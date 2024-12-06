С Днем Святого Николая 2024 — лучшие поздравления и яркие открытки

Святой Николай с ребенком. Фото: facebook.com/St.Mykolay

Сегодня, 6 декабря, украинцы отмечают большой и светлый праздник — День Святого Николая. В эту дату принято дарить подарки, собираться за праздничным столом, загадывать желания и, конечно, делиться теплыми словами и добрыми пожеланиями.

Новини.LIVE подготовил искренние и красивые поздравления в прозе, стихах и открытках с Днем Святого Николая 2024.

Читайте также:

Поздравление с Днем Святого Николая в красивых стихах на украинском языке

Пусть Николай в вышиванке

Разбудит подарком утром,

И принесет в ваш дом

Благополучие, радости много.

Разбудит усыпленные надежды,

Зернышко счастья пусть посеет.

Согреет юмором, любовью,

И принесет всем здоровье!

***

С Днем Святого Николая

Искренне, от души поздравляю!

Пусть зимний, хороший праздник

Принесет много тепла.

Счастье вам, здоровье желаю,

Николай пусть позовет

В дом ваш нрав и благополучие,

Наладит пусть ваш быт!

***

С Днем святого Николая

Искренне, от души поздравляю!

Пусть звенят от смеха стекла,

Пусть в душе поют скрипки,

Пусть песни не умолкают,

Пусть веселье ждет,

Пусть исполнятся ваши мечты,

Добра вам, счастья и надежды!

***

С днем Николая вас поздравлю,

Исполнение желаний вам пожелаю.

Чтобы ваш дом Ангел берег,

На здоровье и счастье был оберег.

***

Святой Николай пусть семью оберегает,

Здоровье, обилие под подушку вкладывает.

Чтобы жили в мире, богатстве и счастье,

Чтобы обошли плохие все напасти.

***

С Днем Николая сегодня поздравляю!

Судьбы счастливой вам пожелаю.

Пусть этот святой будет рядом в жизни,

Вместе с ним разделять пути!

Пусть в повседневной бывает чудо,

Жить много и жить счастливо.

В День Николая желаний достичь,

Год весь будущим здоровьем цвести!

***

С Днем святого Николая

Вас приветствую сейчас я!

Будет пусть крепким здоровье,

Радость да несет семья.

Чудотворец да дарит

Силы, веру и надежду,

Поможет непременно

Все осуществить ваши мечты.

***

Чтобы в жизни все велось и добро ежедневно лилось.

Чтобы с этого дня Николая жили вы в добре и любви.

Чтобы не знали ни бед-горя в бурной жизни море.

Чтобы гордился вами край, а больше всего - Николай.

Ибо он любит всех, кто в мире, в согласии, в правде, неспешен.

И к тем он ночью несет соблазнительные калачи

Еще конфеты и цукаты, чтобы сладко было спать!

***

Святой Николай в окошко заглянет,

Добром и теплом ваш дом обнимет.

Пусть счастье и мир в сердцах засияет,

Здоровье и любовь пусть всегда будут с вами!

Святой Николай Чудотворец. Фото: depositphotos.com

День Святого Николая 2024 — добрые и веселые поздравления в прозе

Поздравляю с Днем Святого Николая! Пусть ваш дом оберегает ангел, наполняя его здоровьем, счастьем и теплом. Пусть сбываются самые заветные мечты, а добро и гармония всегда живут рядом!

***

Счастливого Дня Святого Николая! Пусть этот день принесет в вашу жизнь настоящие чудеса, радость и мир. Пусть Николай Чудотворец оберегает вас и вашу семью от проблем.

***

Поздравляю с Днем Николая! Пусть каждый день наполняется добротой, а каждая мечта сбывается. Желаю мира, счастья и светлой веры в чудо!

***

С Днем Святого Николая! Пусть день подарит вашему сердцу радость, теплоту и гармонию. Пусть в вашем доме царят любовь и благополучие, а все невзгоды остаются в прошлом.

***

С праздником святого Николая! Желаю вам хороших мгновений, радости в сердце и веры в лучшее. Пусть ангел-хранитель всегда защищает вас и ваших близких.

***

Поздравляю с Днем Святого Николая! Пусть этот день станет особенным в вашей жизни, наполнит его теплом и счастьем, а Николай Чудотворец подарит добро и благословение.

***

Поздравляю с волшебным Днем Святого Николая! Пусть ваши сердца исполняются верой в чудеса, а в жизни происходят только добрые события. Счастья вам и вашим родным!

***

С Днем Святого Николая! Желаю мира, тепла и благополучия. Пусть этот праздник наполнит ваш дом искренними улыбками, любовью и радостью.

Красивые открытки с Днем Святого Николая 2024 года

Открытка с Днем Святого Николая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Открытка с Днем Святого Николая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Открытка с Днем Святого Николая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Открытка с Днем Святого Николая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Открытка с Днем Святого Николая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Открытка с Днем Святого Николая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем Святого Николая 2024

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать в День Святого Николая, чтобы не навлечь несчастья.

Напомним, мы писали, почему Святой Николай кладет подарки под подушку.

Также предлагаем вам узнать, когда украинцы колядуют, щедруют и засевают.