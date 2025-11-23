Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Святого Николая теперь в новую дату — когда празднуем в 2025 году

Святого Николая теперь в новую дату — когда празднуем в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 06:01
обновлено: 12:22
Когда День Святого Николая 2025 — новая дата большого праздника и традиции
Празднование Дня Святого Николая в Украине. Фото: facebook.com/St.Mykolay

День Святого Николая — это праздник, который в Украине всегда ассоциировался с теплом и маленькими радостями. Дети ждут подарков, которые найдут под подушкой, а взрослые снова верят в чудеса. С переходом на новый церковный календарь дата почитания святого изменилась. Но сущность праздника осталась неизменной. Он по-прежнему напоминает о милосердии, добрых поступках и внутреннем свете, который каждый может подарить ближнему.

Новини.LIVE рассказывает, когда будут отмечать День Святого Николая в 2025 году и как стоит провести этот светлый праздник.

Реклама
Читайте также:

Кто такой святой Николай и почему его так почитают

Святой Николай Чудотворец был реальной исторической фигурой — епископом Мирликийским, известным своим милосердием, жертвенностью и помощью тем, кто оказался в беде. В библейских и церковных источниках упоминаются его деяния: от щедрой поддержки девушек, которым нужен был приданое, до утихомиривания конфликтов и даже воскрешения людей.

Со временем Николай стал одним из самых почитаемых святых в христианском мире, а в Украине его особенно любят дети, ведь верят, что именно он приносит подарки в ночь перед праздником.

 

Кто такой святой Николай и почему его так почитают
Изображение святого Николая. Фото: УНИАН

Когда украинцы празднуют День Святого Николая в 2025 году

Поскольку в 2023 году Православная церковь Украины утвердила новый церковный календарь, все даты непереходных праздников сместились на 13 дней вперед, поэтому и День Святого Николая отныне имеем в новое время — он приходится на 6 декабря. В этом году праздник состоится в субботу. Многие украинцы продолжают помнить и старую дату, которая десятилетиями была неизменной — 19 декабря.

Несмотря на то, что обе даты существуют в культурной традиции, церковное празднование официально перенесено на 6 декабря.

 

Когда украинцы празднуют День Святого Николая в 2025 году
Празднование Дня Святого Николая в Украине. Фото: ua.igotoworld.com

Традиции Дня Святого Николая

Для украинских семей это особенно теплый день, когда дети с нетерпением ищут под подушкой желанные подарки. Эта традиция имеет давние корни и символизирует добро, милосердие и веру в чудо.

Многие верующие в этот день идут в церковь, чтобы поблагодарить за защиту, попросить поддержки и вспомнить добрые дела святого. Поскольку Николай был известен своей жертвенностью, лучший способ почтить его память — благотворительные инициативы. Украинцы помогают сиротам, детям из малообеспеченных семей, поддерживают военных, посещают детские дома, больницы.

Что нельзя делать в День Святого Николая

В день памяти святого важно сохранить чистоту мыслей и доброжелательность. Поэтому традиционно запрещено:

  • ссориться и конфликтовать;
  • завидовать или желать кому-то зла;
  • тяжело работать и выполнять домашние рабочие дела;
  • заниматься шитьем, рукоделием.

Это время, когда семья должна сплотиться, поддержать друг друга и впустить в жизнь немного чуда. Особенно во время войны такие моменты важны для внутреннего равновесия и надежды.

Также делимся другими новостями о праздниках в Украине

Какую погоду ожидать украинцам в День святого Николая и на Рождество.

На какой день недели выпадет Рождество и что нужно сделать перед большим праздником.

Когда в Украине будут праздновать День Андрея Первозванного в 2025 году.

На какой день недели приходится Новый год 2026.

Ознакомьтесь с церковным календарем праздников на ноябрь 2025 года.

традиции День Святого Николая праздник дата 6 декабря
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации