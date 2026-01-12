Каким знакам Зодиака повезет с деньгами до конца недели 12-18 января — Таро-прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Новая неделя с 12 по 18 января несет энергию переосмысления, ответственности и осознанных финансовых решений. По предсказанию карт Таро, для пяти знаков Зодиака это будет время денежной удачи, когда можно значительно приумножить свое состояние.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кому из знаков Зодиака Таро обещают финансовую фортуну, которая будет сопровождать до конца недели.

Рыбы — карта Таро "Десятка Пентаклей"

"Десятка Пентаклей" говорит о долгосрочной финансовой стабильности. Вас ждут не быстрые деньги, а прибыль, к которой вы шли и плодотворно работали. До конца недели возможны хорошие новости, связанные с семейным бюджетом, недвижимостью, накоплениями или совместными финансовыми решениями.

Стрелец — карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

Финансовая удача придет к вам, если вы будете дисциплинированными и сосредоточенными на деле. Силы, которые вы вкладываете сейчас, обещают большой и стабильный рост. Таро советуют обратить внимание на работу, навыки, дополнительные источники дохода.

Дева — карта Таро "Рыцарь Пентаклей"

В период с 12 по 18 января "Рыцарь Пентаклей" призывает вас не спешить и не действовать импульсивно. Обдумывайте свои шаги и расходы. К концу недели возможно укрепление позиций на работе, одобрение со стороны руководства или стабильный доход. Все это создаст условия для финансового роста.

Близнецы — карта Таро "Тройка Пентаклей"

Командная работа, партнерство и четкие договоренности приведут вас к финансовому успеху. Эта неделя благоприятна для переговоров, обсуждения проектов, планирования бюджета или старта совместного дела. Когда каждый знает свою роль, деньги приходят легче.

Козерог — карта Таро "Иерофант"

"Иерофант" говорит о финансовой стабильности через проверенные пути. Это может быть официальная работа, государственные структуры, обучение или советы влиятельного человека. К концу недели возможно знакомство с наставником или принятие решения, которое укрепит материальное положение надолго.

