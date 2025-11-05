Гороскоп за картами Таро на повню 5 листопада 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Повня 5 листопада стане потужним енергетичним спалахом, який пробудить підсвідоме та відкриває нові можливості. Карти Таро сьогодні вказують на зміни, яких неможливо уникнути: одні знаки Зодіаку отримають другий шанс, інші — важливе прозріння чи підказку від долі.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 5 листопада 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "П'ятірка Пентаклів"

Цей день покаже вам справжню цінність підтримки. Не бійтеся просити про допомогу — саме сьогодні Всесвіт прихильний до вас.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Десятка Жезлів"

Схоже, ви взяли на себе забагато. Варто розподілити навантаження — не обов'язково все робити самостійно, дозвольте собі відпочити.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Сонце" (перевернута)

Не шукайте щастя зовні — воно вже всередині вас. Ця повня допоможе відновити віру у власну силу та повернути радість життя.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Вісімка Мечів"

Ваші страхи не мають реальної основи. Повня допоможе побачити, що ви вільні — просто перестаньте уявляти обмеження там, де їх немає.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Туз Пентаклів" (перевернута)

Не поспішайте з рішеннями — затримки сьогодні на краще. Таро попереджають: усе, що відтерміновується, зрештою стане вашим найкращим шансом.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Король Кубків" (перевернута)

Сьогодні ви можете зустріти людину, яка випробує вашу емоційну зрілість. Не реагуйте імпульсивно — спокій і холодна голова принесуть перемогу.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Лицар Жезлів"

Ця середа створена для нових починань. "Лицар Жезлів" говорить по те, що перед вами відкриється новий шлях — дійте сміливо, не вагаючись і не слухаючи сумнівів.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Десятка Пентаклів" (перевернута)

Спробуйте переосмислити поняття успіху. Таро радять знайти сенс не в матеріальному, а у справжньому задоволенні від життя.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Лицар Кубків"

День для творчості та натхнення. Саме сьогодні ви зможете почути своє серце й зробити перший крок до мрії.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Маг" (перевернута)

Сумніви можуть тимчасово збити вас із курсу. Карта дня радить не гнатися за чужим схваленням — усе, що потрібно, вже у ваших руках.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Двійка Мечів"

Сьогодні на вас чекає непростий вибір. Не бійтеся сумнівів — інтуїція підкаже правильний шлях, якщо дасте їй слово.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Туз Мечів" (перевернута)

Повня приносить плутанину, але не панікуйте. Таро радять відокремити факти від ілюзій і не дозволяти емоціям затемнювати розум.

