Україна
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 24 жовтня 2025 за Таро

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 24 жовтня 2025 за Таро

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 06:09
Оновлено: 06:42
Гороскоп за картами Таро на 24 жовтня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Ворожіння на картах Таро. Фото: istockphoto.com

Карти Таро сьогодні, 24 жовтня, говорять не про випадковості, а про закономірності: усе, що відбувається, має свій сенс. Енергії цього дня налаштовані на усвідомлення, рішучість і чесність із собою. Для когось це час поставити крапку, а для інших — почати з чистого аркуша. Деякі знаки Зодіаку відчують прилив сил, інші — потребу сповільнитись і переосмислити свій шлях.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 24 жовтня 2025 року.

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта Таро "Дев'ятка Жезлів"

Сьогодні вам варто не здаватись навіть тоді, коли здається, що сил немає. Ви набагато міцніші, ніж думаєте, і будь-які випробування — лише тренування перед перемогою.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Сімка Кубків" (перевернута)

Не дозволяйте сумнівам затьмарювати розум. Ця карта закликає зосередитись на головному і приймати рішення серцем, а не страхом — саме це приведе до ясності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Король Жезлів"

Ваші слова сьогодні мають силу надихати. Використайте цю енергію, щоб вести за собою — навіть коротка розмова може стати переломним моментом для когось поруч.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "П'ятірка Кубків" (перевернута)

Минуле нарешті відпускає, якщо ви дозволите цьому статися. Карта дня радить не озиратися назад, бо попереду чекають нові радощі й теплі почуття.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Двійка Пентаклів"

Баланс між роботою й особистим життям сьогодні особливо важливий. Не намагайтесь контролювати все — дозвольте подіям текти природно, і ви здивуєтесь результату.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Дурень" (перевернута)

Ви прагнете зробити все швидше, але поспіх може призвести до помилки. Таро радять уповільнитись, щоб помітити деталі — саме там прихований успіх.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Паж Кубків"

Цей день може подарувати приємну несподіванку або новий початок. Дозвольте собі бути більш відкритими до емоцій — щирість стане вашою суперсилою.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Трійка Мечів"

Час зняти маску й визнати свої почуття. Навіть біль сьогодні очищає — "Трійка Мечів" натякає, що через відвертість ви знайдете внутрішнє зцілення.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Туз Кубків" (перевернута)

24 жовтня емоції можуть бути переповненими, і не все зрозуміло відразу. Замість втечі — проживіть почуття до кінця, тоді вони звільнять вас від минулого.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Вісімка Жезлів" (перевернута)

Події можуть рухатись повільніше, ніж ви очікували, але це не означає застій. Всесвіт навмисне сповільнює темп, щоб ви підготувалися до стрибка вперед.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Сьогодні удача на вашому боці, навіть якщо ви цього не бачите. Приймайте зміни з відкритим серцем — доля веде вас у правильному напрямку.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Диявол"

Карта дня попереджає про небезпеку емоційних пасток. Не намагайтеся догодити іншим ціною власного спокою — ваш внутрішній мир зараз найцінніший.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
