Гороскоп за картами Таро на 27 жовтня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Карти Таро сьогодні, 27 жовтня, пророкують день, що допоможе побачити приховані істини, розібратися у стосунках і зробити крок до внутрішньої свободи. Деякі знаки Зодіаку отримають натхнення й віру у власні сили, а інші — шанс відпустити старі образи.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на понеділок, 27 жовтня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Король Жезлів" (перевернута)

Сьогодні варто стримати емоції, аби не сказати зайвого. Карта дня попереджає: перед тим, як діяти чи говорити, прислухайтеся до серця — це вбереже вас від непорозумінь.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Колісниця"

Ваш день пройде під знаком сили волі та наполегливості. Не здавайтеся, навіть якщо втома дає про себе знати — саме сьогодні ви можете подолати внутрішні бар'єри й відчути перемогу над собою.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Повішений" (перевернута)

Настав час вийти із застою й зробити перший крок, навіть якщо не все зрозуміло. Карта дня підказує: дія відкриє двері до нового світу.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Відлюдник"

Сьогодні краще провести час у тиші, щоб почути власну інтуїцію. Довіртеся внутрішньому голосу — саме він підкаже, кому можна відкрити серце, а від кого варто триматись осторонь.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Лицар Мечів"

День обіцяє активність і рішучість — ви готові діяти без страху. Таро радять сконцентрувати енергію на головному: швидкість потрібна, але важливіше — чітка мета.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Десятка Мечів" (перевернута)

Минулі труднощі відступають, і перед вами з'являється новий напрямок. Не вважайте себе жертвою — зараз починається період оновлення, коли все ще можна виправити.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Королева Пентаклів"

Цей день сприятливий для турботи про дім і близьких. Ваш спокій і стабільність стануть основою для майбутніх успіхів — інвестуйте енергію у затишок і гармонію.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Дев'ятка Мечів"

Ви можете відчувати занепокоєння або надмірне напруження. "Дев'ятка Мечів" радить не тікати від страхів, а подивитися їм у вічі — так ви звільнитеся від старих тривог.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Четвірка Кубків" (перевернута)

Настає час дивитися на життя під іншим кутом. 27 жовтня ви нарешті побачите можливість, яку раніше ігнорували — і це стане новим стартом для душі.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Зірка"

День наповнений світлом і надією. Зосередьтеся на внутрішньому зціленні, дозвольте собі відпочити й повірити, що найкраще — попереду.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Сила"

Сьогодні ви відчуєте, що можете більше, ніж уявляли. Таро радять спрямувати енергію на розвиток тіла та духу — ваші зусилля принесуть стабільний результат.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Шістка Кубків" (перевернута)

Не застрявайте у спогадах — минуле вже виконало свою роль. День підштовхує до прийняття теперішнього, де чекають нові радощі та зустрічі.

