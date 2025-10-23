Гороскоп за картами Таро на 23 жовтня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: rawpixel.com

Четвер, 23 жовтня, відкриває новий астрологічний період — початок сезону Скорпіона. Цей день несе глибину, інтуїцію і готовність до трансформацій. Карти Таро сьогодні говорять про межу між старим і новим — час звільнитися від контролю, визнати свої справжні бажання і дозволити змінам відбутися. Для одних знаків Зодіаку це буде час усвідомлення, для інших — момент, коли варто діяти і не озиратися назад.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 23 жовтня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Імператор" (перевернута)

Сьогодні вам варто трохи відпустити контроль і дозволити подіям текти природно. Не варто боротися за лідерство — навчіться спостерігати і підтримувати інших, а не лише керувати.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Лицар Кубків"

Четвер відкриває ваші емоції й чутливість. Карта дня підказує: дозвольте собі проявляти теплі почуття — це зміцнить стосунки й додасть гармонії.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Король Мечів"

Ви маєте потужний розум і сьогодні можете надихнути інших своєю мудрістю. Варто ділитися знаннями — ваш досвід може стати цінною порадою для когось.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро Туз Пентаклів (перевернута)

Не розпорошуйте сили на чужі справи — Всесвіт готує шанс саме для вас. Таро радять: перш ніж допомагати іншим, подбайте про власні цілі та нові починання.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Десятка Пентаклів"

Саме 23 жовтня вам важливо подумати не лише про себе, а й про близьких. Карта дня вказує: ви можете закласти основу стабільності, яка принесе радість усій родині.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Жриця"

Інтуїція сьогодні говорить голосно — не ігноруйте її. "Жриця" радить довіряти відчуттям, уникати перевтоми та оберігати власну енергію.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Ієрофант" (перевернута)

Час відійти від старих правил і знайти свій шлях. Таро підказують: сьогодні не варто слухати авторитети — довіртеся собі та своєму життєвому досвіду.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Десятка Мечів"

Початок вашого сезону несе оновлення після виснаження. "Десятка Мечів" говорить: навіть якщо щось завершується, це очищення перед новим розділом життя.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Лицар Мечів" (перевернута)

Будьте уважні до оточення — не всі мають добрі наміри. Карта дня сьогодні попереджає: уникайте конфліктів і перевіряйте інформацію, перш ніж робити висновки.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Відлюдник" (перевернута)

Не ховайте свої знання — настав час проявитися. Світ потребує вашої мудрості, діліться досвідом і не бійтеся бути почутими.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Повішений" (перевернута)

День спонукає діяти швидше, ніж зазвичай. Карта дня радить не затягувати з рішеннями — рух уперед допоможе вийти з енергетичної паузи.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Зірка"

Сьогодні Всесвіт говорить із вами через інтуїцію. Таро обіцяють натхнення, відчуття гармонії та ясність у важливих справах — довіртеся знакам.

