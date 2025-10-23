Видео
Главная Праздники Гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 октября 2025 по Таро

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 октября 2025 по Таро

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 06:09
обновлено: 06:02
Гороскоп по картам Таро на 23 октября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: rawpixel.com

Четверг, 23 октября, открывает новый астрологический период — начало сезона Скорпиона. Этот день несет глубину, интуицию и готовность к трансформациям. Карты Таро сегодня говорят о границе между старым и новым — время освободиться от контроля, признать свои истинные желания и позволить изменениям произойти. Для одних знаков Зодиака это будет время осознания, для других — момент, когда стоит действовать и не оглядываться назад.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 23 октября 2025 года.

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Император" (перевернутая)

Сегодня вам стоит немного отпустить контроль и позволить событиям течь естественно. Не стоит бороться за лидерство — научитесь наблюдать и поддерживать других, а не только руководить.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Рыцарь Кубков"

Четверг открывает ваши эмоции и чувствительность. Карта дня подсказывает: позвольте себе проявлять теплые чувства — это укрепит отношения и добавит гармонии.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Король Мечей"

Вы обладаете мощным умом и сегодня можете вдохновить других своей мудростью. Стоит делиться знаниями — ваш опыт может стать ценным советом для кого-то.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро Туз Пентаклей (перевернутая)

Не распыляйте силы на чужие дела — Вселенная готовит шанс именно для вас. Таро советуют: прежде чем помогать другим, позаботьтесь о собственных целях и новых начинаниях.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Десятка Пентаклей"

Именно 23 октября вам важно подумать не только о себе, но и о близких. Карта дня указывает: вы можете заложить основу стабильности, которая принесет радость всей семье.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Жрица"

Интуиция сегодня говорит громко — не игнорируйте ее. "Жрица" советует доверять ощущениям, избегать переутомления и оберегать собственную энергию.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Иерофант" (перевернутая)

Время отойти от старых правил и найти свой путь. Таро подсказывают: сегодня не стоит слушать авторитеты - доверьтесь себе и своему жизненному опыту.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Десятка Мечей"

Начало вашего сезона несет обновление после истощения. "Десятка Мечей" говорит: даже если что-то завершается, это очищение перед новым разделом жизни.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Рыцарь Мечей" (перевернутая)

Будьте внимательны к окружающим — не все имеют добрые намерения. Карта дня сегодня предупреждает: избегайте конфликтов и проверяйте информацию, прежде чем делать выводы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Отшельник" (перевернутая)

Не прячьте свои знания — пришло время проявиться. Мир нуждается в вашей мудрости, делитесь опытом и не бойтесь быть услышанными.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Повешенный" (перевернутая)

День побуждает действовать быстрее, чем обычно. Карта дня советует не затягивать с решениями — движение вперед поможет выйти из энергетической паузы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Звезда"

Сегодня Вселенная говорит с вами через интуицию. Таро обещают вдохновение, ощущение гармонии и ясность в важных делах — доверьтесь знакам.

Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро для знаков Зодиака

Кому эта неделя сулит денежный успех.

Кто в октябре почувствует большую поддержку Вселенной.

Кого до конца октября ждет важный кармический урок.

Какие знаки Зодиака в ноябре ждет большая удача.

Кто начнет жизнь с чистого листа в последний месяц осени.

гороскоп знаки Зодиака предсказания 23 октября карта дня карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
