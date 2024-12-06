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День Святого Миколая 2024 — яскраві листівки та щирі побажання

6 грудня 2024 05:05
Світлана Конюшенко - Редактор
З Днем Святого Миколая 2024 — найкращі привітання та яскраві листівки
Святий Миколай з дитиною. Фото: facebook.com/St.Mykolay
Світлана Конюшенко - Редактор

Сьогодні, 6 грудня, українці відзначають велике та світле свято — День Святого Миколая. У цей день заведено дарувати подарунки, збиратися за святковим столом, загадувати бажання і, звичайно, ділитися теплими словами та добрими побажаннями. 

Новини.LIVE підготував щирі та красиві привітання у прозі, віршах та листівках з Днем Святого Миколая 2024 року. 

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Привітання з Днем Святого Миколая у красивих віршах українською мовою 

Хай Миколай у вишиванці
Розбудить подарунком вранці,
І принесе у вашу хату
Добробут, радості багато.
Розбудить приспані надії,
Зернятко щастя хай посіє.
Зігріє гумором, любов'ю,
І принесе усім здоров'я!

***

З Днем Святого Миколая
Щиро, від душі вітаю!
Хай зимове, гарне свято
Принесе тепла багато.
Щастя вам, здоров'я зичу,
Миколай нехай покличе
В дім ваш вдачу та добробут,
Налагодить хай ваш побут!

***

З Днем святого Миколая
Щиро, від душі вітаю!
Хай дзвенять від сміху шибки,
Хай в душі співають скрипки,
Хай пісні не замовкають,
Хай веселощі чекають,
Хай здійсняться ваші мрії,
Добра вам, щастя та надії!

***

З днем Миколая вас привітаю,
Здійснення бажань вам побажаю.
Щоб вашу домівку Янгол беріг,
На здоров'я та щастя був оберіг.

***

Святий Миколай нехай сім'ю оберігає,
Здоров'я, достаток під подушку вкладає.
Щоб жили в мирі, багатстві та щасті,
Щоб обминули лихі всі напасті.

***

З Днем Миколая сьогодні вітаю!
Долі щасливої вам побажаю.
Хай цей святий буде поруч в житті,
Разом із ним розділяти шляхи!
Хай в повсякденні трапляється диво,
Жити багато та жити щасливо.
В День Миколая бажань досягти,
Рік весь майбутнім здоров'ям цвісти!

***

З Днем святого Миколая
Вас вітаю зараз я!
Буде хай міцним здоров'я,
Радість хай несе сім'я.
Чудотворець хай дарує
Сили, віру та надію,
Допоможе неодмінно
Всі здійснити ваші мрії.

***

Щоб в житті усе велося і добро щодня лилося.
Щоб від цього дня Миколи жили ви в добрі й любові.
Щоб не знали ні бід-горя у бурхливім житті морі.
Щоб пишався вами край, а найбільше — Миколай.
Бо він любить всіх, хто в мирі, в згоді, в правді, неспесивий...
І до тих він уночі несе звабні калачі
Ще й цукерки та цукати, щоб солодко було спати!

***

Святий Миколай у віконце загляне,
Добром і теплом ваш дім обійме.
Хай щастя і мир у серцях засяє,
Здоров'я й любов хай завжди буде з вами!

 

Привітання з Днем Святого Миколая у красивих віршах українською мовою
Святий Миколай Чудотворець. Фото: depositphotos.com

День Святого Миколая 2024 — добрі та веселі привітання у прозі 

Вітаю з Днем Святого Миколая! Нехай ваш дім оберігає ангел, наповнюючи його здоров'ям, щастям і теплом. Хай здійснюються найзаповітніші мрії, а добро і гармонія завжди живуть поруч!

***

Щасливого Дня Святого Миколая! Нехай цей день принесе у ваше життя справжні дива, радість і мир. Нехай Миколай Чудотворець оберігає вас і вашу родину від негараздів.

***

Вітаю з Днем Миколая! Нехай кожен день наповнюється добротою, а кожна мрія — здійснюється. Бажаю миру, щастя та світлої віри у диво!

***

З Днем Святого Миколая! Нехай день подарує вашому серцю радість, теплоту і гармонію. Хай у вашій оселі панують любов і добробут, а всі негаразди залишаються в минулому.

***

Зі святом святого Миколая! Бажаю вам добрих миттєвостей, радості в серці та віри у краще. Нехай ангел-охоронець завжди захищає вас і ваших близьких.

***

Вітаю з Днем Святого Миколая! Хай цей день стане особливим у вашому житті, наповнить його теплом і щастям, а Миколай Чудотворець подарує добро і благословення.

***

Вітаю з чарівним Днем Святого Миколая! Нехай ваші серця сповнюються вірою у дива, а у житті відбуваються лише добрі події. Щастя вам і вашим рідним!

***

З Днем Святого Миколая! Бажаю миру, тепла і добробуту. Нехай це свято наповнить ваш дім щирими усмішками, любов’ю та радістю.

Красиві листівки з Днем Святого Миколая 2024 

День Святого Миколая 2024 — добрі та веселі привітання
Листівка з Днем Святого Миколая 2024. Фото: Новини.LIVE
Красиві листівки з Днем Святого Миколая 2024
Листівка з Днем Святого Миколая 2024. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Днем Святого Миколая 2024
Листівка з Днем Святого Миколая 2024. Фото: Новини.LIVE
День Святого Миколая 2024 — листівки
Листівка з Днем Святого Миколая 2024. Фото: Новини.LIVE
День Святого Миколая 6 грудня 2024 — листівки
Листівка з Днем Святого Миколая 2024. Фото: Новини.LIVE
День Святого Миколая 2024 — яскраві листівки
Листівка з Днем Святого Миколая 2024. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем Святого Миколая 2024

 

 

 

Раніше ми розповідали, що категорично не можна робити у День Святого Миколая, щоб не накликати нещастя.

Нагадаємо, ми писали, чому Святий Миколай кладе подарунки під подушку.

Також пропонуємо вам дізнатися, коли українці колядують, щедрують та засівають.

привітання листівки побажання День Святого Миколая свято 6 грудня

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05:05 Погода сьогодні в Україні — прогноз на день Святого Миколая

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