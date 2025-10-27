Гороскоп по картам Таро на 27 октября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: tarotmancy.com

Карты Таро сегодня, 27 октября, предсказывают день, который поможет увидеть скрытые истины, разобраться в отношениях и сделать шаг к внутренней свободе. Некоторые знаки Зодиака получат вдохновение и веру в собственные силы, а другие — шанс отпустить старые обиды.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на понедельник, 27 октября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Король Жезлов" (перевернутая)

Сегодня стоит сдержать эмоции, чтобы не сказать лишнего. Карта дня предупреждает: перед тем, как действовать или говорить, прислушайтесь к сердцу — это убережет вас от недоразумений.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Колесница"

Ваш день пройдет под знаком силы воли и настойчивости. Не сдавайтесь, даже если усталость дает о себе знать — именно сегодня вы можете преодолеть внутренние барьеры и почувствовать победу над собой.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Повешенный" (перевернутая)

Пришло время выйти из застоя и сделать первый шаг, даже если не все понятно. Карта дня подсказывает: действие откроет дверь в новый мир.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Отшельник"

Сегодня лучше провести время в тишине, чтобы услышать собственную интуицию. Доверьтесь внутреннему голосу — именно он подскажет, кому можно открыть сердце, а от кого стоит держаться в стороне.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Рыцарь Мечей"

День обещает активность и решительность — вы готовы действовать без страха. Таро советуют сконцентрировать энергию на главном: скорость нужна, но важнее — четкая цель.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Десятка Мечей" (перевернутая)

Прошлые трудности отступают, и перед вами появляется новое направление. Не считайте себя жертвой — сейчас начинается период обновления, когда все еще можно исправить.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Королева Пентаклей"

Этот день благоприятен для заботы о доме и близких. Ваше спокойствие и стабильность станут основой для будущих успехов — инвестируйте энергию в уют и гармонию.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Девятка Мечей"

Вы можете испытывать беспокойство или чрезмерное напряжение. "Девятка Мечей" советует не убегать от страхов, а посмотреть им в глаза — так вы освободитесь от старых тревог.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Четверка Кубков" (перевернутая)

Наступает время смотреть на жизнь под другим углом. 27 октября вы наконец увидите возможность, которую раньше игнорировали — и это станет новым стартом для души.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Звезда"

День наполнен светом и надеждой. Сосредоточьтесь на внутреннем исцелении, позвольте себе отдохнуть и поверить, что лучшее — впереди.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Сила"

Сегодня вы почувствуете, что можете больше, чем представляли. Таро советуют направить энергию на развитие тела и духа — ваши усилия принесут стабильный результат.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Шестерка Кубков" (перевернутая)

Не застревайте в воспоминаниях — прошлое уже выполнило свою роль. День подталкивает к принятию настоящего, где ждут новые радости и встречи.

