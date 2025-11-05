Видео
Видео

Таро на полнолуние 5 ноября 2025 для всех знаков Зодиака

Дата публикации 5 ноября 2025 06:09
обновлено: 05:43
Гороскоп по картам Таро на полнолуние 5 ноября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Полнолуние 5 ноября станет мощной энергетической вспышкой, которая пробудит подсознательное и откроет новые возможности. Карты Таро сегодня указывают на изменения, которых невозможно избежать: одни знаки Зодиака получат второй шанс, другие — важное прозрение или подсказку от судьбы.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 5 ноября 2025 года.

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Пятерка Пентаклей"

Этот день покажет вам истинную ценность поддержки. Не бойтесь просить о помощи — именно сегодня Вселенная благосклонна к вам.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Десятка Жезлов"

Похоже, вы взяли на себя слишком много. Стоит распределить нагрузку — не обязательно все делать самостоятельно, позвольте себе отдохнуть.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Солнце" (перевернутая)

Не ищите счастье снаружи — оно уже внутри вас. Это полнолуние поможет восстановить веру в собственную силу и вернуть радость жизни.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Восьмерка Мечей"

Ваши страхи не имеют реальной основы. Полнолуние поможет увидеть, что вы свободны — просто перестаньте представлять ограничения там, где их нет.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Туз Пентаклей" (перевернутая)

Не спешите с решениями — задержки сегодня к лучшему. Таро предупреждают: все, что откладывается, в конце концов станет вашим лучшим шансом.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Король Кубков" (перевернутая)

Сегодня вы можете встретить человека, который испытает вашу эмоциональную зрелость. Не реагируйте импульсивно — спокойствие и холодная голова принесут победу.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Рыцарь Жезлов"

Эта среда создана для новых начинаний. "Рыцарь Жезлов" говорит по то, что перед вами откроется новый путь — действуйте смело, не колеблясь и не слушая сомнений.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Десятка Пентаклей" (перевернутая)

Попробуйте переосмыслить понятие успеха. Таро советуют найти смысл не в материальном, а в настоящем удовольствии от жизни.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Рыцарь Кубков"

День для творчества и вдохновения. Именно сегодня вы сможете услышать свое сердце и сделать первый шаг к мечте.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Маг" (перевернутая)

Сомнения могут временно сбить вас с курса. Карта дня советует не гнаться за чужим одобрением — все, что нужно, уже в ваших руках.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Двойка Мечей"

Сегодня вам предстоит непростой выбор. Не бойтесь сомнений — интуиция подскажет правильный путь, если дадите ей слово.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Туз Мечей" (перевернутая)

Полнолуние приносит путаницу, но не паникуйте. Таро советуют отделить факты от иллюзий и не позволять эмоциям затмевать разум.

гороскоп Астрология знаки Зодиака полнолуние 5 ноября карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
