Святий Миколай чи Дід Мороз — різниця, історія і хто має приходити до дітей в Україні

Дід Мороз та Святий Миколай. Колаж: Новини.LIVE

Період зимових свят у самому розпалі. Але разом зі святковим настроєм виникають й серйозні питання. Хто має приносити подарунки дітям в Україні — Дід Мороз чи святий Миколай? Ця тема стала особливо гострою, адже йдеться про національні традиції та декомунізацію. Для багатьох батьків вибір між цими персонажами символізує не лише різні культурні підходи, але й переосмислення історичних та релігійних цінностей. Святий Миколай має глибокі християнські корені, тоді як Дід Мороз вважається спадком радянської пропаганди.

У статті ми розглянемо історію обох персонажів, їхні ролі в сучасному українському суспільстві та поради, до яких святкових традицій краще привчати дітей.

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Миколай Чудотворець — історія святого, що надихає

Святий Миколай Чудотворець — це реальна історична постать, яку за праведність і милосердя зарахували до лику святих. Він був архієпископом у Мирі Лікійській, що на території Римської імперії, і жив у III столітті. Відомий численними чудесами, зціленнями хворих та допомогою вдовам і сиротам, святий Миколай став символом доброти та захисту.

В Україні День Святого Миколая за новим церковним календарем святкують 6 грудня. Саме цієї дати діти знаходять подарунки під подушкою від святого.

У багатьох країнах світу, зокрема англомовних, образ святого Миколая трансформувався у Санта-Клауса, який дарує подарунки на Різдво.

Святий Миколай у Львові. Фото: shutterstock.com

Дід Мороз — радянський міф із язичницьким корінням

Дід Мороз — це вигаданий образ, створений радянською владою у 1930-х роках як альтернатива святому Миколаю. У той час комуністи активно боролися з релігією і прагнули замінити християнські свята новими, світськими традиціями.

1937 року Дід Мороз вперше "дебютував" на святковому заході в Кремлі, після чого став невід'ємною частиною радянських новорічних свят.

Проте, звичайно, "совети" не змогли придумати своє. Персонаж був вкрадений і мав язичницькі корені. Так, на українських землях ще до християнських часів вірили у Мороза, Зимника або як ще його називали Тріскуна — злого духа, який заживо заморожував людей та худобу. Щоб захиститися від цього зла, проводилися ритуали жертвоприношення. Дуже символічно, що прототипом радянського Діда Мороза став саме злий дух.

Дід Мороз у червоному костюмі. Фото: oscar.company

Кого обрати українським родинам — Діда Мороза чи святого Миколая — думка ПЦУ

Не один рік Православна церква України закликає батьків розповідати дітям про святого Миколая як про реальну постать, яка робила добро і може стати прикладом для наслідування.

Також представники української церкви переконані, що громадянам варто поступово відмовлятися від традиції Діда Мороза, адже він є продуктом радянської ідеології та не має історичного або морального підґрунтя.

Священники радять батькам дарувати дітям подарунки на День Святого Миколая, розповідаючи про його добрі вчинки, а Новий рік присвячувати підсумкам року та сімейному спілкуванню. Важливо також не пов'язувати Миколая з покараннями, наприклад, різками, щоб у дітей залишалися лише позитивні асоціації з цим святим.

Резиденція святого Миколая. Фото: facebook.com/St.Mykolay

Висновок

Кожна родина має самостійно вирішити, хто приноситиме подарунки дітям — Дід Мороз чи святий Миколай. Однак у сучасній Україні вибір на користь святого Миколая є кроком до відновлення національних традицій і духовних цінностей.

Раніше ми розповідали, чому Святий Миколай кладе подарунки під подушку.

Нагадаємо, ми писали, коли українцям варто святкувати Різдво — 25 грудня чи 7 січня.

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