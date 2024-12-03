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Як писати лист Святому Миколаю — покрокова інструкція

3 грудня 2024 16:45
Світлана Конюшенко - Редактор
День Святого Миколая 2024 — як правильно писати лист, поради
Люди, які пишуть лист з маленьким хлопчиком. Фото: Freepik
Світлана Конюшенко - Редактор

Наближається День Святого Миколая, який з недавніх пір відзначається шостого грудня, тому настав час подбати про те, щоб написати листа зі своєю дитиною. Ми розповідаємо, як правильно це робити і що саме можна написати в листі, щоб він став особливим.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами до свята.

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Коли дитина пише листа Святому Миколаю, вона вчиться висловлювати власні думки і правильно формувати свої бажання. Якщо ваша дитина вірить у справжні дива і хоче написати листа Святому Миколаю, допоможіть їй у цьому. Дізнайтеся, як це зробити.

Ребенок
Дівчинка, яка пише лист на підлозі. Фото: Freepik

Як правильно написати лист Святому Миколаю 

Крок 1. Почніть з привітання

Коли дитина починає писати листа, скажіть їй почати з теплого і щирого привітання. Наприклад, можна почати написання зі слів "Доброго дня, Святий Миколаю!"

Крок 2. Попросіть дитину розповісти про себе

Далі запропонуйте своїй дитині дати невелику інформацію про себе, зокрема, нехай вона напише, як її звати, скільки їй років і чим вона любить займатися. 

Крок 3. Згадайте про гарні вчинки

Святий Миколай вважається покровителем гарних справ, тому порадьте своїй дитині розповісти про свої гарні вчинки. Нехай вона згадає, що хорошого зробила впродовж цього року.

Крок 4. Попросіть дитину написати про свої бажання

Спитайте у своєї дитини, чого б вона хотіла отримати від Святого Миколая, наголосивши, що це можуть бути не тільки матеріальні речі. Наприклад, запропонуйте їй побажати міцного здоров’я і мирного неба своїм рідним людям.

Крок 5. Подякуйте і попрощайтеся

Написавши все вищеперераховане, на завершення подякуйте Святому Миколаю і побажайте йому хорошого святкування.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна запакувати подарунки на День Святого Миколая. 

Раніше ми розповідали про те, що категорично не можна класти під подушку своїй дитині на День Святого Миколая. 

Також ми повідомляли про те, чому Святий Миколай кладе подарунки під подушку.

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