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Праздник Николая 2024 — что нельзя делать, чтобы не навлечь беды

4 декабря 2024 22:44
Светлана Конюшенко - Редактор
День Святого Николая 2024 — что нельзя делать на праздник, обычаи и приметы 6 декабря
Девушка перед иконой Святого Николая. Фото: google.com
Светлана Конюшенко - Редактор

Уже в эту пятницу, 6 декабря, украинцы будут отмечать один из самых больших и ожидаемых праздников, который обожают и дети, и взрослые — День Святого Николая. По новому церковному календарю верующие будут чествовать святителя Николая, чудотворца и архиепископа Мир Ликийских. Этот праздник имеет как давние церковные традиции, так и народные обычаи, сохранившиеся до наших дней.

Что категорически нельзя делать в День Святого Николая, какие обычаи праздника и народные приметы, узнайте в нашей статье.

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Праздник Николая в Украине — какие существуют обычаи и традиции

Праздник Николая Чудотворца — одна из самых любимых дат в Украине, объединяющая народные обычаи и церковные традиции. Это особый день, когда дети ждут чуда, а взрослые наполняют свои дома теплом и верой.

Подарки под подушку — главная традиция праздника

День Святого Николая, который отмечают 6 декабря (по новому стилю), имеет особое значение для детей. В канун праздника они пишут письма к святому, прося свершения своих мечтаний. А утро праздника начинается с поиска подарков под подушкой.

Считается, что послушным деткам Николай приносит сладости, игрушки или другие приятные сюрпризы, а непослушным оставляет розги или камешки.

 

Праздник Николая в Украине — какие существуют обычаи и традиции
Подарок ребенку на святого Николая. Фото: shutterstock.com

Церковные обычаи и молитвы

Николай Чудотворец считается помощником в сложных жизненных ситуациях, защитником сирот и нуждающихся.

Утром 6 декабря принято идти в церковь, молиться за благополучие и здоровье семьи, просить покровительства у святого Николая. Особую силу имеют молитвы, произнесенные в этот день, ведь праздник насыщен энергетикой добра и чудес.

 

Церковные обычаи и молитвы в День Святого Николая
Девушка перед иконой Святого Николая. Фото: google.com

Праздничные традиции и угощение на праздник Николая

День Святого Николая открывает сезон зимних праздников. Во многих городах Украины в этот день зажигают новогодние елки, устраивают ярмарки, концерты и благотворительные мероприятия.

Непременным атрибутом праздника являются николайчики — ароматные медовые пряники, украшенные яркой глазурью. Их выпекают в форме дедушки в кожухе, ангелов, звезд, божьих коровок или животных. Часто такое лакомство дарят детям как символ заботы и любви.

 

Праздничные традиции и угощение на праздник Николая
Николайчики в праздник Николая. Фото: depositphotos.com

Праздничный стол и постное меню в День Святого Николая

Поскольку праздник выпадает на Рождественский пост, верующие готовят блюда на праздничный стол исключительно постные. Однако в этот день можно есть рыбу.

Готовят обычно такие праздничные блюда:

  • овощные и фруктовые салаты;
  • уху или пироги с рыбой;
  • запеченную рыбу с овощами;
  • вареники с грибами, картофелем или капустой;
  • компоты и кисели.

Интересно, что наши предки в праздник обязательно угощали гостей пивом, причем напиток делали сами, и у каждой хозяйки был свой рецепт.

Значение праздника для украинцев

День Святого Николая — это время дарить радость и поддержку. Семьи собираются за столом, просят друг у друга прощения, молятся за здоровье детей и мир в доме. Этот праздник объединяет и вдохновляет, напоминая о важности добрых дел и искренней веры.

 

Праздничный стол и постное меню в День Святого Николая
Семья за праздничным столом. Фото: shutterstock.com

Что категорически нельзя делать в День Святого Николая

В День Святого Николая существуют не только приятные традиции, но и запреты. Чтобы провести этот день правильно и сохранить хорошую энергетику праздника, следует избегать следующих действий:

  1. Заниматься тяжелым физическим трудом. Это день отдыха и духовного обновления, поэтому трудные дела лучше выполнить заранее.
  2. Проводить ремонт или заниматься рукоделием. Запрещается шить, вязать, вышивать, стирать или выполнять другие трудоемкие работы.
  3. Допускать беспорядок в доме. В канун праздника нужно навести порядок, ведь чистота символизирует духовное обновление.
  4. Ругаться или злословить. Грубость, оскорбления и отрицательные эмоции недопустимы в этот день.
  5. Злиться и желать зла. Сохраняйте спокойствие, проявляйте милосердие и доброжелательность, ведь этому учил сам Николай Чудотворец.
  6. Ссориться или вспоминать старые обиды. В этот день важно смириться с близкими и оставить недоразумения в прошлом.
  7. Отказывать в помощи. Если вас о чем-то просят, обязательно помогите — это великая добродетель.
  8. Нарушать Рождественский пост. Если верующие приступили к посту, его необходимо строго соблюдать. Нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты. Однако на праздник разрешены рыба и морепродукты.
  9. Просить взаймы. Напротив, важно отдать все долги до этого дня, чтобы не потерять финансовую удачу в будущем году.
  10. Стричь волосы или красить ногти. Считается, что это может повлиять на энергетику.

Соблюдая эти запреты, вы не только сохраните гармонию праздника, но и привлечете к своей жизни больше добра и счастья.

 

Что категорически нельзя делать в День Святого Николая
Женщина со свечой молится в церкви. Фото: freepik.com

Приметы в День Святого Николая

Наши предки в этот день верили в следующие приметы:

  • Если в День святого Николая холодная погода, то вся зима будет холодной, а если теплая — будет ясной и без сильных морозов.
  • Если день морозный, будет хороший урожай овощей в следующем году.
  • Если 6 декабря на деревьях вы заметили иней, в следующем году будет много хлеба.
  • Если на праздник идет дождь, будут хорошо расти озимые в следующем сезоне.
  • Если на святого Николая падает снег и заметает следы, к рождеству будет мокрая погода.
  • Количество снега на праздник Николая Зимнего будет определять разнообразие трав на праздник Николая Весеннего.

 

Ранее мы рассказывали, как красиво и креативно завернуть подарок в День святого Николая.

Напомним, мы писали, что нельзя класть под подушку ребенку на святого Николая.

Также предлагаем узнать, почему Святой Николай кладет подарки под подушку.

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