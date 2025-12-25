Гороскоп на Різдво 25 грудня 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: AI/Новини.LIVE

Сьогодні, 25 грудня, Сонце перебуває у Козерозі, а Місяць, що росте, переходить у Риби. Це рідкісне поєднання, коли логіка й серце працюють разом, поєднуючи практичні цілі з емоціями, які стають компасом на шляху до мрій. Містичні карти Таро обіцяють знакам Зодіаку продуктивний день, у якому головна сила — творчість.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на Різдво, 25 грудня 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

Карта, що вам випала, говорить про втілення бажань. Також цей день обіцяє зустрічі та емоційну підтримку. Приймаючі важливе рішення покладайтеся на власні логіку та інтуїцію.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Четвірка Пентаклів" (перевернута)

Сьогодні, 25 грудня, зачепить сферу фінансів або стосунків. Карта дня радить бути більш гнучкими, щоб відкрити шлях до емоційного полегшення. Довіряйте власній інтуїції та відчуттю власної сили.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Зірка"

Цей день подарує вам надію та оптимізм. Ви готові відновити зв'язок з мрією чи творчою ідеєю, яка у вас була в минулому, або ж продовжити справу, яку відкладали.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Повішений" (перевернута)

Карта дня говорить про готовність перестати чекати на когось або щось. Ви здатні взяти все під свій контроль. А потреби, якими ви пожертвували в минулому, щоб зберегти мир, знову спливуть на поверхню, щоб ви змінили свій кут зору.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Королева Пентаклів"

Ката дня говорить про можливість здійснити задумане за допомогою любові та ніжності. Настрій 25 грудня одночасно практичний і легкий. Ви почуватимете себе комфортно поруч із тими, хто дбає про вас. Підтримка проявиться як у добрих порадах, так і в щирому спілкуванні.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Імператор" (перевернута)

Вам карти Таро радять відмовитися від надмірного контролю. Зосередьтеся на тому, щоб отримати задоволення від процесу, а не лише від результату.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Сила"

Сьогодні потрібно діяти сміливо, але продумавши кожен крок. Можливо, ви опинитеся в емоційній ситуації, де важливіше проявити терпіння, ніж доводити свою правоту. "Сила" нагадує про внутрішню стійкість, яка проявляється через спокій та впевненість.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Шістка Мечів"

"Шістка Мечів" символізує рух вперед і гармонію після складного періоду. Сьогодні, 25 грудня, відсторонення допомагає набути ясності: ви краще розумієте, куди варто вкладати свою енергію, а що залишити поза увагою.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Колесо Фортуни" (перевернута)

Сьогодні ви можете стикнутися з проблемами у розкладі. Можливі запізнення та затримки. Не сприймайте це як невдачу. Ви здатні внести потрібні корективи.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Десятка Мечів"

Карта дня говорить про важке завершення якогось періоду або болісне розставання. Але слідом за цим прийде полегшення. Вам не потрібно нескінченно аналізувати ситуацію. Краще зосередитися на майбутньому, що несе щастя.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Сімка Мечів" (перевернута)

Карта дня говорить про зізнання. Правда допоможе відновити довіру та завершити складну ситуацію. Також 25 грудня принесе нові можливості для творчості та свободи.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Ієрофант"

Сьогодні люди у вашому оточенні дарують вам впевненість та натхнення. Ви можете отримати корисну пораду, яка допоможе у важливій справі.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Які знаки Зодіаку притягуватимуть гроші немов магніт до 28 грудня.

Кому зі знаків Зодіаку варто чекати на доленосну розмову до 31 грудня.

Хто ризикує втратити гроші до кінця 2025 року.

Яким знакам Зодіаку 2026 рік подарує щире кохання.

Кому 2026 рік обіцяє весілля мрії.