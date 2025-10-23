Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 жовтня 2025 за Таро

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 жовтня 2025 за Таро

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 06:09
Оновлено: 06:02
Гороскоп за картами Таро на 23 жовтня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Ворожіння на картах Таро. Фото: rawpixel.com

Четвер, 23 жовтня, відкриває новий астрологічний період — початок сезону Скорпіона. Цей день несе глибину, інтуїцію і готовність до трансформацій. Карти Таро сьогодні говорять про межу між старим і новим — час звільнитися від контролю, визнати свої справжні бажання і дозволити змінам відбутися. Для одних знаків Зодіаку це буде час усвідомлення, для інших — момент, коли варто діяти і не озиратися назад.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 23 жовтня 2025 року.

Реклама
Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта Таро "Імператор" (перевернута)

Сьогодні вам варто трохи відпустити контроль і дозволити подіям текти природно. Не варто боротися за лідерство — навчіться спостерігати і підтримувати інших, а не лише керувати.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Лицар Кубків"

Четвер відкриває ваші емоції й чутливість. Карта дня підказує: дозвольте собі проявляти теплі почуття — це зміцнить стосунки й додасть гармонії.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Король Мечів"

Ви маєте потужний розум і сьогодні можете надихнути інших своєю мудрістю. Варто ділитися знаннями — ваш досвід може стати цінною порадою для когось.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро Туз Пентаклів (перевернута)

Не розпорошуйте сили на чужі справи — Всесвіт готує шанс саме для вас. Таро радять: перш ніж допомагати іншим, подбайте про власні цілі та нові починання.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Десятка Пентаклів"

Саме 23 жовтня вам важливо подумати не лише про себе, а й про близьких. Карта дня вказує: ви можете закласти основу стабільності, яка принесе радість усій родині.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Жриця"

Інтуїція сьогодні говорить голосно — не ігноруйте її. "Жриця" радить довіряти відчуттям, уникати перевтоми та оберігати власну енергію.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Ієрофант" (перевернута)

Час відійти від старих правил і знайти свій шлях. Таро підказують: сьогодні не варто слухати авторитети — довіртеся собі та своєму життєвому досвіду.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Десятка Мечів"

Початок вашого сезону несе оновлення після виснаження. "Десятка Мечів" говорить: навіть якщо щось завершується, це очищення перед новим розділом життя.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Лицар Мечів" (перевернута)

Будьте уважні до оточення — не всі мають добрі наміри. Карта дня сьогодні попереджає: уникайте конфліктів і перевіряйте інформацію, перш ніж робити висновки.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Відлюдник" (перевернута)

Не ховайте свої знання — настав час проявитися. Світ потребує вашої мудрості, діліться досвідом і не бійтеся бути почутими.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Повішений" (перевернута)

День спонукає діяти швидше, ніж зазвичай. Карта дня радить не затягувати з рішеннями — рух уперед допоможе вийти з енергетичної паузи.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Зірка"

Сьогодні Всесвіт говорить із вами через інтуїцію. Таро обіцяють натхнення, відчуття гармонії та ясність у важливих справах — довіртеся знакам.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро для знаків Зодіаку

Кому цей тиждень обіцяє грошовий успіх.

Хто у жовтні відчує велику підтримку Всесвіту.

Кого до кінця жовтня чекає важливий кармічний урок.

На які знаки Зодіаку в листопаді чекає велика удача.

Хто почне життя з чистого аркушу в останній місяць осені.

гороскоп знаки Зодіаку передбачення 23 жовтня карта дня карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації