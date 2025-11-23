Когда День Святого Николая 2025 — новая дата большого праздника и традиции

Празднование Дня Святого Николая в Украине. Фото: facebook.com/St.Mykolay

День Святого Николая — это праздник, который в Украине всегда ассоциировался с теплом и маленькими радостями. Дети ждут подарков, которые найдут под подушкой, а взрослые снова верят в чудеса. С переходом на новый церковный календарь дата почитания святого изменилась. Но сущность праздника осталась неизменной. Он по-прежнему напоминает о милосердии, добрых поступках и внутреннем свете, который каждый может подарить ближнему.

Новини.LIVE рассказывает, когда будут отмечать День Святого Николая в 2025 году и как стоит провести этот светлый праздник.

Реклама

Читайте также:

Кто такой святой Николай и почему его так почитают

Святой Николай Чудотворец был реальной исторической фигурой — епископом Мирликийским, известным своим милосердием, жертвенностью и помощью тем, кто оказался в беде. В библейских и церковных источниках упоминаются его деяния: от щедрой поддержки девушек, которым нужен был приданое, до утихомиривания конфликтов и даже воскрешения людей.

Со временем Николай стал одним из самых почитаемых святых в христианском мире, а в Украине его особенно любят дети, ведь верят, что именно он приносит подарки в ночь перед праздником.

Изображение святого Николая. Фото: УНИАН

Когда украинцы празднуют День Святого Николая в 2025 году

Поскольку в 2023 году Православная церковь Украины утвердила новый церковный календарь, все даты непереходных праздников сместились на 13 дней вперед, поэтому и День Святого Николая отныне имеем в новое время — он приходится на 6 декабря. В этом году праздник состоится в субботу. Многие украинцы продолжают помнить и старую дату, которая десятилетиями была неизменной — 19 декабря.

Несмотря на то, что обе даты существуют в культурной традиции, церковное празднование официально перенесено на 6 декабря.

Празднование Дня Святого Николая в Украине. Фото: ua.igotoworld.com

Традиции Дня Святого Николая

Для украинских семей это особенно теплый день, когда дети с нетерпением ищут под подушкой желанные подарки. Эта традиция имеет давние корни и символизирует добро, милосердие и веру в чудо.

Многие верующие в этот день идут в церковь, чтобы поблагодарить за защиту, попросить поддержки и вспомнить добрые дела святого. Поскольку Николай был известен своей жертвенностью, лучший способ почтить его память — благотворительные инициативы. Украинцы помогают сиротам, детям из малообеспеченных семей, поддерживают военных, посещают детские дома, больницы.

Что нельзя делать в День Святого Николая

В день памяти святого важно сохранить чистоту мыслей и доброжелательность. Поэтому традиционно запрещено:

ссориться и конфликтовать;

завидовать или желать кому-то зла;

тяжело работать и выполнять домашние рабочие дела;

заниматься шитьем, рукоделием.

Это время, когда семья должна сплотиться, поддержать друг друга и впустить в жизнь немного чуда. Особенно во время войны такие моменты важны для внутреннего равновесия и надежды.

Также делимся другими новостями о праздниках в Украине

Какую погоду ожидать украинцам в День святого Николая и на Рождество.

Н а какой день недели выпадет Рождество и что нужно сделать перед большим праздником.

Когда в Украине будут праздновать День Андрея Первозванного в 2025 году.

Н а какой день недели приходится Новый год 2026.

Ознакомьтесь с церковным календарем праздников на ноябрь 2025 года.