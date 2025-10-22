Гороскоп по картам Таро на 22 октября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 октября 2025 по Таро
В среду, 22 октября, карты Таро предвещают нечто особенное для каждого знака Зодиака. Для одних этот день станет моментом осознания, для других — шансом начать с чистого листа.
Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 22 октября 2025 года.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Шестерка Мечей"
Сегодня вам нужно сделать первый шаг, даже если путь кажется сложным. Карта дня советует не ждать идеальных условий — движение откроет новые возможности там, где вы не ожидаете.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Королева Пентаклей"
Ваш внутренний голос сегодня важнее любых внешних советов. "Королева Пентаклей" напоминает: вы способны на большее, чем кажется — поверьте в свою силу и заботьтесь о внутреннем спокойствии.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Жрица" (перевернутая)
Не игнорируйте сигналы интуиции сегодня — она предупреждает о чем-то важном. Между вашими словами и действиями есть разрыв, который нужно сбалансировать.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Тройка Пентаклей"
Вы обладаете талантом, который нельзя скрывать. Карта дня советует делиться своими умениями — это не только принесет прибыль, но и подарит настоящее удовольствие.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Десятка Мечей"
Если что-то завершается — примите это с достоинством. Сегодня Таро обещают: боль пройдет, а на ее место придут новые силы и ощущение обновления.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Суд" (перевернутая)
Перестаньте сомневаться в собственной ценности. Карта дня советует остановить внутреннюю критику и позволить себе увидеть ситуацию такой, какая она есть — без искажений страха.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Королева Мечей"
Ваша сила — в ясности мысли. Таро сегодня подчеркивают: не стесняйтесь проявлять свою независимость — именно она поможет вам получить заслуженное уважение.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Четверка Пентаклей"
Не стоит измерять собственную ценность достижениями. "Четверка Пентаклей" напоминает: истинная сила — во внутренней стабильности, а не в материальных вещах.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Умеренность"
День требует равновесия во всем. Карты Таро советуют избегать крайностей и сохранять гармонию между работой, чувствами и телом.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Паж Жезлов"
Перед вами открывается новая возможность — не бойтесь ее принять. Карта дня сегодня указывает на начало перспективного этапа, который принесет вдохновение и развитие.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Солнце"
Этот день несет вам свет, радость и благодарность. "Солнце" советует наслаждаться моментом — все, что происходит, ведет вас к гармонии.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Десятка Жезлов"
Не бойтесь трудностей — они показывают вашу истинную силу. Карта дня подсказывает: вы справитесь с любой нагрузкой, если позволите себе верить в результат.
