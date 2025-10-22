Гороскоп по картам Таро на 22 октября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: shutterstock.com

В среду, 22 октября, карты Таро предвещают нечто особенное для каждого знака Зодиака. Для одних этот день станет моментом осознания, для других — шансом начать с чистого листа.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 22 октября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Шестерка Мечей"

Сегодня вам нужно сделать первый шаг, даже если путь кажется сложным. Карта дня советует не ждать идеальных условий — движение откроет новые возможности там, где вы не ожидаете.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Королева Пентаклей"

Ваш внутренний голос сегодня важнее любых внешних советов. "Королева Пентаклей" напоминает: вы способны на большее, чем кажется — поверьте в свою силу и заботьтесь о внутреннем спокойствии.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Жрица" (перевернутая)

Не игнорируйте сигналы интуиции сегодня — она предупреждает о чем-то важном. Между вашими словами и действиями есть разрыв, который нужно сбалансировать.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Тройка Пентаклей"

Вы обладаете талантом, который нельзя скрывать. Карта дня советует делиться своими умениями — это не только принесет прибыль, но и подарит настоящее удовольствие.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Десятка Мечей"

Если что-то завершается — примите это с достоинством. Сегодня Таро обещают: боль пройдет, а на ее место придут новые силы и ощущение обновления.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Суд" (перевернутая)

Перестаньте сомневаться в собственной ценности. Карта дня советует остановить внутреннюю критику и позволить себе увидеть ситуацию такой, какая она есть — без искажений страха.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Королева Мечей"

Ваша сила — в ясности мысли. Таро сегодня подчеркивают: не стесняйтесь проявлять свою независимость — именно она поможет вам получить заслуженное уважение.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Четверка Пентаклей"

Не стоит измерять собственную ценность достижениями. "Четверка Пентаклей" напоминает: истинная сила — во внутренней стабильности, а не в материальных вещах.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Умеренность"

День требует равновесия во всем. Карты Таро советуют избегать крайностей и сохранять гармонию между работой, чувствами и телом.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Паж Жезлов"

Перед вами открывается новая возможность — не бойтесь ее принять. Карта дня сегодня указывает на начало перспективного этапа, который принесет вдохновение и развитие.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Солнце"

Этот день несет вам свет, радость и благодарность. "Солнце" советует наслаждаться моментом — все, что происходит, ведет вас к гармонии.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Десятка Жезлов"

Не бойтесь трудностей — они показывают вашу истинную силу. Карта дня подсказывает: вы справитесь с любой нагрузкой, если позволите себе верить в результат.

