Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 октября 2025 года по Таро

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 октября 2025 года по Таро

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 06:09
обновлено: 06:46
Гороскоп по картам Таро на 27 октября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: tarotmancy.com

Карты Таро сегодня, 27 октября, предсказывают день, который поможет увидеть скрытые истины, разобраться в отношениях и сделать шаг к внутренней свободе. Некоторые знаки Зодиака получат вдохновение и веру в собственные силы, а другие — шанс отпустить старые обиды.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на понедельник, 27 октября 2025 года.

Реклама
Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Король Жезлов" (перевернутая)

Сегодня стоит сдержать эмоции, чтобы не сказать лишнего. Карта дня предупреждает: перед тем, как действовать или говорить, прислушайтесь к сердцу — это убережет вас от недоразумений.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Колесница"

Ваш день пройдет под знаком силы воли и настойчивости. Не сдавайтесь, даже если усталость дает о себе знать — именно сегодня вы можете преодолеть внутренние барьеры и почувствовать победу над собой.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Повешенный" (перевернутая)

Пришло время выйти из застоя и сделать первый шаг, даже если не все понятно. Карта дня подсказывает: действие откроет дверь в новый мир.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Отшельник"

Сегодня лучше провести время в тишине, чтобы услышать собственную интуицию. Доверьтесь внутреннему голосу — именно он подскажет, кому можно открыть сердце, а от кого стоит держаться в стороне.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Рыцарь Мечей"

День обещает активность и решительность — вы готовы действовать без страха. Таро советуют сконцентрировать энергию на главном: скорость нужна, но важнее — четкая цель.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Десятка Мечей" (перевернутая)

Прошлые трудности отступают, и перед вами появляется новое направление. Не считайте себя жертвой — сейчас начинается период обновления, когда все еще можно исправить.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Королева Пентаклей"

Этот день благоприятен для заботы о доме и близких. Ваше спокойствие и стабильность станут основой для будущих успехов — инвестируйте энергию в уют и гармонию.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Девятка Мечей"

Вы можете испытывать беспокойство или чрезмерное напряжение. "Девятка Мечей" советует не убегать от страхов, а посмотреть им в глаза — так вы освободитесь от старых тревог.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Четверка Кубков" (перевернутая)

Наступает время смотреть на жизнь под другим углом. 27 октября вы наконец увидите возможность, которую раньше игнорировали — и это станет новым стартом для души.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Звезда"

День наполнен светом и надеждой. Сосредоточьтесь на внутреннем исцелении, позвольте себе отдохнуть и поверить, что лучшее — впереди.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Сила"

Сегодня вы почувствуете, что можете больше, чем представляли. Таро советуют направить энергию на развитие тела и духа — ваши усилия принесут стабильный результат.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Шестерка Кубков" (перевернутая)

Не застревайте в воспоминаниях — прошлое уже выполнило свою роль. День подталкивает к принятию настоящего, где ждут новые радости и встречи.

Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро

Каким знакам Зодиака октябрь принесет кармический урок.

Кто получит поддержку высших сил во второй месяц осени.

Какие знаки Зодиака забудут о проблемах в ноябре.

Какие знаки Зодиака изменят жизнь в последний месяц осени.

Что готовит судьба каждому знаку Зодиака на ноябрь 2025.

гороскоп знаки Зодиака 27 октября предсказания карта дня карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации