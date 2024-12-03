День Святого Миколая 2024 — як правильно писати лист, поради

Люди, які пишуть лист з маленьким хлопчиком. Фото: Freepik

Наближається День Святого Миколая, який з недавніх пір відзначається шостого грудня, тому настав час подбати про те, щоб написати листа зі своєю дитиною. Ми розповідаємо, як правильно це робити і що саме можна написати в листі, щоб він став особливим.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами до свята.

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Коли дитина пише листа Святому Миколаю, вона вчиться висловлювати власні думки і правильно формувати свої бажання. Якщо ваша дитина вірить у справжні дива і хоче написати листа Святому Миколаю, допоможіть їй у цьому. Дізнайтеся, як це зробити.

Дівчинка, яка пише лист на підлозі. Фото: Freepik

Як правильно написати лист Святому Миколаю

Крок 1. Почніть з привітання

Коли дитина починає писати листа, скажіть їй почати з теплого і щирого привітання. Наприклад, можна почати написання зі слів "Доброго дня, Святий Миколаю!"

Крок 2. Попросіть дитину розповісти про себе

Далі запропонуйте своїй дитині дати невелику інформацію про себе, зокрема, нехай вона напише, як її звати, скільки їй років і чим вона любить займатися.

Крок 3. Згадайте про гарні вчинки

Святий Миколай вважається покровителем гарних справ, тому порадьте своїй дитині розповісти про свої гарні вчинки. Нехай вона згадає, що хорошого зробила впродовж цього року.

Крок 4. Попросіть дитину написати про свої бажання

Спитайте у своєї дитини, чого б вона хотіла отримати від Святого Миколая, наголосивши, що це можуть бути не тільки матеріальні речі. Наприклад, запропонуйте їй побажати міцного здоров’я і мирного неба своїм рідним людям.

Крок 5. Подякуйте і попрощайтеся

Написавши все вищеперераховане, на завершення подякуйте Святому Миколаю і побажайте йому хорошого святкування.

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