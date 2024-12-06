З Днем Святого Миколая 2024 — найкращі привітання та яскраві листівки

День Святого Миколая 2024 — яскраві листівки та щирі побажання
Сьогодні, 6 грудня, українці відзначають велике та світле свято — День Святого Миколая. У цей день заведено дарувати подарунки, збиратися за святковим столом, загадувати бажання і, звичайно, ділитися теплими словами та добрими побажаннями.
Новини.LIVE підготував щирі та красиві привітання у прозі, віршах та листівках з Днем Святого Миколая 2024 року.
Привітання з Днем Святого Миколая у красивих віршах українською мовою
Хай Миколай у вишиванці
Розбудить подарунком вранці,
І принесе у вашу хату
Добробут, радості багато.
Розбудить приспані надії,
Зернятко щастя хай посіє.
Зігріє гумором, любов'ю,
І принесе усім здоров'я!
***
З Днем Святого Миколая
Щиро, від душі вітаю!
Хай зимове, гарне свято
Принесе тепла багато.
Щастя вам, здоров'я зичу,
Миколай нехай покличе
В дім ваш вдачу та добробут,
Налагодить хай ваш побут!
***
З Днем святого Миколая
Щиро, від душі вітаю!
Хай дзвенять від сміху шибки,
Хай в душі співають скрипки,
Хай пісні не замовкають,
Хай веселощі чекають,
Хай здійсняться ваші мрії,
Добра вам, щастя та надії!
***
З днем Миколая вас привітаю,
Здійснення бажань вам побажаю.
Щоб вашу домівку Янгол беріг,
На здоров'я та щастя був оберіг.
***
Святий Миколай нехай сім'ю оберігає,
Здоров'я, достаток під подушку вкладає.
Щоб жили в мирі, багатстві та щасті,
Щоб обминули лихі всі напасті.
***
З Днем Миколая сьогодні вітаю!
Долі щасливої вам побажаю.
Хай цей святий буде поруч в житті,
Разом із ним розділяти шляхи!
Хай в повсякденні трапляється диво,
Жити багато та жити щасливо.
В День Миколая бажань досягти,
Рік весь майбутнім здоров'ям цвісти!
***
З Днем святого Миколая
Вас вітаю зараз я!
Буде хай міцним здоров'я,
Радість хай несе сім'я.
Чудотворець хай дарує
Сили, віру та надію,
Допоможе неодмінно
Всі здійснити ваші мрії.
***
Щоб в житті усе велося і добро щодня лилося.
Щоб від цього дня Миколи жили ви в добрі й любові.
Щоб не знали ні бід-горя у бурхливім житті морі.
Щоб пишався вами край, а найбільше — Миколай.
Бо він любить всіх, хто в мирі, в згоді, в правді, неспесивий...
І до тих він уночі несе звабні калачі
Ще й цукерки та цукати, щоб солодко було спати!
***
Святий Миколай у віконце загляне,
Добром і теплом ваш дім обійме.
Хай щастя і мир у серцях засяє,
Здоров'я й любов хай завжди буде з вами!
День Святого Миколая 2024 — добрі та веселі привітання у прозі
Вітаю з Днем Святого Миколая! Нехай ваш дім оберігає ангел, наповнюючи його здоров'ям, щастям і теплом. Хай здійснюються найзаповітніші мрії, а добро і гармонія завжди живуть поруч!
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Щасливого Дня Святого Миколая! Нехай цей день принесе у ваше життя справжні дива, радість і мир. Нехай Миколай Чудотворець оберігає вас і вашу родину від негараздів.
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Вітаю з Днем Миколая! Нехай кожен день наповнюється добротою, а кожна мрія — здійснюється. Бажаю миру, щастя та світлої віри у диво!
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З Днем Святого Миколая! Нехай день подарує вашому серцю радість, теплоту і гармонію. Хай у вашій оселі панують любов і добробут, а всі негаразди залишаються в минулому.
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Зі святом святого Миколая! Бажаю вам добрих миттєвостей, радості в серці та віри у краще. Нехай ангел-охоронець завжди захищає вас і ваших близьких.
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Вітаю з Днем Святого Миколая! Хай цей день стане особливим у вашому житті, наповнить його теплом і щастям, а Миколай Чудотворець подарує добро і благословення.
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Вітаю з чарівним Днем Святого Миколая! Нехай ваші серця сповнюються вірою у дива, а у житті відбуваються лише добрі події. Щастя вам і вашим рідним!
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З Днем Святого Миколая! Бажаю миру, тепла і добробуту. Нехай це свято наповнить ваш дім щирими усмішками, любов’ю та радістю.
Красиві листівки з Днем Святого Миколая 2024
Відеопривітання з Днем Святого Миколая 2024
Раніше ми розповідали, що категорично не можна робити у День Святого Миколая, щоб не накликати нещастя.
Нагадаємо, ми писали, чому Святий Миколай кладе подарунки під подушку.
Також пропонуємо вам дізнатися, коли українці колядують, щедрують та засівають.
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