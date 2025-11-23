Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята День Святого Миколая тепер у нову дату — коли святкуємо 2025 року

День Святого Миколая тепер у нову дату — коли святкуємо 2025 року

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 06:01
Оновлено: 12:22
Коли День Святого Миколая 2025 — нова дата великого свята та традиції
Святкування Дня Святого Миколая в Україні. Фото: facebook.com/St.Mykolay

День Святого Миколая — це свято, яке в Україні завжди асоціювалося з теплом і маленькими радощами. Діти чекають подарунків, які знайдуть під подушкою, а дорослі знову вірять в дива. З переходом на новий церковний календар дата вшанування святого змінилася. Але сутність свята залишилася незмінною. Воно як і раніше нагадує про милосердя, добрі вчинки та внутрішнє світло, яке кожен може подарувати ближньому.

Новини.LIVE розповідає, коли відзначатимуть День Святого Миколая у 2025 році та як варто провести це світле свято.

Реклама
Читайте також:

Хто такий святий Миколай і чому його так шанують

Святий Миколай Чудотворець був реальною історичною постаттю — єпископом Мирлікійським, відомим своєю милосердністю, жертовністю та допомогою тим, хто опинився у біді. У біблійних та церковних джерелах згадуються його діяння: від щедрої підтримки дівчат, яким потрібен був посаг, до втихомирення конфліктів і навіть воскресіння людей.

З часом Миколай став одним із найшанованіших святих у християнському світі, а в Україні його особливо люблять діти, адже вірять, що саме він приносить подарунки у ніч перед святом.

 

Хто такий святий Миколай і чому його так шанують
Зображення святого Миколая. Фото: УНІАН

Коли українці святкують День Святого Миколая у 2025 році

Оскільки 2023 року Православна церква України затвердила новий церковний календар, усі дати неперехідних свят змістилися на 13 днів уперед, тому і День Святого Миколая відтепер маємо в новий час — він припадає на 6 грудня. Цьогоріч свято відбудеться у суботу. Багато українців продовжують пам'ятати й стару дату, яка десятиліттями була незмінною — 19 грудня.

Попри те, що обидві дати існують у культурній традиції, церковне святкування офіційно перенесене на 6 грудня.

 

Коли українці святкують День святого Миколая у 2025 році
Святкування Дня Святого Миколая в Україні. Фото: ua.igotoworld.com

Традиції Дня Святого Миколая

Для українських родин це особливо теплий день, коли діти з нетерпінням шукають під подушкою омріяні подарунки. Ця традиція має давнє коріння і символізує добро, милосердя та віру в диво.

Багато вірян у цей день ідуть до церкви, щоб подякувати за захист, попросити підтримки та згадати добрі справи святого. Оскільки Миколай був відомий своєю жертовністю, найкращий спосіб вшанувати його пам'ять — благодійні ініціативи. Українці допомагають сиротам, дітям із малозабезпечених сімей, підтримують військових, відвідують дитячі будинки, лікарні.

Що не можна робити в День Святого Миколая

У день пам'яті святого важливо зберегти чистоту думок та доброзичливість. Тому традиційно заборонено:

  • сваритися та конфліктувати;
  • заздрити чи бажати комусь зла;
  • тяжко працювати й виконувати домашні робочі справи;
  • займатися шиттям, рукоділлям.

Це час, коли родина має згуртуватися, підтримати одне одного та впустити у життя трохи дива. Особливо під час війни такі моменти є важливими для внутрішньої рівноваги й надії.

Також ділимося іншими новинами про свята в Україні

Яку погоду очікувати українцям у День святого Миколая та на Різдво.

На який день тижня випаде Різдво та що потрібно зробити перед великим святом.

Коли в Україні святкуватимуть День Андрія Первозванного у 2025 році.

На який день тижня припадає Новий рік 2026.

Ознайомтесь з церковним календарем свят на листопад 2025 року.

традиції День Святого Миколая свято дата 6 грудня
Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації