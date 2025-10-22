Гороскоп за картами Таро на 22 жовтня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 22 жовтня 2025 за Таро
У середу, 22 жовтня, карти Таро віщують дещо особливе для кожного знаку Зодіаку. Для одних цей день стане моментом усвідомлення, для інших — шансом почати з чистого аркуша.
Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 22 жовтня 2025 року.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Шістка Мечів"
Сьогодні вам потрібно зробити перший крок, навіть якщо шлях здається складним. Карта дня радить не чекати ідеальних умов — рух відкриє нові можливості там, де ви не очікуєте.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Королева Пентаклів"
Ваш внутрішній голос сьогодні важливіший за будь-які зовнішні поради. "Королева Пентаклів" нагадує: ви здатні на більше, ніж здається — повірте у свою силу та дбайте про внутрішній спокій.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Жриця" (перевернута)
Не ігноруйте сигнали інтуїції сьогодні — вона попереджає про щось важливе. Між вашими словами та діями є розрив, який потрібно збалансувати.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Трійка Пентаклів"
Ви маєте талант, який не можна приховувати. Карта дня радить ділитися своїми вміннями — це не лише принесе прибуток, а й подарує справжнє задоволення.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Десятка Мечів"
Якщо щось завершується — прийміть це з гідністю. Сьогодні Таро обіцяють: біль мине, а на його місце прийдуть нові сили й відчуття оновлення.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Суд" (перевернута)
Перестаньте сумніватися у власній цінності. Карта дня радить зупинити внутрішню критику й дозволити собі побачити ситуацію такою, якою вона є — без спотворень страху.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Королева Мечів"
Ваша сила — у ясності думки. Таро сьогодні підкреслюють: не соромтеся проявляти свою незалежність — саме вона допоможе вам отримати заслужену повагу.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Четвірка Пентаклів"
Не варто вимірювати власну цінність досягненнями. "Четвірка Пентаклів" нагадує: істинна сила — у внутрішній стабільності, а не в матеріальних речах.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Помірність"
День вимагає рівноваги у всьому. Карти Таро радять уникати крайнощів і зберігати гармонію між роботою, почуттями та тілом.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Паж Жезлів"
Перед вами відкривається нова можливість — не бійтеся її прийняти. Карта дня сьогодні вказує на початок перспективного етапу, який принесе натхнення й розвиток.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Сонце"
Цей день несе вам світло, радість і вдячність. "Сонце" радить насолоджуватись моментом — усе, що відбувається, веде вас до гармонії.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Десятка Жезлів"
Не бійтеся труднощів — вони показують вашу справжню силу. Карта дня підказує: ви впораєтеся з будь-яким навантаженням, якщо дозволите собі вірити в результат.
Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро для знаків Зодіаку
Яким знакам Зодіаку тиждень з 20 по 26 жовтня обіцяє прибутки.
Які знаки Зодіаку зустрінуть кохання до кінця жовтня.
Хто у жовтні відчує велику підтримку Всесвіту.
Кого до кінця жовтня чекає важливий кармічний урок.
Хто зі знаків Зодіаку почне життя з чистого аркушу у листопаді.
Читайте Новини.LIVE!