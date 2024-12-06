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День Святого Николая 2024 — яркие открытки и искренние пожелания

6 декабря 2024 05:05
Светлана Конюшенко - Редактор
С Днем Святого Николая 2024 — лучшие поздравления и яркие открытки
Святой Николай с ребенком. Фото: facebook.com/St.Mykolay
Светлана Конюшенко - Редактор

Сегодня, 6 декабря, украинцы отмечают большой и светлый праздник — День Святого Николая. В эту дату принято дарить подарки, собираться за праздничным столом, загадывать желания и, конечно, делиться теплыми словами и добрыми пожеланиями.

Новини.LIVE подготовил искренние и красивые поздравления в прозе, стихах и открытках с Днем Святого Николая 2024.

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Поздравление с Днем Святого Николая в красивых стихах на украинском языке

Пусть Николай в вышиванке
Разбудит подарком утром,
И принесет в ваш дом
Благополучие, радости много.
Разбудит усыпленные надежды,
Зернышко счастья пусть посеет.
Согреет юмором, любовью,
И принесет всем здоровье!

***

С Днем Святого Николая
Искренне, от души поздравляю!
Пусть зимний, хороший праздник
Принесет много тепла.
Счастье вам, здоровье желаю,
Николай пусть позовет
В дом ваш нрав и благополучие,
Наладит пусть ваш быт!

***

С Днем святого Николая
Искренне, от души поздравляю!
Пусть звенят от смеха стекла,
Пусть в душе поют скрипки,
Пусть песни не умолкают,
Пусть веселье ждет,
Пусть исполнятся ваши мечты,
Добра вам, счастья и надежды!

***

С днем Николая вас поздравлю,
Исполнение желаний вам пожелаю.
Чтобы ваш дом Ангел берег,
На здоровье и счастье был оберег.

***

Святой Николай пусть семью оберегает,
Здоровье, обилие под подушку вкладывает.
Чтобы жили в мире, богатстве и счастье,
Чтобы обошли плохие все напасти.

***

С Днем Николая сегодня поздравляю!
Судьбы счастливой вам пожелаю.
Пусть этот святой будет рядом в жизни,
Вместе с ним разделять пути!
Пусть в повседневной бывает чудо,
Жить много и жить счастливо.
В День Николая желаний достичь,
Год весь будущим здоровьем цвести!

***

С Днем святого Николая
Вас приветствую сейчас я!
Будет пусть крепким здоровье,
Радость да несет семья.
Чудотворец да дарит
Силы, веру и надежду,
Поможет непременно
Все осуществить ваши мечты.

***

Чтобы в жизни все велось и добро ежедневно лилось.
Чтобы с этого дня Николая жили вы в добре и любви.
Чтобы не знали ни бед-горя в бурной жизни море.
Чтобы гордился вами край, а больше всего - Николай.
Ибо он любит всех, кто в мире, в согласии, в правде, неспешен.
И к тем он ночью несет соблазнительные калачи
Еще конфеты и цукаты, чтобы сладко было спать!

***

Святой Николай в окошко заглянет,
Добром и теплом ваш дом обнимет.
Пусть счастье и мир в сердцах засияет,
Здоровье и любовь пусть всегда будут с вами!

 

Поздравление с Днем Святого Николая в красивых стихах на украинском языке
Святой Николай Чудотворец. Фото: depositphotos.com

День Святого Николая 2024 — добрые и веселые поздравления в прозе

Поздравляю с Днем Святого Николая! Пусть ваш дом оберегает ангел, наполняя его здоровьем, счастьем и теплом. Пусть сбываются самые заветные мечты, а добро и гармония всегда живут рядом!

***

Счастливого Дня Святого Николая! Пусть этот день принесет в вашу жизнь настоящие чудеса, радость и мир. Пусть Николай Чудотворец оберегает вас и вашу семью от проблем.

***

Поздравляю с Днем Николая! Пусть каждый день наполняется добротой, а каждая мечта сбывается. Желаю мира, счастья и светлой веры в чудо!

***

С Днем Святого Николая! Пусть день подарит вашему сердцу радость, теплоту и гармонию. Пусть в вашем доме царят любовь и благополучие, а все невзгоды остаются в прошлом.

***

С праздником святого Николая! Желаю вам хороших мгновений, радости в сердце и веры в лучшее. Пусть ангел-хранитель всегда защищает вас и ваших близких.

***

Поздравляю с Днем Святого Николая! Пусть этот день станет особенным в вашей жизни, наполнит его теплом и счастьем, а Николай Чудотворец подарит добро и благословение.

***

Поздравляю с волшебным Днем Святого Николая! Пусть ваши сердца исполняются верой в чудеса, а в жизни происходят только добрые события. Счастья вам и вашим родным!

***

С Днем Святого Николая! Желаю мира, тепла и благополучия. Пусть этот праздник наполнит ваш дом искренними улыбками, любовью и радостью.

Красивые открытки с Днем Святого Николая 2024 года

День Святого Николая 2024 — добрые и веселые поздравления
Открытка с Днем Святого Николая 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Красивые открытки с Днем Святого Николая 2024
Открытка с Днем Святого Николая 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Поздравление с Днем Святого Николая 2024
Открытка с Днем Святого Николая 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День Святого Николая 2024 — открытки.
Открытка с Днем Святого Николая 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День Святого Николая 6 декабря 2024 года.
Открытка с Днем Святого Николая 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День Святого Николая 2024 — яркие открытки.
Открытка с Днем Святого Николая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем Святого Николая 2024

 

 

 

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать в День Святого Николая, чтобы не навлечь несчастья.

Напомним, мы писали, почему Святой Николай кладет подарки под подушку.

Также предлагаем вам узнать, когда украинцы колядуют, щедруют и засевают.

поздравления открытки пожелания День Святого Николая праздник 6 декабря

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