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Дед Мороз или святой Николай — кто приходит к детям в Украине

6 декабря 2024 08:43
Светлана Конюшенко - Редактор
Святой Николай или Дед Мороз — разница, история и кто должен приходить к детям в Украине
Дед Мороз и Святой Николай. Коллаж: Новини.LIVE
Светлана Конюшенко - Редактор

Период зимних праздников в самом разгаре. Но вместе с праздничным настроением возникают серьезные вопросы. Кто должен приносить подарки детям в Украине — Дед Мороз или святой Николай? Эта тема стала особенно острой, ведь речь идет о национальных традициях и декоммунизации. Для многих родителей выбор между этими персонажами символизирует не только культурные подходы, но и переосмысление исторических и религиозных ценностей. Святой Николай имеет глубокие христианские корни, в то время как Дед Мороз считается наследием советской пропаганды.

В статье мы рассмотрим историю обоих персонажей, их роли в современном украинском обществе и советы, к каким праздничным традициям лучше приучать детей.

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Николай Чудотворец — вдохновляющая история святого

Святой Николай Чудотворец — реальная историческая фигура, которую за праведность и милосердие причислили к лику святых. Он был архиепископом в Мире Ликийской на территории Римской империи и жил в III веке. Известный многочисленными чудесами, исцелениями больных и помощью вдовам и сиротам, святой Николай стал символом доброты и защиты.

В Украине День Святого Николая по новому церковному календарю празднуют 6 декабря. Именно в эту дату дети находят подарки под подушкой от святого.

Во многих странах мира, в частности англоязычных, образ святого Николая трансформировался в Санта-Клауса, дарящего подарки на Рождество.

 

Николай Чудотворец — история вдохновляющего святого.
Святой Николай во Львове. Фото: shutterstock.com

Дед Мороз — советский миф с языческими корнями

Дед Мороз — это вымышленный образ, созданный советской властью в 1930-х годах как альтернатива святому Николаю. В то время коммунисты активно боролись с религией и стремились заменить христианские праздники новыми, светскими традициями.

В 1937 году Дед Мороз впервые "дебютировал" на праздничном мероприятии в Кремле, после чего стал неотъемлемой частью советских новогодних праздников.

Однако, конечно, "советы" не смогли придумать свое. Персонаж был украден и имел языческие корни. Так, на украинских землях еще до христианских времен верили в Мороза, Зимника или как его еще называли Трискуна — злого духа, который заживо замораживал людей и скот. Чтобы защититься от этого зла, проводились ритуалы жертвоприношения. Очень символично, что прототипом советского Деда Мороза стал именно злой дух.

 

Дед Мороз — советский миф с языческими корнями
Дед Мороз в красном костюме. Фото: oscar.company

Кого выбрать украинским семьям — Деда Мороза или святого Николая — мнение ВЦУ

Не один год Православная церковь Украины призывает родителей рассказывать детям о святом Николае как о реальной фигуре, которая делала добро и может стать примером для подражания.

Также представители украинской церкви убеждены, что гражданам следует постепенно отказываться от традиции Деда Мороза, ведь он является продуктом советской идеологии и не имеет исторической или моральной основы.

Священники советуют родителям дарить детям подарки на День Святого Николая, рассказывая о его добрых поступках, а Новый год посвящать итогам года и семейному общению. Важно также не связывать Николая с наказаниями, например, розгами, чтобы у детей оставались только положительные ассоциации с этим святым.

 

Кого выбрать украинским семьям Деда Мороза или святого Николая — мнение ВЦУ
Резиденция святого Николая. Фото: facebook.com/St.Mykolay

Вывод

Каждая семья должна самостоятельно решить, кто приносит подарки детям — Дед Мороз или святой Николай. Однако в современной Украине выбор в пользу святого Николая является шагом к восстановлению национальных традиций и духовных ценностей.

Ранее мы рассказывали, почему Святой Николай кладет подарки под подушку.

Напомним, мы писали, когда украинцам стоит праздновать Рождество — 25 декабря или 7 января.

Также предлагаем вам узнать, когда украинцы колядуют, щедруют и засевают.

традиции Украина история День Святого Николая праздник Дед Мороз

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