! Бажаю успіху, стабільності, любові та здійснення найзаповітніших бажань.

***

У цей особливий час бажаю вашій родині достатку, злагоди та захисту. Нехай Червоний Вогняний Кінь подарує вам витривалість, впевненість у рішеннях і силу долати всі труднощі. З Китайським Новим роком!

***

Вітаю з настанням Нового року за китайським календарем. Нехай ця дата увійде до вашої оселі з радісними новинами, щасливими подіями та запам'ятається яскравими емоціями.

З Китайським Новим роком 2026 — яскраві листівки

Китайський Новий рік 2026 — листівки
Листівки з Китайським Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE
З Китайським Новим роком 2026 — яскраві листівки
Листівки з Китайським Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE
Привітання з Китайським Новим роком 2026 у листівках
Листівки з Китайським Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE
Китайський Новий рік 2026 — яскраві привітання
Листівки з Китайським Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE
З Китайським Новим роком 2026 — яскраві привітання і листівки
Листівки з Китайським Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE

Також пропонуємо інші цікаві новини про Китайський Новий рік 2026 

Які прості ритуали принесуть удачу на увесь рік.

Як прикрасити будинок, щоб залучити у життя щастя та достаток.

Що варто приготувати на свято, щоб залучити достаток та здоров'я. 

Що можна подарувати друзям, близьким та дітям, щоб принести справжнє щастя.

привітання листівки побажання Китайський Новий рік свято
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації