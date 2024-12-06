Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Дід Мороз чи святий Миколай — хто приходить до дітей в Україні arrow

Дід Мороз чи святий Миколай — хто приходить до дітей в Україні

6 грудня 2024 08:43
Світлана Конюшенко - Редактор
Святий Миколай чи Дід Мороз — різниця, історія і хто має приходити до дітей в Україні
Дід Мороз та Святий Миколай. Колаж: Новини.LIVE
Світлана Конюшенко - Редактор

Період зимових свят у самому розпалі. Але разом зі святковим настроєм виникають й серйозні питання. Хто має приносити подарунки дітям в Україні — Дід Мороз чи святий Миколай? Ця тема стала особливо гострою, адже йдеться про національні традиції та декомунізацію. Для багатьох батьків вибір між цими персонажами символізує не лише різні культурні підходи, але й переосмислення історичних та релігійних цінностей. Святий Миколай має глибокі християнські корені, тоді як Дід Мороз вважається спадком радянської пропаганди.

У статті ми розглянемо історію обох персонажів, їхні ролі в сучасному українському суспільстві та поради, до яких святкових традицій краще привчати дітей.

Читайте також:

Миколай Чудотворець — історія святого, що надихає

Святий Миколай Чудотворець — це реальна історична постать, яку за праведність і милосердя зарахували до лику святих. Він був архієпископом у Мирі Лікійській, що на території Римської імперії, і жив у III столітті. Відомий численними чудесами, зціленнями хворих та допомогою вдовам і сиротам, святий Миколай став символом доброти та захисту.

В Україні День Святого Миколая за новим церковним календарем святкують 6 грудня. Саме цієї дати діти знаходять подарунки під подушкою від святого. 

У багатьох країнах світу, зокрема англомовних, образ святого Миколая трансформувався у Санта-Клауса, який дарує подарунки на Різдво.

 

Миколай Чудотворець — історія святого, що надихає
Святий Миколай у Львові. Фото: shutterstock.com

Дід Мороз — радянський міф із язичницьким корінням

Дід Мороз — це вигаданий образ, створений радянською владою у 1930-х роках як альтернатива святому Миколаю. У той час комуністи активно боролися з релігією і прагнули замінити християнські свята новими, світськими традиціями.

1937 року Дід Мороз вперше "дебютував" на святковому заході в Кремлі, після чого став невід'ємною частиною радянських новорічних свят.

Проте, звичайно, "совети" не змогли придумати своє. Персонаж був вкрадений і мав язичницькі корені. Так, на українських землях ще до християнських часів вірили у Мороза, Зимника або як ще його називали Тріскуна — злого духа, який заживо заморожував людей та худобу. Щоб захиститися від цього зла, проводилися ритуали жертвоприношення. Дуже символічно, що прототипом радянського Діда Мороза став саме злий дух. 

 

Дід Мороз — радянський міф із язичницьким корінням
Дід Мороз у червоному костюмі. Фото: oscar.company

Кого обрати українським родинам — Діда Мороза чи святого Миколая — думка ПЦУ

Не один рік Православна церква України закликає батьків розповідати дітям про святого Миколая як про реальну постать, яка робила добро і може стати прикладом для наслідування.

Також представники української церкви переконані, що громадянам варто поступово відмовлятися від традиції Діда Мороза, адже він є продуктом радянської ідеології та не має історичного або морального підґрунтя.

Священники радять батькам дарувати дітям подарунки на День Святого Миколая, розповідаючи про його добрі вчинки, а Новий рік присвячувати підсумкам року та сімейному спілкуванню. Важливо також не пов'язувати Миколая з покараннями, наприклад, різками, щоб у дітей залишалися лише позитивні асоціації з цим святим.

 

Кого обрати українським родинам Діда Мороза чи святого Миколая — думка ПЦУ
Резиденція святого Миколая. Фото: facebook.com/St.Mykolay

Висновок

Кожна родина має самостійно вирішити, хто приноситиме подарунки дітям — Дід Мороз чи святий Миколай. Однак у сучасній Україні вибір на користь святого Миколая є кроком до відновлення національних традицій і духовних цінностей.

Раніше ми розповідали, чому Святий Миколай кладе подарунки під подушку.

Нагадаємо, ми писали, коли українцям варто святкувати Різдво — 25 грудня чи 7 січня.

Також пропонуємо вам дізнатися, коли українці колядують, щедрують та засівають.

традиції Україна історія День Святого Миколая свято Дід Мороз

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:10 Кияни нагадали про важливість хвилини мовчання — фото

10:09 Російський журналіст закликав донатити на ЗСУ — яка причина

09:52 У США поменшало громадян, які виступають за допомогу Україні

09:51 Відключення світла в Одесі сьогодні — графіки та ремонти

Text

09:48 Офіцер НГУ пояснив, чому не варто мобілізовувати з 18 років

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

09:45 Як ВПО побудувати новий бізнес — програми підтримки та можливості

09:35 Залужний звернувся до українців у День Збройних сил

09:35 Скільки коштує манго в супермаркетах України — порівняння цін

09:34 Адвокат назвав зміни в мобілізації, які відбудуться у 2025 році

09:21 Злочинна організація в Одеській мерії — справу передали до суду

10:10 Кияни нагадали про важливість хвилини мовчання — фото

10:09 Російський журналіст закликав донатити на ЗСУ — яка причина

09:52 У США поменшало громадян, які виступають за допомогу Україні

09:51 Відключення світла в Одесі сьогодні — графіки та ремонти

09:45 Як ВПО побудувати новий бізнес — програми підтримки та можливості

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

09:35 Залужний звернувся до українців у День Збройних сил

09:35 Скільки коштує манго в супермаркетах України — порівняння цін

09:34 Адвокат назвав зміни в мобілізації, які відбудуться у 2025 році

09:21 Злочинна організація в Одеській мерії — справу передали до суду

09:11 Невиплачені субсидії та пільги — як отримати кошти

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

09:48 Офіцер НГУ пояснив, чому не варто мобілізовувати з 18 років

Text

09:08 Офіцер Марків назвав найсильніші сторони Сил оборони

Text

08:00 День ЗСУ та нові права податківців — ефір Ранок.LIVE

5 грудня 2024
Text

21:28 Деяким категоріям чоловіків дозволять виїзд за кордон, — нардеп

Text

19:58 Нардепка повідомила, наскільки ефективним є захист енергооб'єктів

Text

18:21 Нардеп Чернєв пояснив, чи позбавилась Україна "бусифікації"

Text

17:53 Сибіга жорстко звернувся до Лаврова — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Податкова матиме доступ до усіх рахунків — Смаглюк пояснила коли

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

13:34 Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

Text

13:09 Браковані міни для ЗСУ — нардепка заявила про створення комісії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут