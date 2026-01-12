Яким знакам Зодіаку пощастить із грошима до кінця тижня 12-18 січня — Таро-прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Новий тиждень з 12 по 18 січня несе енергію переосмислення, відповідальності та усвідомлених фінансових рішень. За віщуванням карт Таро, для п'ятьох знаків Зодіаку це буде час грошової удачі, коли можна значно примножити свої статки.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, кому зі знаків Зодіаку Таро обіцяють фінансову фортуну, яка супроводжуватиме до кінця тижня.

Риби — карта Таро "Десятка Пентаклів"

"Десятка Пентаклів" говорить про довгострокову фінансову стабільність. На вас чекають не швидкі гроші, а прибуток, до якого ви йшли та плідно працювали. До кінця тижня можливі хороші новини, пов'язані з сімейним бюджетом, нерухомістю, накопиченнями або спільними фінансовими рішеннями.

Стрілець — карта Таро "Вісімка Пентаклів"

Фінансова удача прийде до вас, якщо ви будете дисциплінованими та зосередженими на справі. Сили, які ви вкладаєте зараз, обіцяють велике та стабільне зростання. Таро радять звернути увагу на роботу, навички, додаткові джерела доходу.

Діва — карта Таро "Лицар Пентаклів"

У період з 12 по 18 січня "Лицар Пентаклів" закликає вас не поспішати й не діяти імпульсивно. Обмірковуйте свої кроки та витрати. Будьте відповідальними. До кінця тижня можливе укріплення позицій на роботі, схвалення з боку керівництва або стабільний дохід. Все це створить умови для фінансового зростання.

Близнюки — карта Таро "Трійка Пентаклів"

Командна робота, партнерство та чіткі домовленості приведуть вас до фінансового успіху. Цей тиждень сприятливий для переговорів, обговорення проєктів, планування бюджету або старту спільної справи. Коли кожен знає свою роль, гроші приходять легше.

Козоріг — карта Таро "Ієрофант"

"Ієрофант" говорить про фінансову стабільність через перевірені шляхи. Це може бути офіційна робота, державні структури, навчання або поради впливової людини. До кінця тижня можливе знайомство з наставником або ухвалення рішення, яке зміцнить матеріальне становище надовго.

