День Святого Николая 2024 — как правильно писать письмо, советы

Как писать письмо Святому Николаю — пошаговая инструкция
Приближается День Святого Николая, который с недавних пор отмечается шестого декабря, поэтому пора позаботиться о том, чтобы написать письмо со своим ребенком. Мы рассказываем, как правильно это делать и что именно можно написать в письме, чтобы оно стало особенным.
Новини.LIVE делится полезными советами к празднику.
Когда ребенок пишет письмо Святому Николаю, он учится высказывать свои мысли и правильно формировать свои желания. Если ваш ребенок верит в настоящие чудеса и хочет написать письмо Святому Николаю, помогите ему в этом. Узнайте, как это сделать.
Как правильно написать письмо Святому Николаю
Шаг 1. Начните с приветствия
Когда ребенок начинает писать письмо, скажите ему начать с теплого и искреннего приветствия. Например, можно начать написание со слов "Добрый день, Святой Николай!"
Шаг 2. Попросите ребенка рассказать о себе
Далее предложите своему ребенку дать небольшую информацию о себе, в частности, пусть он напишет, как его зовут, сколько ему лет и чем он любит заниматься.
Шаг 3. Вспомните о хороших поступках
Святой Николай считается покровителем хороших дел, поэтому посоветуйте своему ребенку рассказать о своих хороших поступках. Пусть он вспомнит, что хорошего сделал в этом году.
Шаг 4. Попросите ребенка написать свои желания
Спросите своего ребенка, чего бы он хотел получить от Святого Николая, подчеркнув, что это могут быть не только материальные вещи. К примеру, предложите ему пожелать крепкого здоровья и мирного неба своим родным людям.
Шаг 5. Поблагодарите и попрощайтесь
Написав все вышеперечисленное, в завершение поблагодарите Святого Николая и пожелайте ему хорошего празднования.
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Раньше мы рассказывали о том, что категорически нельзя класть под подушку ребенку на День Святого Николая.
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