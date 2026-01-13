Видео
Україна
Видео

Таро советуют сейчас избегать дорогих покупок этим знакам Зодиака

Таро советуют сейчас избегать дорогих покупок этим знакам Зодиака

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 12:03
Какие знаки Зодиака должны избегать дорогих покупок до 18 января 2026 — Таро-прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Серьезные финансовые решения всегда требуют ответственного подхода и холодного ума. На этой неделе карты Таро предупреждают четыре знака Зодиака о рисках дорогих покупок. Приобретенное может принести проблемы.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, каким знакам Зодиака карты Таро советуют воздержаться от крупных покупок до 18 января.

Дева — карта Таро "Туз Пентаклей" (перевернутая)

Эта карта предупреждает вас о заблокированных возможностях, которым не суждено реализоваться на этой неделе. Возможны финансовые потери из-за невнимательности или незнания нюансов. Сейчас вам стоит составить четкий план действий, посоветоваться с теми, кому вы доверяете, взвесить все "за" и "против".

Водолей — карта Таро "Восемь Мечей"

До конца недели Таро советуют вам воздержаться от серьезных финансовых решений. В период до 18 января на вас могут чрезмерно влиять внешние обстоятельства или мнения других людей. Поэтому, прежде чем делать значительные расходы, подумайте, а действительно ли это то, чего вы хотите.

Рыбы — карта Таро "Шесть Пентаклей" (перевернутая)

Таро советуют вам на этой неделе проявлять осмотрительность и мудрость в финансовых делах. Анализируйте ваши расходы. Сейчас ваши решения не должны быть мотивированы желанием быстрой выгоды или амбициями.

Телец — карта Таро "Повешенный"

"Повешенный" предупреждает вас о необдуманных поступках. Дорогие покупки могут загнать вас в большие долги на месяцы. Сейчас самое время остановиться и посмотреть на ситуацию с другой стороны. Тщательный анализ поможет найти решение, которое будет безопасным и выгодным.

гороскоп прогнозы Астрология покупки знаки Зодиака карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
