Гороскоп за картами Таро на 4 листопада 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: etsy.com

Сьогодні, 4 листопада, карти Таро обіцяють день насичений на події, що змусять кожен знак Зодіаку зупинитися й переосмислити свої бажання. Це час, коли інтуїція звучить гучніше за логіку, а випадкові зустрічі можуть виявитися доленосними.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 4 листопада 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Імператор"

"Імператор" нагадує вам про силу самоповаги та рішучості. Не уникайте труднощів — саме через них сьогодні ви зміцните свій авторитет і внутрішній стрижень.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Імператриця"

4 листопада принесе гармонію та тепло, якщо ви зосередитеся на собі. Дбайте про тіло й душу — Таро радять наповнювати день красою, спокоєм і турботою.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Двійка Жезлів" (перевернута)

Не дозволяйте минулому тягнути вас назад. Карта дня радить відпустити зайві думки — майбутнє відкриється лише тоді, коли ви перестанете озиратися.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Помірність"

Сьогодні важливо не розчинятися у проблемах інших. Бережіть свій емоційний баланс — саме спокій стане вашим головним союзником.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Паж Кубків" (перевернута)

Не намагайтеся довести свою правоту — світ і так бачить вашу щирість. Відпустіть очікування, і люди самі потягнуться до вашого світла.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Вісімка Пентаклів"

Цей день сприятливий для роботи й навчання. Карта дня радить вдосконалювати навички та знаходити радість у деталях — саме вони сьогодні принесуть результат.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Трійка Жезлів" (перевернута)

Можливі затримки або зміни планів, але не варто хвилюватися. Всесвіт просто змінює маршрут, щоб привести вас до кращого результату.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Шістка Кубків" (перевернута)

Не тримайтеся за минуле — його час вичерпано. Карта дня радить прийняти новий етап і дозволити собі рухатися вперед без страху.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Сімка Жезлів" (перевернута)

Не боріться там, де варто просто відступити й зберегти енергію. Іноді перемога — це здатність обрати мир замість боротьби.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Трійка Мечів" (перевернута)

Сьогодні ваші рани почнуть гоїтися, навіть якщо ви цього не помічаєте. Не приховуйте емоцій, але й не дозволяйте їм керувати вами — спокій лікує краще за час.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Десятка Кубків" (перевернута)

Можливе розчарування, але не дозволяйте йому зруйнувати віру в майбутнє. Таро нагадують: щастя поруч, просто воно прийде не звідти, звідки ви очікуєте.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Верховна Жриця" (перевернута)

Сьогодні інтуїція може підводити, тому не поспішайте з рішеннями. Замість пошуків відповідей — зосередьтеся на спокої та відновленні внутрішньої рівноваги.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Які знаки Зодіаку отримають великі прибутки вже на цьому тижні.

Яким знакам Зодіаку листопад дарує шанс виправити помилки.

Кому вдасться розпочати нове життя в останній місяць осені.

Яким знакам Зодіаку слід уважно ставитися до здоров'я у листопаді.

Що чекає на кожен знак Зодіаку в листопаді 2025.