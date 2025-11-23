Коли День Святого Миколая 2025 — нова дата великого свята та традиції

Святкування Дня Святого Миколая в Україні. Фото: facebook.com/St.Mykolay

День Святого Миколая — це свято, яке в Україні завжди асоціювалося з теплом і маленькими радощами. Діти чекають подарунків, які знайдуть під подушкою, а дорослі знову вірять в дива. З переходом на новий церковний календар дата вшанування святого змінилася. Але сутність свята залишилася незмінною. Воно як і раніше нагадує про милосердя, добрі вчинки та внутрішнє світло, яке кожен може подарувати ближньому.

Новини.LIVE розповідає, коли відзначатимуть День Святого Миколая у 2025 році та як варто провести це світле свято.

Хто такий святий Миколай і чому його так шанують

Святий Миколай Чудотворець був реальною історичною постаттю — єпископом Мирлікійським, відомим своєю милосердністю, жертовністю та допомогою тим, хто опинився у біді. У біблійних та церковних джерелах згадуються його діяння: від щедрої підтримки дівчат, яким потрібен був посаг, до втихомирення конфліктів і навіть воскресіння людей.

З часом Миколай став одним із найшанованіших святих у християнському світі, а в Україні його особливо люблять діти, адже вірять, що саме він приносить подарунки у ніч перед святом.

Зображення святого Миколая. Фото: УНІАН

Коли українці святкують День Святого Миколая у 2025 році

Оскільки 2023 року Православна церква України затвердила новий церковний календар, усі дати неперехідних свят змістилися на 13 днів уперед, тому і День Святого Миколая відтепер маємо в новий час — він припадає на 6 грудня. Цьогоріч свято відбудеться у суботу. Багато українців продовжують пам'ятати й стару дату, яка десятиліттями була незмінною — 19 грудня.

Попри те, що обидві дати існують у культурній традиції, церковне святкування офіційно перенесене на 6 грудня.

Святкування Дня Святого Миколая в Україні. Фото: ua.igotoworld.com

Традиції Дня Святого Миколая

Для українських родин це особливо теплий день, коли діти з нетерпінням шукають під подушкою омріяні подарунки. Ця традиція має давнє коріння і символізує добро, милосердя та віру в диво.

Багато вірян у цей день ідуть до церкви, щоб подякувати за захист, попросити підтримки та згадати добрі справи святого. Оскільки Миколай був відомий своєю жертовністю, найкращий спосіб вшанувати його пам'ять — благодійні ініціативи. Українці допомагають сиротам, дітям із малозабезпечених сімей, підтримують військових, відвідують дитячі будинки, лікарні.

Що не можна робити в День Святого Миколая

У день пам'яті святого важливо зберегти чистоту думок та доброзичливість. Тому традиційно заборонено:

сваритися та конфліктувати;

заздрити чи бажати комусь зла;

тяжко працювати й виконувати домашні робочі справи;

займатися шиттям, рукоділлям.

Це час, коли родина має згуртуватися, підтримати одне одного та впустити у життя трохи дива. Особливо під час війни такі моменти є важливими для внутрішньої рівноваги й надії.

