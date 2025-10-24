Гороскоп за картами Таро на 24 жовтня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 24 жовтня 2025 за Таро
Карти Таро сьогодні, 24 жовтня, говорять не про випадковості, а про закономірності: усе, що відбувається, має свій сенс. Енергії цього дня налаштовані на усвідомлення, рішучість і чесність із собою. Для когось це час поставити крапку, а для інших — почати з чистого аркуша. Деякі знаки Зодіаку відчують прилив сил, інші — потребу сповільнитись і переосмислити свій шлях.
Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 24 жовтня 2025 року.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Дев'ятка Жезлів"
Сьогодні вам варто не здаватись навіть тоді, коли здається, що сил немає. Ви набагато міцніші, ніж думаєте, і будь-які випробування — лише тренування перед перемогою.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Сімка Кубків" (перевернута)
Не дозволяйте сумнівам затьмарювати розум. Ця карта закликає зосередитись на головному і приймати рішення серцем, а не страхом — саме це приведе до ясності.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Король Жезлів"
Ваші слова сьогодні мають силу надихати. Використайте цю енергію, щоб вести за собою — навіть коротка розмова може стати переломним моментом для когось поруч.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "П'ятірка Кубків" (перевернута)
Минуле нарешті відпускає, якщо ви дозволите цьому статися. Карта дня радить не озиратися назад, бо попереду чекають нові радощі й теплі почуття.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Двійка Пентаклів"
Баланс між роботою й особистим життям сьогодні особливо важливий. Не намагайтесь контролювати все — дозвольте подіям текти природно, і ви здивуєтесь результату.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Дурень" (перевернута)
Ви прагнете зробити все швидше, але поспіх може призвести до помилки. Таро радять уповільнитись, щоб помітити деталі — саме там прихований успіх.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Паж Кубків"
Цей день може подарувати приємну несподіванку або новий початок. Дозвольте собі бути більш відкритими до емоцій — щирість стане вашою суперсилою.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Трійка Мечів"
Час зняти маску й визнати свої почуття. Навіть біль сьогодні очищає — "Трійка Мечів" натякає, що через відвертість ви знайдете внутрішнє зцілення.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Туз Кубків" (перевернута)
24 жовтня емоції можуть бути переповненими, і не все зрозуміло відразу. Замість втечі — проживіть почуття до кінця, тоді вони звільнять вас від минулого.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Вісімка Жезлів" (перевернута)
Події можуть рухатись повільніше, ніж ви очікували, але це не означає застій. Всесвіт навмисне сповільнює темп, щоб ви підготувалися до стрибка вперед.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Колесо Фортуни"
Сьогодні удача на вашому боці, навіть якщо ви цього не бачите. Приймайте зміни з відкритим серцем — доля веде вас у правильному напрямку.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Диявол"
Карта дня попереджає про небезпеку емоційних пасток. Не намагайтеся догодити іншим ціною власного спокою — ваш внутрішній мир зараз найцінніший.
Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро для знаків Зодіаку
Кого до кінця жовтня чекає важливий кармічний урок.
Який знак Зодіаку отримає підтримку вищих сил у жовтні.
Що готує доля кожному знаку Зодіаку на листопад 2025.
Хто зі знаків Зодіаку забуде про проблеми у листопаді.
Які знаки Зодіаку змінять життя в останній місяць осені.
Читайте Новини.LIVE!