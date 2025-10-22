Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 октября 2025 по Таро

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 октября 2025 по Таро

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 06:22
обновлено: 06:21
Гороскоп по картам Таро на 22 октября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: shutterstock.com

В среду, 22 октября, карты Таро предвещают нечто особенное для каждого знака Зодиака. Для одних этот день станет моментом осознания, для других — шансом начать с чистого листа.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 22 октября 2025 года.

Реклама
Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Шестерка Мечей"

Сегодня вам нужно сделать первый шаг, даже если путь кажется сложным. Карта дня советует не ждать идеальных условий — движение откроет новые возможности там, где вы не ожидаете.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Королева Пентаклей"

Ваш внутренний голос сегодня важнее любых внешних советов. "Королева Пентаклей" напоминает: вы способны на большее, чем кажется — поверьте в свою силу и заботьтесь о внутреннем спокойствии.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Жрица" (перевернутая)

Не игнорируйте сигналы интуиции сегодня — она предупреждает о чем-то важном. Между вашими словами и действиями есть разрыв, который нужно сбалансировать.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Тройка Пентаклей"

Вы обладаете талантом, который нельзя скрывать. Карта дня советует делиться своими умениями — это не только принесет прибыль, но и подарит настоящее удовольствие.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Десятка Мечей"

Если что-то завершается — примите это с достоинством. Сегодня Таро обещают: боль пройдет, а на ее место придут новые силы и ощущение обновления.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Суд" (перевернутая)

Перестаньте сомневаться в собственной ценности. Карта дня советует остановить внутреннюю критику и позволить себе увидеть ситуацию такой, какая она есть — без искажений страха.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Королева Мечей"

Ваша сила — в ясности мысли. Таро сегодня подчеркивают: не стесняйтесь проявлять свою независимость — именно она поможет вам получить заслуженное уважение.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Четверка Пентаклей"

Не стоит измерять собственную ценность достижениями. "Четверка Пентаклей" напоминает: истинная сила — во внутренней стабильности, а не в материальных вещах.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Умеренность"

День требует равновесия во всем. Карты Таро советуют избегать крайностей и сохранять гармонию между работой, чувствами и телом.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Паж Жезлов"

Перед вами открывается новая возможность — не бойтесь ее принять. Карта дня сегодня указывает на начало перспективного этапа, который принесет вдохновение и развитие.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Солнце"

Этот день несет вам свет, радость и благодарность. "Солнце" советует наслаждаться моментом — все, что происходит, ведет вас к гармонии.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Десятка Жезлов"

Не бойтесь трудностей — они показывают вашу истинную силу. Карта дня подсказывает: вы справитесь с любой нагрузкой, если позволите себе верить в результат.

Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро для знаков Зодиака

Каким знакам Зодиака неделя с 20 по 26 октября сулит прибыль.

Какие знаки Зодиака встретят любовь до конца октября.

Кто в октябре почувствует большую поддержку Вселенной.

Кого до конца октября ждет важный кармический урок.

Кто из знаков Зодиака начнет жизнь с чистого листа в ноябре.

гороскоп знаки Зодиака предсказания 22 октября карта дня карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации