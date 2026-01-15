Яким знакам Зодіаку доля готує особливий сюрприз на вихідні — Таро-прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Вихідні 17-18 січня несуть потужну енергію змін завдяки молодому Місяцю у Козерозі, який ми зустрінемо у неділю. Містичні карти Таро показують, що для чотирьох знаків Зодіаку цей час стане особливим: хтось отримає добру новину, хтось — шанс, а хтось — довгоочікуване полегшення.

Новини.LIVE розповідає, кому ж карти Таро віщують особливі подарунки від долі у ці вихідні.

Рак — карта Таро "Туз кубків"

Вам ці вихідні несуть емоційний подарунок. Це може бути щира розмова, примирення або новина, яка торкнеться самого серця. Субота та неділя будуть сприятливі для теплих зустрічей, родинного кола або внутрішнього рішення, яке принесе спокій.

Лев — карта Таро "Колесо Фортуни"

Ці вихідні можуть принести несподівану можливість, вдалу пропозицію або ситуацію, яка раптом складається на вашу користь. Те, що довго не рухалося, нарешті зрушить з місця. Важливо не намагатися все контролювати — просто скористайтеся шансом.

Терези — карта Таро "Шістка пентаклів"

"Шістка пентаклів" вказує на баланс і винагороду. Ви можете отримати підтримку, допомогу або приємний жест, на який не розраховували. Це також може бути повернення боргу — не лише фінансового, а й емоційного. Ці дати, 17-18 січня, покажуть, що ваші старання не були марними.

Козеріг — карта Таро "Сонце"

Вам Таро обіцяють ясність, радість і відчуття правильності того, що відбувається. Вихідні можуть принести хорошу новину, успіх у справі або внутрішню впевненість, якої бракувало. Подарунок долі тут у легкості та позитивному настрої. Ви відчуєте, що нарешті виходите з тіні сумнівів.

