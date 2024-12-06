С Днем Святого Николая 2024 — лучшие поздравления и яркие открытки

День Святого Николая 2024 — яркие открытки и искренние пожелания
Сегодня, 6 декабря, украинцы отмечают большой и светлый праздник — День Святого Николая. В эту дату принято дарить подарки, собираться за праздничным столом, загадывать желания и, конечно, делиться теплыми словами и добрыми пожеланиями.
Новини.LIVE подготовил искренние и красивые поздравления в прозе, стихах и открытках с Днем Святого Николая 2024.
Поздравление с Днем Святого Николая в красивых стихах на украинском языке
Пусть Николай в вышиванке
Разбудит подарком утром,
И принесет в ваш дом
Благополучие, радости много.
Разбудит усыпленные надежды,
Зернышко счастья пусть посеет.
Согреет юмором, любовью,
И принесет всем здоровье!
***
С Днем Святого Николая
Искренне, от души поздравляю!
Пусть зимний, хороший праздник
Принесет много тепла.
Счастье вам, здоровье желаю,
Николай пусть позовет
В дом ваш нрав и благополучие,
Наладит пусть ваш быт!
***
С Днем святого Николая
Искренне, от души поздравляю!
Пусть звенят от смеха стекла,
Пусть в душе поют скрипки,
Пусть песни не умолкают,
Пусть веселье ждет,
Пусть исполнятся ваши мечты,
Добра вам, счастья и надежды!
***
С днем Николая вас поздравлю,
Исполнение желаний вам пожелаю.
Чтобы ваш дом Ангел берег,
На здоровье и счастье был оберег.
***
Святой Николай пусть семью оберегает,
Здоровье, обилие под подушку вкладывает.
Чтобы жили в мире, богатстве и счастье,
Чтобы обошли плохие все напасти.
***
С Днем Николая сегодня поздравляю!
Судьбы счастливой вам пожелаю.
Пусть этот святой будет рядом в жизни,
Вместе с ним разделять пути!
Пусть в повседневной бывает чудо,
Жить много и жить счастливо.
В День Николая желаний достичь,
Год весь будущим здоровьем цвести!
***
С Днем святого Николая
Вас приветствую сейчас я!
Будет пусть крепким здоровье,
Радость да несет семья.
Чудотворец да дарит
Силы, веру и надежду,
Поможет непременно
Все осуществить ваши мечты.
***
Чтобы в жизни все велось и добро ежедневно лилось.
Чтобы с этого дня Николая жили вы в добре и любви.
Чтобы не знали ни бед-горя в бурной жизни море.
Чтобы гордился вами край, а больше всего - Николай.
Ибо он любит всех, кто в мире, в согласии, в правде, неспешен.
И к тем он ночью несет соблазнительные калачи
Еще конфеты и цукаты, чтобы сладко было спать!
***
Святой Николай в окошко заглянет,
Добром и теплом ваш дом обнимет.
Пусть счастье и мир в сердцах засияет,
Здоровье и любовь пусть всегда будут с вами!
День Святого Николая 2024 — добрые и веселые поздравления в прозе
Поздравляю с Днем Святого Николая! Пусть ваш дом оберегает ангел, наполняя его здоровьем, счастьем и теплом. Пусть сбываются самые заветные мечты, а добро и гармония всегда живут рядом!
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Счастливого Дня Святого Николая! Пусть этот день принесет в вашу жизнь настоящие чудеса, радость и мир. Пусть Николай Чудотворец оберегает вас и вашу семью от проблем.
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Поздравляю с Днем Николая! Пусть каждый день наполняется добротой, а каждая мечта сбывается. Желаю мира, счастья и светлой веры в чудо!
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С Днем Святого Николая! Пусть день подарит вашему сердцу радость, теплоту и гармонию. Пусть в вашем доме царят любовь и благополучие, а все невзгоды остаются в прошлом.
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С праздником святого Николая! Желаю вам хороших мгновений, радости в сердце и веры в лучшее. Пусть ангел-хранитель всегда защищает вас и ваших близких.
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Поздравляю с Днем Святого Николая! Пусть этот день станет особенным в вашей жизни, наполнит его теплом и счастьем, а Николай Чудотворец подарит добро и благословение.
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Поздравляю с волшебным Днем Святого Николая! Пусть ваши сердца исполняются верой в чудеса, а в жизни происходят только добрые события. Счастья вам и вашим родным!
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С Днем Святого Николая! Желаю мира, тепла и благополучия. Пусть этот праздник наполнит ваш дом искренними улыбками, любовью и радостью.
Красивые открытки с Днем Святого Николая 2024 года
Видеопоздравления с Днем Святого Николая 2024
Ранее мы рассказывали, что нельзя делать в День Святого Николая, чтобы не навлечь несчастья.
Напомним, мы писали, почему Святой Николай кладет подарки под подушку.
Также предлагаем вам узнать, когда украинцы колядуют, щедруют и засевают.
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