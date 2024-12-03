День Святого Николая 2024 — как правильно писать письмо, советы

Люди, которые пишут письмо с маленьким мальчиком. Фото: Freepik

Приближается День Святого Николая, который с недавних пор отмечается шестого декабря, поэтому пора позаботиться о том, чтобы написать письмо со своим ребенком. Мы рассказываем, как правильно это делать и что именно можно написать в письме, чтобы оно стало особенным.

Новини.LIVE делится полезными советами к празднику.

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Когда ребенок пишет письмо Святому Николаю, он учится высказывать свои мысли и правильно формировать свои желания. Если ваш ребенок верит в настоящие чудеса и хочет написать письмо Святому Николаю, помогите ему в этом. Узнайте, как это сделать.

Девочка, которая пишет письмо на полу. Фото: Freepik

Как правильно написать письмо Святому Николаю

Шаг 1. Начните с приветствия

Когда ребенок начинает писать письмо, скажите ему начать с теплого и искреннего приветствия. Например, можно начать написание со слов "Добрый день, Святой Николай!"

Шаг 2. Попросите ребенка рассказать о себе

Далее предложите своему ребенку дать небольшую информацию о себе, в частности, пусть он напишет, как его зовут, сколько ему лет и чем он любит заниматься.

Шаг 3. Вспомните о хороших поступках

Святой Николай считается покровителем хороших дел, поэтому посоветуйте своему ребенку рассказать о своих хороших поступках. Пусть он вспомнит, что хорошего сделал в этом году.

Шаг 4. Попросите ребенка написать свои желания

Спросите своего ребенка, чего бы он хотел получить от Святого Николая, подчеркнув, что это могут быть не только материальные вещи. К примеру, предложите ему пожелать крепкого здоровья и мирного неба своим родным людям.

Шаг 5. Поблагодарите и попрощайтесь

Написав все вышеперечисленное, в завершение поблагодарите Святого Николая и пожелайте ему хорошего празднования.

Напомним, мы писали о том, как можно упаковать подарки на День Святого Николая.

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