Гороскоп по картам Таро на 27 октября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 октября 2025 года по Таро
Карты Таро сегодня, 27 октября, предсказывают день, который поможет увидеть скрытые истины, разобраться в отношениях и сделать шаг к внутренней свободе. Некоторые знаки Зодиака получат вдохновение и веру в собственные силы, а другие — шанс отпустить старые обиды.
Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на понедельник, 27 октября 2025 года.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Король Жезлов" (перевернутая)
Сегодня стоит сдержать эмоции, чтобы не сказать лишнего. Карта дня предупреждает: перед тем, как действовать или говорить, прислушайтесь к сердцу — это убережет вас от недоразумений.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Колесница"
Ваш день пройдет под знаком силы воли и настойчивости. Не сдавайтесь, даже если усталость дает о себе знать — именно сегодня вы можете преодолеть внутренние барьеры и почувствовать победу над собой.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Повешенный" (перевернутая)
Пришло время выйти из застоя и сделать первый шаг, даже если не все понятно. Карта дня подсказывает: действие откроет дверь в новый мир.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Отшельник"
Сегодня лучше провести время в тишине, чтобы услышать собственную интуицию. Доверьтесь внутреннему голосу — именно он подскажет, кому можно открыть сердце, а от кого стоит держаться в стороне.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Рыцарь Мечей"
День обещает активность и решительность — вы готовы действовать без страха. Таро советуют сконцентрировать энергию на главном: скорость нужна, но важнее — четкая цель.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Десятка Мечей" (перевернутая)
Прошлые трудности отступают, и перед вами появляется новое направление. Не считайте себя жертвой — сейчас начинается период обновления, когда все еще можно исправить.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Королева Пентаклей"
Этот день благоприятен для заботы о доме и близких. Ваше спокойствие и стабильность станут основой для будущих успехов — инвестируйте энергию в уют и гармонию.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Девятка Мечей"
Вы можете испытывать беспокойство или чрезмерное напряжение. "Девятка Мечей" советует не убегать от страхов, а посмотреть им в глаза — так вы освободитесь от старых тревог.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Четверка Кубков" (перевернутая)
Наступает время смотреть на жизнь под другим углом. 27 октября вы наконец увидите возможность, которую раньше игнорировали — и это станет новым стартом для души.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Звезда"
День наполнен светом и надеждой. Сосредоточьтесь на внутреннем исцелении, позвольте себе отдохнуть и поверить, что лучшее — впереди.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Сила"
Сегодня вы почувствуете, что можете больше, чем представляли. Таро советуют направить энергию на развитие тела и духа — ваши усилия принесут стабильный результат.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Шестерка Кубков" (перевернутая)
Не застревайте в воспоминаниях — прошлое уже выполнило свою роль. День подталкивает к принятию настоящего, где ждут новые радости и встречи.
