Гороскоп на Рождество 25 декабря 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака

Сегодня, 25 декабря, Солнце находится в Козероге, а растущая Луна переходит в Рыбы. Это редкое сочетание, когда логика и сердце работают вместе, соединяя практические цели с эмоциями, которые становятся компасом на пути к мечтам. Мистические карты Таро обещают знакам Зодиака продуктивный день, в котором главная сила — творчество.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на Рождество, 25 декабря 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Девятка Пентаклей"

Выпавшая вам карта говорит о воплощении желаний. Также этот день обещает встречи и эмоциональную поддержку. Принимая важное решение полагайтесь на собственные логику и интуицию.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Четверка Пентаклей" (перевернутая)

Сегодня, 25 декабря, затронет сферу финансов или отношений. Карта дня советует быть более гибкими, чтобы открыть путь к эмоциональному облегчению. Доверяйте собственной интуиции и ощущению собственной силы.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Звезда"

Этот день подарит вам надежду и оптимизм. Вы готовы восстановить связь с мечтой или творческой идеей, которая у вас была в прошлом, или же продолжить дело, которое откладывали.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Повешенный" (перевернутая)

Карта дня говорит о готовности перестать ждать кого-то или что-то. Вы способны взять все под свой контроль. А потребности, которыми вы пожертвовали в прошлом, чтобы сохранить мир, снова всплывут на поверхность, чтобы вы изменили свой угол зрения.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Королева Пентаклей"

Ката дня говорит о возможности осуществить задуманное с помощью любви и нежности. Настроение 25 декабря одновременно практичное и легкое. Вы будете чувствовать себя комфортно рядом с теми, кто заботится о вас. Поддержка проявится как в добрых советах, так и в искреннем общении.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Император" (перевернутая)

Вам карты Таро советуют отказаться от чрезмерного контроля. Сосредоточьтесь на том, чтобы получить удовольствие от процесса, а не только от результата.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Сила"

Сегодня нужно действовать смело, но продумав каждый шаг. Возможно, вы окажетесь в эмоциональной ситуации, где важнее проявить терпение, чем доказывать свою правоту. "Сила" напоминает о внутренней стойкости, которая проявляется через спокойствие и уверенность.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Шестерка Мечей"

"Шестерка Мечей" символизирует движение вперед и гармонию после сложного периода. Сегодня, 25 декабря, отстранение помогает обрести ясность: вы лучше понимаете, куда стоит вкладывать свою энергию, а что оставить без внимания.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Колесо Фортуны" (перевернутая)

Сегодня вы можете столкнуться с проблемами в расписании. Возможны опоздания и задержки. Не воспринимайте это как неудачу. Вы способны внести нужные коррективы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Десятка Мечей"

Карта дня говорит о тяжелом завершении какого-то периода или болезненном расставании. Но вслед за этим придет облегчение. Вам не нужно бесконечно анализировать ситуацию. Лучше сосредоточиться на будущем, несущем счастье.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Семерка Мечей" (перевернутая)

Карта дня говорит о признании. Правда поможет восстановить доверие и завершить сложную ситуацию. Также 25 декабря принесет новые возможности для творчества и свободы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Иерофант"

Сегодня люди в вашем окружении дарят вам уверенность и вдохновение. Вы можете получить полезный совет, который поможет в важном деле.

