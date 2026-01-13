Які знаки Зодіаку мають уникати дорогих покупок до 18 січня 2026 — Таро-прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Серйозні фінансові рішення завжди потребують відповідального підходу та холодного розуму. На цьому тижні карти Таро попереджають чотири знаки Зодіаку про ризики дорогих покупок. Придбане може принести проблеми.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, яким знакам Зодіаку карти Таро радять утриматися від великих покупок до 18 січня.

Реклама

Читайте також:

Діва — карта Таро "Туз Пентаклів" (перевернута)

Ця карта попереджає вас про заблоковані можливості, яким не судилося реалізуватися на цьому тижні. Можливі фінансові втрати через неуважність або незнання нюансів. Зараз вам варто скласти чіткий план дій, порадитися з тими, кому ви довіряєте, зважити всі "за" і "проти".

Водолій — карта Таро "Вісім Мечів"

До кінця тижня Таро радять вам утриматися від серйозних фінансових рішень. У період до 18 січня на вас можуть надмірно впливати зовнішні обставини або думки інших людей. Тож, перш ніж робити значні витрати, подумайте, а чи справді це те, чого ви хочете.

Риби — карта Таро "Шість Пентаклів" (перевернута)

Таро радять вам на цьому тижні проявляти обачність і мудрість у фінансових справах. Аналізуйте ваші витрати. Зараз ваші рішення не повинні бути мотивовані бажанням швидкої вигоди чи амбіціями.

Телець — карта Таро "Повішений"

"Повішений" попереджає вас про необдумані вчинки. Дорогі покупки можуть загнати вас у великі борги на місяці. Зараз саме час зупинитися і подивитися на ситуацію з іншого боку. Ретельний аналіз допоможе знайти рішення, яке буде безпечним і вигідним.

Також пропонуємо дізнатися інші цікаві пророцтва карт Таро

На які знаки Зодіаку чекає фінансова удача до кінця тижня.

Кому варто подбати про своє здоров'я у січні 2026.

Хто зі знаків Зодіаку зустріне великі зміни у коханні.

Які знаки Зодіаку стануть по-справжньому щасливими у 2026 році.