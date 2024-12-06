З Днем Святого Миколая 2024 — найкращі привітання та яскраві листівки

Святий Миколай з дитиною. Фото: facebook.com/St.Mykolay

Сьогодні, 6 грудня, українці відзначають велике та світле свято — День Святого Миколая. У цей день заведено дарувати подарунки, збиратися за святковим столом, загадувати бажання і, звичайно, ділитися теплими словами та добрими побажаннями.

Новини.LIVE підготував щирі та красиві привітання у прозі, віршах та листівках з Днем Святого Миколая 2024 року.

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Привітання з Днем Святого Миколая у красивих віршах українською мовою

Хай Миколай у вишиванці

Розбудить подарунком вранці,

І принесе у вашу хату

Добробут, радості багато.

Розбудить приспані надії,

Зернятко щастя хай посіє.

Зігріє гумором, любов'ю,

І принесе усім здоров'я!

***

З Днем Святого Миколая

Щиро, від душі вітаю!

Хай зимове, гарне свято

Принесе тепла багато.

Щастя вам, здоров'я зичу,

Миколай нехай покличе

В дім ваш вдачу та добробут,

Налагодить хай ваш побут!

***

З Днем святого Миколая

Щиро, від душі вітаю!

Хай дзвенять від сміху шибки,

Хай в душі співають скрипки,

Хай пісні не замовкають,

Хай веселощі чекають,

Хай здійсняться ваші мрії,

Добра вам, щастя та надії!

***

З днем Миколая вас привітаю,

Здійснення бажань вам побажаю.

Щоб вашу домівку Янгол беріг,

На здоров'я та щастя був оберіг.

***

Святий Миколай нехай сім'ю оберігає,

Здоров'я, достаток під подушку вкладає.

Щоб жили в мирі, багатстві та щасті,

Щоб обминули лихі всі напасті.

***

З Днем Миколая сьогодні вітаю!

Долі щасливої вам побажаю.

Хай цей святий буде поруч в житті,

Разом із ним розділяти шляхи!

Хай в повсякденні трапляється диво,

Жити багато та жити щасливо.

В День Миколая бажань досягти,

Рік весь майбутнім здоров'ям цвісти!

***

З Днем святого Миколая

Вас вітаю зараз я!

Буде хай міцним здоров'я,

Радість хай несе сім'я.

Чудотворець хай дарує

Сили, віру та надію,

Допоможе неодмінно

Всі здійснити ваші мрії.

***

Щоб в житті усе велося і добро щодня лилося.

Щоб від цього дня Миколи жили ви в добрі й любові.

Щоб не знали ні бід-горя у бурхливім житті морі.

Щоб пишався вами край, а найбільше — Миколай.

Бо він любить всіх, хто в мирі, в згоді, в правді, неспесивий...

І до тих він уночі несе звабні калачі

Ще й цукерки та цукати, щоб солодко було спати!

***

Святий Миколай у віконце загляне,

Добром і теплом ваш дім обійме.

Хай щастя і мир у серцях засяє,

Здоров'я й любов хай завжди буде з вами!

Святий Миколай Чудотворець. Фото: depositphotos.com

День Святого Миколая 2024 — добрі та веселі привітання у прозі

Вітаю з Днем Святого Миколая! Нехай ваш дім оберігає ангел, наповнюючи його здоров'ям, щастям і теплом. Хай здійснюються найзаповітніші мрії, а добро і гармонія завжди живуть поруч!

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Щасливого Дня Святого Миколая! Нехай цей день принесе у ваше життя справжні дива, радість і мир. Нехай Миколай Чудотворець оберігає вас і вашу родину від негараздів.

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Вітаю з Днем Миколая! Нехай кожен день наповнюється добротою, а кожна мрія — здійснюється. Бажаю миру, щастя та світлої віри у диво!

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З Днем Святого Миколая! Нехай день подарує вашому серцю радість, теплоту і гармонію. Хай у вашій оселі панують любов і добробут, а всі негаразди залишаються в минулому.

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Зі святом святого Миколая! Бажаю вам добрих миттєвостей, радості в серці та віри у краще. Нехай ангел-охоронець завжди захищає вас і ваших близьких.

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Вітаю з Днем Святого Миколая! Хай цей день стане особливим у вашому житті, наповнить його теплом і щастям, а Миколай Чудотворець подарує добро і благословення.

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Вітаю з чарівним Днем Святого Миколая! Нехай ваші серця сповнюються вірою у дива, а у житті відбуваються лише добрі події. Щастя вам і вашим рідним!

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З Днем Святого Миколая! Бажаю миру, тепла і добробуту. Нехай це свято наповнить ваш дім щирими усмішками, любов’ю та радістю.

Красиві листівки з Днем Святого Миколая 2024

Листівка з Днем Святого Миколая 2024. Фото: Новини.LIVE

Листівка з Днем Святого Миколая 2024. Фото: Новини.LIVE

Листівка з Днем Святого Миколая 2024. Фото: Новини.LIVE

Листівка з Днем Святого Миколая 2024. Фото: Новини.LIVE

Листівка з Днем Святого Миколая 2024. Фото: Новини.LIVE

Листівка з Днем Святого Миколая 2024. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем Святого Миколая 2024

Раніше ми розповідали, що категорично не можна робити у День Святого Миколая, щоб не накликати нещастя.

Нагадаємо, ми писали, чому Святий Миколай кладе подарунки під подушку.

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