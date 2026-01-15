Каким знакам Зодиака судьба готовит особый сюрприз на выходные — Таро-прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Выходные 17-18 января несут мощную энергию перемен благодаря молодой Луне в Козероге, которую мы встретим в воскресенье. Мистические карты Таро показывают, что для четырех знаков Зодиака это время станет особенным: кто-то получит хорошую новость, кто-то — шанс, а кто-то — долгожданное облегчение.

Новини.LIVE рассказывает, кому же карты Таро предвещают особые подарки от судьбы в эти выходные.

Рак — карта Таро "Туз кубков"

Вам эти выходные несут эмоциональный подарок. Это может быть искренний разговор, примирение или новость, которая коснется самого сердца. Суббота и воскресенье будут благоприятны для теплых встреч, семейного круга или внутреннего решения, которое принесет спокойствие.

Лев — карта Таро "Колесо Фортуны"

Эти выходные могут принести неожиданную возможность, удачное предложение или ситуацию, которая вдруг складывается в вашу пользу. То, что долго не двигалось, наконец-то сдвинется с места. Важно не пытаться все контролировать — просто воспользуйтесь шансом.

Весы — карта Таро "Шестерка пентаклей"

"Шестерка пентаклей" указывает на баланс и вознаграждение. Вы можете получить поддержку, помощь или приятный жест, на который не рассчитывали. Это также может быть возврат долга — не только финансового, но и эмоционального. Эти даты, 17-18 января, покажут, что ваши старания не были напрасными.

Козерог — карта Таро "Солнце"

Вам Таро обещают ясность, радость и ощущение правильности происходящего. Выходные могут принести хорошую новость, успех в деле или внутреннюю уверенность, которой не хватало. Подарок судьбы здесь в легкости и позитивном настроении. Вы почувствуете, что наконец-то выходите из тени сомнений.

