Гороскоп по картам Таро на 24 октября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: istockphoto.com

Карты Таро сегодня, 24 октября, говорят не о случайностях, а о закономерностях: все происходящее имеет свой смысл. Энергии этого дня настроены на осознание, решительность и честность с собой. Для кого-то это время поставить точку, а для других — начать с чистого листа. Некоторые знаки Зодиака почувствуют прилив сил, другие — потребность замедлиться и переосмыслить свой путь.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 24 октября 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Девятка Жезлов"

Сегодня вам стоит не сдаваться даже тогда, когда кажется, что сил нет. Вы гораздо крепче, чем думаете, и любые испытания — лишь тренировка перед победой.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Семерка Кубков" (перевернутая)

Не позволяйте сомнениям затмевать разум. Эта карта призывает сосредоточиться на главном и принимать решения сердцем, а не страхом — именно это приведет к ясности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Король Жезлов"

Ваши слова сегодня имеют силу вдохновлять. Используйте эту энергию, чтобы вести за собой — даже короткий разговор может стать переломным моментом для кого-то рядом.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Пятерка Кубков" (перевернутая)

Прошлое наконец-то отпускает, если вы позволите этому произойти. Карта дня советует не оглядываться назад, потому что впереди ждут новые радости и теплые чувства.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Двойка Пентаклей"

Баланс между работой и личной жизнью сегодня особенно важен. Не пытайтесь контролировать все — позвольте событиям течь естественно, и вы удивитесь результату.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Дурак" (перевернутая)

Вы стремитесь сделать все быстрее, но спешка может привести к ошибке. Таро советуют замедлиться, чтобы заметить детали — именно там скрыт успех.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Паж Кубков"

Этот день может подарить приятную неожиданность или новое начало. Позвольте себе быть более открытыми к эмоциям — искренность станет вашей суперсилой.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Тройка Мечей"

Время снять маску и признать свои чувства. Даже боль сегодня очищает — "Тройка Мечей" намекает, что через откровенность вы обретете внутреннее исцеление.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Туз Кубков" (перевернутая)

24 октября эмоции могут быть переполненными, и не все понятно сразу. Вместо бегства — проживите чувства до конца, тогда они освободят вас от прошлого.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов" (перевернутая)

События могут двигаться медленнее, чем вы ожидали, но это не означает застой. Вселенная умышленно замедляет темп, чтобы вы подготовились к прыжку вперед.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Сегодня удача на вашей стороне, даже если вы этого не видите. Принимайте перемены с открытым сердцем — судьба ведет вас в правильном направлении.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Дьявол"

Карта дня предупреждает об опасности эмоциональных ловушек. Не пытайтесь угодить другим ценой собственного спокойствия — ваш внутренний мир сейчас самый ценный.

Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро для знаков Зодиака

Кого до конца октября ждет важный кармический урок.

Какой знак Зодиака получит поддержку высших сил в октябре.

Что готовит судьба каждому знаку Зодиака на ноябрь 2025 года.

Кто из знаков Зодиака забудет о проблемах в ноябре.

Какие знаки Зодиака изменят жизнь в последний месяц осени.