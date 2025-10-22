Гороскоп за картами Таро на 22 жовтня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: shutterstock.com

У середу, 22 жовтня, карти Таро віщують дещо особливе для кожного знаку Зодіаку. Для одних цей день стане моментом усвідомлення, для інших — шансом почати з чистого аркуша.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 22 жовтня 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Шістка Мечів"

Сьогодні вам потрібно зробити перший крок, навіть якщо шлях здається складним. Карта дня радить не чекати ідеальних умов — рух відкриє нові можливості там, де ви не очікуєте.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Королева Пентаклів"

Ваш внутрішній голос сьогодні важливіший за будь-які зовнішні поради. "Королева Пентаклів" нагадує: ви здатні на більше, ніж здається — повірте у свою силу та дбайте про внутрішній спокій.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Жриця" (перевернута)

Не ігноруйте сигнали інтуїції сьогодні — вона попереджає про щось важливе. Між вашими словами та діями є розрив, який потрібно збалансувати.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Трійка Пентаклів"

Ви маєте талант, який не можна приховувати. Карта дня радить ділитися своїми вміннями — це не лише принесе прибуток, а й подарує справжнє задоволення.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Десятка Мечів"

Якщо щось завершується — прийміть це з гідністю. Сьогодні Таро обіцяють: біль мине, а на його місце прийдуть нові сили й відчуття оновлення.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Суд" (перевернута)

Перестаньте сумніватися у власній цінності. Карта дня радить зупинити внутрішню критику й дозволити собі побачити ситуацію такою, якою вона є — без спотворень страху.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Королева Мечів"

Ваша сила — у ясності думки. Таро сьогодні підкреслюють: не соромтеся проявляти свою незалежність — саме вона допоможе вам отримати заслужену повагу.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Четвірка Пентаклів"

Не варто вимірювати власну цінність досягненнями. "Четвірка Пентаклів" нагадує: істинна сила — у внутрішній стабільності, а не в матеріальних речах.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Помірність"

День вимагає рівноваги у всьому. Карти Таро радять уникати крайнощів і зберігати гармонію між роботою, почуттями та тілом.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Паж Жезлів"

Перед вами відкривається нова можливість — не бійтеся її прийняти. Карта дня сьогодні вказує на початок перспективного етапу, який принесе натхнення й розвиток.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Сонце"

Цей день несе вам світло, радість і вдячність. "Сонце" радить насолоджуватись моментом — усе, що відбувається, веде вас до гармонії.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Десятка Жезлів"

Не бійтеся труднощів — вони показують вашу справжню силу. Карта дня підказує: ви впораєтеся з будь-яким навантаженням, якщо дозволите собі вірити в результат.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро для знаків Зодіаку

Яким знакам Зодіаку тиждень з 20 по 26 жовтня обіцяє прибутки.

Які знаки Зодіаку зустрінуть кохання до кінця жовтня.

Хто у жовтні відчує велику підтримку Всесвіту.

Кого до кінця жовтня чекає важливий кармічний урок.

Хто зі знаків Зодіаку почне життя з чистого аркушу у листопаді.