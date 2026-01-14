Відео
Головна Свята Чотирьом знакам Зодіаку слід бути обачними до 18 січня за Таро

Чотирьом знакам Зодіаку слід бути обачними до 18 січня за Таро

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 12:03
Яким знакам Зодіаку слід бути обережними до 18 січня 2026 — Таро-прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Містичні карти Таро попереджають про енергію, яка буде нестабільною та особливо важкою для чотирьох знаків Зодіаку. Період до 18 січня вимагатиме від них підвищеної уважності до рішень, слів і фінансових кроків. Особливо небезпечний цей період для грошових питань і стосунків з оточенням.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, кому карти Таро наполегливо рекомендують бути обачними, щоб уникнути негараздів.

Читайте також:
Рак — карта Таро "Сімка Мечів"

Ви гостро реагуєте на несправедливість і не терпите обману. Але зараз Таро наполегливо рекомендують вам утриматися від різких кроків. Адже надмірна прямолінійність може обернутися втратами або конфліктами. Пам'ятайте, що не всі ситуації потребують вашого негайного втручання, а істина все одно вийде назовні.

Діва — карта Таро "Туз Пентаклів" (перевернута)

Карта, що вам випала у перевернутому вигляді, говорить, що перед вами відкриваються можливості, проте щось не дає їм реалізуватися. До 18 січня є ризик  необдуманих фінансових рішень або втрачений шанс через поспіх. Зараз вам не варто починати важливі справи без підготовки.

Терези — карта Таро "П'ятірка Жезлів"

У найближчі дні є ризик конфліктів як в особистому житті, так і в професійному. Це може призвести до емоційного виснаження та втрати довірливих стосунків. "П'ятірка Жезлів" радить вам не загострювати ситуацію. Проаналізуйте, що саме може викликати напругу, й будьте чесними з собою.

Риби — карта Таро "Шістка Пентаклів" (перевернута)

Найближчі дні вам варто особливу увагу приділити фінансовій сфері. Зараз особливо небезпечні імпульсивні витрати, позики, угоди, які викликають сумніви. Навіть якщо ви бажаєте комусь допомогти, подумайте, чи може це нашкодити вам.

Також пропонуємо дізнатися інші цікаві пророцтва карт Таро

Кого супроводжуватиме фінансова фортуна до кінця цього тижня.

Які знаки Зодіаку повинні потурбуватися про своє здоров'я у січні 2026.

Хто зустріне доленосні зміни у коханні.

Кому 2026 рік принесе справжнє щастя.

гороскоп прогнози Астрологія знаки Зодіаку карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
