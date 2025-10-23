Гороскоп по картам Таро на 23 октября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: rawpixel.com

Четверг, 23 октября, открывает новый астрологический период — начало сезона Скорпиона. Этот день несет глубину, интуицию и готовность к трансформациям. Карты Таро сегодня говорят о границе между старым и новым — время освободиться от контроля, признать свои истинные желания и позволить изменениям произойти. Для одних знаков Зодиака это будет время осознания, для других — момент, когда стоит действовать и не оглядываться назад.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 23 октября 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Император" (перевернутая)

Сегодня вам стоит немного отпустить контроль и позволить событиям течь естественно. Не стоит бороться за лидерство — научитесь наблюдать и поддерживать других, а не только руководить.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Рыцарь Кубков"

Четверг открывает ваши эмоции и чувствительность. Карта дня подсказывает: позвольте себе проявлять теплые чувства — это укрепит отношения и добавит гармонии.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Король Мечей"

Вы обладаете мощным умом и сегодня можете вдохновить других своей мудростью. Стоит делиться знаниями — ваш опыт может стать ценным советом для кого-то.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро Туз Пентаклей (перевернутая)

Не распыляйте силы на чужие дела — Вселенная готовит шанс именно для вас. Таро советуют: прежде чем помогать другим, позаботьтесь о собственных целях и новых начинаниях.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Десятка Пентаклей"

Именно 23 октября вам важно подумать не только о себе, но и о близких. Карта дня указывает: вы можете заложить основу стабильности, которая принесет радость всей семье.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Жрица"

Интуиция сегодня говорит громко — не игнорируйте ее. "Жрица" советует доверять ощущениям, избегать переутомления и оберегать собственную энергию.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Иерофант" (перевернутая)

Время отойти от старых правил и найти свой путь. Таро подсказывают: сегодня не стоит слушать авторитеты - доверьтесь себе и своему жизненному опыту.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Десятка Мечей"

Начало вашего сезона несет обновление после истощения. "Десятка Мечей" говорит: даже если что-то завершается, это очищение перед новым разделом жизни.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Рыцарь Мечей" (перевернутая)

Будьте внимательны к окружающим — не все имеют добрые намерения. Карта дня сегодня предупреждает: избегайте конфликтов и проверяйте информацию, прежде чем делать выводы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Отшельник" (перевернутая)

Не прячьте свои знания — пришло время проявиться. Мир нуждается в вашей мудрости, делитесь опытом и не бойтесь быть услышанными.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Повешенный" (перевернутая)

День побуждает действовать быстрее, чем обычно. Карта дня советует не затягивать с решениями — движение вперед поможет выйти из энергетической паузы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Звезда"

Сегодня Вселенная говорит с вами через интуицию. Таро обещают вдохновение, ощущение гармонии и ясность в важных делах — доверьтесь знакам.

Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро для знаков Зодиака

Кому эта неделя сулит денежный успех.

Кто в октябре почувствует большую поддержку Вселенной.

Кого до конца октября ждет важный кармический урок.

Какие знаки Зодиака в ноябре ждет большая удача.

Кто начнет жизнь с чистого листа в последний месяц осени.