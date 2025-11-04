Гороскоп по картам Таро на 4 ноября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: etsy.com

Сегодня, 4 ноября, карты Таро обещают день насыщенный на события, которые заставят каждый знак Зодиака остановиться и переосмыслить свои желания. Это время, когда интуиция звучит громче логики, а случайные встречи могут оказаться судьбоносными.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 4 ноября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Император"

"Император" напоминает вам о силе самоуважения и решительности. Не избегайте трудностей — именно через них сегодня вы укрепите свой авторитет и внутренний стержень.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Императрица"

4 ноября принесет гармонию и тепло, если вы сосредоточитесь на себе. Заботьтесь о теле и душе — Таро советуют наполнять день красотой, спокойствием и заботой.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Двойка Жезлов" (перевернутая)

Не позволяйте прошлому тянуть вас назад. Карта дня советует отпустить лишние мысли — будущее откроется лишь тогда, когда вы перестанете оглядываться.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Умеренность"

Сегодня важно не растворяться в проблемах других. Берегите свой эмоциональный баланс — именно спокойствие станет вашим главным союзником.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Паж Кубков" (перевернутая)

Не пытайтесь доказать свою правоту — мир и так видит вашу искренность. Отпустите ожидания, и люди сами потянутся к вашему свету.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

Этот день благоприятен для работы и учебы. Карта дня советует совершенствовать навыки и находить радость в деталях — именно они сегодня принесут результат.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Тройка Жезлов" (перевернутая)

Возможны задержки или изменения планов, но не стоит волноваться. Вселенная просто меняет маршрут, чтобы привести вас к лучшему результату.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Шестерка Кубков" (перевернутая)

Не держитесь за прошлое — его время исчерпано. Карта дня советует принять новый этап и позволить себе двигаться вперед без страха.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Семерка Жезлов" (перевернутая)

Не сражайтесь там, где стоит просто отступить и сохранить энергию. Иногда победа — это способность выбрать мир вместо борьбы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Тройка Мечей" (перевернутая)

Сегодня ваши раны начнут заживать, даже если вы этого не замечаете. Не скрывайте эмоций, но и не позволяйте им управлять вами — спокойствие лечит лучше времени.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Десятка Кубков" (перевернутая)

Возможно разочарование, но не позволяйте ему разрушить веру в будущее. Таро напоминают: счастье рядом, просто оно придет не оттуда, откуда вы ожидаете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Верховная Жрица" (перевернутая)

Сегодня интуиция может подводить, поэтому не спешите с решениями. Вместо поисков ответов — сосредоточьтесь на спокойствии и восстановлении внутреннего равновесия.

