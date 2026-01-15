Видео
Главная Праздники Четыре знака Зодиака получат подарок судьбы на выходные по Таро

Четыре знака Зодиака получат подарок судьбы на выходные по Таро

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 11:03
Каким знакам Зодиака судьба готовит особый сюрприз на выходные — Таро-прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Выходные 17-18 января несут мощную энергию перемен благодаря молодой Луне в Козероге, которую мы встретим в воскресенье. Мистические карты Таро показывают, что для четырех знаков Зодиака это время станет особенным: кто-то получит хорошую новость, кто-то — шанс, а кто-то — долгожданное облегчение.

Новини.LIVE рассказывает, кому же карты Таро предвещают особые подарки от судьбы в эти выходные.


Рак — карта Таро "Туз кубков"

Вам эти выходные несут эмоциональный подарок. Это может быть искренний разговор, примирение или новость, которая коснется самого сердца. Суббота и воскресенье будут благоприятны для теплых встреч, семейного круга или внутреннего решения, которое принесет спокойствие.

Лев — карта Таро "Колесо Фортуны"

Эти выходные могут принести неожиданную возможность, удачное предложение или ситуацию, которая вдруг складывается в вашу пользу. То, что долго не двигалось, наконец-то сдвинется с места. Важно не пытаться все контролировать — просто воспользуйтесь шансом.

Весы — карта Таро "Шестерка пентаклей"

"Шестерка пентаклей" указывает на баланс и вознаграждение. Вы можете получить поддержку, помощь или приятный жест, на который не рассчитывали. Это также может быть возврат долга — не только финансового, но и эмоционального. Эти даты, 17-18 января, покажут, что ваши старания не были напрасными.

Козерог — карта Таро "Солнце"

Вам Таро обещают ясность, радость и ощущение правильности происходящего. Выходные могут принести хорошую новость, успех в деле или внутреннюю уверенность, которой не хватало. Подарок судьбы здесь в легкости и позитивном настроении. Вы почувствуете, что наконец-то выходите из тени сомнений.

Также предлагаем узнать другие интересные пророчества карт Таро

Кому из знаков Зодиака следует быть осмотрительными до 18 января.

Каким знакам Зодиака эта неделя принесет денежную удачу.

Кто в январе должен позаботиться о своем здоровье.

Какие знаки Зодиака встретят судьбоносные изменения в любви в 2026 году.

Кому 2026 год принесет нереальное счастье.

гороскоп выходные прогнозы Астрология знаки Зодиака карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
