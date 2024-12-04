День Святого Миколая 2024 — що не можна робити на свято, звичаї та прикмети 6 грудня

Дівчина перед іконою святого Миколая. Фото: google.com

Вже у цю п'ятницю, 6 грудня, українці відзначатимуть одне з найбільших та найочікуваніших свят, яке обожнюють і діти, і дорослі — День Святого Миколая. За новим церковним календарем віряни вшановуватимуть святителя Миколая, чудотворця та архієпископа Мир Лікійських. Це свято має як давні церковні традиції, так і народні звичаї, які зберігаються дотепер.

Про те, що категорично не можна робити у День Святого Миколая, які звичаї свята та народні прикмети, дізнавайтесь далі у нашій статті.

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Свято Миколая в Україні — які існують звичаї та традиції

Свято Миколая Чудотворця — одна з найулюбленіших дат в Україні, яка поєднує народні звичаї та церковні традиції. Це особливий день, коли діти чекають дива, а дорослі наповнюють свої домівки теплом і вірою.

Подарунки під подушку — головна традиція свята

День Святого Миколая, який відзначають 6 грудня (за новим стилем), має особливе значення для дітей. Напередодні свята вони пишуть листи до святого, просячи здійснення своїх мрій. А ранок свята починається з пошуку подарунків під подушкою.

Вважається, що слухняним діткам Миколай приносить солодощі, іграшки чи інші приємні сюрпризи, а тим, хто неслухняний, залишає різочку або камінчики.

Подарунок дитині на святого Миколая. Фото: shutterstock.com

Церковні звичаї та молитви

Миколай Чудотворець вважається помічником у складних життєвих ситуаціях, захисником сиріт і нужденних.

Вранці 6 грудня заведено йти до церкви, молитися за добробут і здоров'я родини, просити заступництва у святого Миколая. Особливу силу мають молитви, виголошені цього дня, адже свято насичене енергетикою добра й чудес.

Дівчина перед іконою святого Миколая. Фото: google.com

Святкові традиції та частування на свято Миколая

День Святого Миколая відкриває сезон зимових свят. У багатьох містах України саме цього дня запалюють новорічні ялинки, влаштовують ярмарки, концерти й благодійні заходи.

Неодмінним атрибутом свята є миколайчики — ароматні медові пряники, прикрашені яскравою глазур'ю. Їх випікають у формі дідуся в кожусі, янголів, зірок, сонечок чи тваринок. Часто такі ласощі дарують дітям як символ турботи й любові.

Миколайчики на свято Миколая. Фото: depositphotos.com

Святковий стіл і пісне меню на День Святого Миколая

Оскільки свято припадає на Різдвяний піст, віряни готують страви на святковий стіл виключно пісні. Проте цього дня можна їсти рибу.

Готують зазвичай такі святкові страви:

овочеві та фруктові салати;

юшку або пироги з рибою;

запечену рибу з овочами;

вареники з грибами, картоплею або капустою;

компоти й киселі.

Цікаво, що наші предки на свято обов'язково пригощали гостей пивом, причому напій робили самі, і у кожної господині був свій рецепт.

Значення свята для українців

День Святого Миколая — це час дарувати радість і підтримку. Родини збираються за столом, просять один в одного пробачення, моляться за здоров'я дітей і мир у домі. Це свято об'єднує та надихає, нагадуючи про важливість добрих справ і щирої віри.

Родина за святковим столом. Фото: shutterstock.com

Що категорично не можна робити у День Святого Миколая

У День Святого Миколая існують не лише приємні традиції, але й певні заборони. Щоб провести цей день правильно та зберегти добру енергетику свята, варто уникати таких дій:

Займатися важкою фізичною працею. Це день відпочинку та духовного оновлення, тому важкі справи краще виконати заздалегідь. Проводити ремонт чи займатися рукоділлям. Заборонено шити, в'язати, вишивати, прати або виконувати інші трудомісткі роботи. Допускати безлад у домі. Напередодні свята потрібно навести порядок, адже чистота символізує духовне оновлення. Лаятися чи лихословити. Грубість, образи та негативні емоції недопустимі у цей день. Злитися та бажати зла. Зберігайте спокій, проявляйте милосердя й доброзичливість, адже цього навчав сам Миколай Чудотворець. Сваритися або згадувати старі образи. У цей день важливо примиритися з близькими та залишити непорозуміння в минулому. Відмовляти у допомозі. Якщо вас про щось просять, обов'язково допоможіть — це велика чеснота. Порушувати Різдвяний піст. Якщо віряни розпочали піст, його необхідно суворо дотримуватися. Не можна їсти м'ясо, яйця, молочні продукти. Однак на свято дозволені риба та морепродукти. Просити в борг. Навпаки, важливо віддати всі борги до цього дня, щоб не втратити фінансової удачі в майбутньому році. Стригти волосся чи фарбувати нігті. Вважається, що це може негативно вплинути на енергетику.

Дотримуючись цих заборон, ви не лише збережете гармонію свята, а й залучите до свого життя більше добра та щастя.

Жінка зі свічкою молиться у церкві. Фото: freepik.com

Прикмети на День Святого Миколая

Наші предки цього дня вірили в такі прикмети:

Якщо в День святого Миколая стоїть холодна погода, то вся зима буде холодною, а якщо тепла — буде ясною і без сильних морозів.

Якщо день морозний, буде гарний врожай овочів наступного року.

Якщо 6 грудня на деревах ви помітили іній — наступного року буде багато хліба.

Якщо на свято йде дощ, будуть добре рости озимі наступного сезону.

Якщо на святого Миколая падає сніг і замітає сліди, до Різдва буде мокра погода.

Кількість снігу на свято Миколая Зимового визначатиме розмаїття трав на свято Миколи Весняного.

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