Гороскоп по картам Таро на полнолуние 5 ноября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп Таро на полнолуние 5 ноября 2025 для всех знаков Зодиака
Полнолуние 5 ноября станет мощной энергетической вспышкой, которая пробудит подсознательное и откроет новые возможности. Карты Таро сегодня указывают на изменения, которых невозможно избежать: одни знаки Зодиака получат второй шанс, другие — важное прозрение или подсказку от судьбы.
Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 5 ноября 2025 года.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Пятерка Пентаклей"
Этот день покажет вам истинную ценность поддержки. Не бойтесь просить о помощи — именно сегодня Вселенная благосклонна к вам.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Десятка Жезлов"
Похоже, вы взяли на себя слишком много. Стоит распределить нагрузку — не обязательно все делать самостоятельно, позвольте себе отдохнуть.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Солнце" (перевернутая)
Не ищите счастье снаружи — оно уже внутри вас. Это полнолуние поможет восстановить веру в собственную силу и вернуть радость жизни.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Восьмерка Мечей"
Ваши страхи не имеют реальной основы. Полнолуние поможет увидеть, что вы свободны — просто перестаньте представлять ограничения там, где их нет.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Туз Пентаклей" (перевернутая)
Не спешите с решениями — задержки сегодня к лучшему. Таро предупреждают: все, что откладывается, в конце концов станет вашим лучшим шансом.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Король Кубков" (перевернутая)
Сегодня вы можете встретить человека, который испытает вашу эмоциональную зрелость. Не реагируйте импульсивно — спокойствие и холодная голова принесут победу.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Рыцарь Жезлов"
Эта среда создана для новых начинаний. "Рыцарь Жезлов" говорит по то, что перед вами откроется новый путь — действуйте смело, не колеблясь и не слушая сомнений.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Десятка Пентаклей" (перевернутая)
Попробуйте переосмыслить понятие успеха. Таро советуют найти смысл не в материальном, а в настоящем удовольствии от жизни.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Рыцарь Кубков"
День для творчества и вдохновения. Именно сегодня вы сможете услышать свое сердце и сделать первый шаг к мечте.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Маг" (перевернутая)
Сомнения могут временно сбить вас с курса. Карта дня советует не гнаться за чужим одобрением — все, что нужно, уже в ваших руках.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Двойка Мечей"
Сегодня вам предстоит непростой выбор. Не бойтесь сомнений — интуиция подскажет правильный путь, если дадите ей слово.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Туз Мечей" (перевернутая)
Полнолуние приносит путаницу, но не паникуйте. Таро советуют отделить факты от иллюзий и не позволять эмоциям затмевать разум.
