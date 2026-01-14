Каким знакам Зодиака нужно быть осторожными до 18 января 2026 — Таро-прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Мистические карты Таро предупреждают об энергии, которая будет нестабильной и особенно тяжелой для четырех знаков Зодиака. Период до 18 января потребует от них повышенной внимательности к решениям, словам и финансовым шагам. Особенно опасен этот период для денежных вопросов и отношений с окружением.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кому карты Таро настоятельно рекомендуют быть осмотрительными, чтобы избежать невзгод.

Реклама

Читайте также:

Рак — карта Таро "Семерка Мечей"

Вы остро реагируете на несправедливость и не терпите обмана. Но сейчас Таро настоятельно рекомендуют вам воздержаться от резких шагов. Ведь чрезмерная прямолинейность может обернуться потерями или конфликтами. Помните, что не все ситуации требуют вашего немедленного вмешательства, а истина все равно выйдет наружу.

Дева — карта Таро "Туз Пентаклей" (перевернутая)

Карта, что вам выпала в перевернутом виде, говорит, что перед вами открываются возможности, однако что-то не дает им реализоваться. До 18 января есть риск необдуманных финансовых решений или упущенного шанса из-за спешки. Сейчас вам не стоит начинать важные дела без подготовки.

Весы — карта Таро "Пятерка Жезлов"

В ближайшие дни есть риск конфликтов как в личной жизни, так и в профессиональной. Это может привести к эмоциональному истощению и потере доверительных отношений. "Пятерка Жезлов" советует вам не обострять ситуацию. Проанализируйте, что именно может вызвать напряжение, и будьте честными с собой.

Рыбы — карта Таро "Шестерка Пентаклей" (перевернутая)

Ближайшие дни вам стоит особое внимание уделить финансовой сфере. Сейчас особенно опасны импульсивные траты, займы, сделки, которые вызывают сомнения. Даже если вы желаете кому-то помочь, подумайте, может ли это навредить вам.

Также предлагаем узнать другие интересные пророчества карт Таро

Кого будет сопровождать финансовая фортуна до конца этой недели.

Какие знаки Зодиака должны позаботиться о своем здоровье в январе 2026.

Кто встретит судьбоносные изменения в любви.

Кому 2026 год принесет настоящее счастье.