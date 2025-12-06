Відео
Чому на Миколая подарунки кладуть під подушку — це знають не всі

Чому на Миколая подарунки кладуть під подушку — це знають не всі

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 04:06
День Святого Миколая 2025 — чому подарунки залишають саме під подушкою
Дівчинці кладуть подарунок під подушку. Фото: shutterstock.com

День Святого Миколая — одне з найулюбленіших зимових свят українців, яке завжди несе світло. 6 грудня у містах запалюють святкові ялинки, люди обмінюються теплими словами, допомагають один одному, волонтерять. А найголовніша традиція — подарунок, залишений під подушкою. Але чому саме під подушкою? Відповідь прихована у давніх легендах та народних звичаях, які передавалися із покоління в покоління. 

Новини.LIVE розповідає, звідки ж в українців з'явилася така цікава традиція у День Святого Миколая.

Хто такий Святий Миколай Чудотворець

Миколай Чудотворець був реальною історичною постаттю, яка жила у III–IV століттях. Він був архієпископом Мир Лікійських — стародавнього міста на території сучасної Туреччини. Народжений у заможній родині, Миколай відмовився від спадщини на користь тих, хто потребував допомоги. Його милосердя, чудеса та безкорисливість зробили його символом доброти й надії. А після смерті він був канонізований і став одним із найшанованіших святих у світі.

 

Хто такий Святий Миколай Чудотворець
Зображення святого Миколая. Фото: УНІАН

Легенда про святого Миколая, з якої все почалося

Одна з найвідоміших історій про Миколая розповідає про бідного чоловіка з трьома доньками, які не мали приданого. Без посагу дівчата не могли вийти заміж, і їхнє майбутнє опинилося під загрозою. Дізнавшись про це, Миколай почав залишати для них мішечки із золотом — таємно, уночі, щоб ніхто не знав про його добрий вчинок.

За однією з легенд, один із мішечків потрапив у шкарпетку, що сушилася біля вогню. За іншою — у взуття біля дверей. Саме ця легенда стала основою традиції дарувати подарунки потай. З плином часу в багатьох країнах з'явилася звичка залишати подарунки саме у взутті, біля каміна або на спеціальному місці. В Україні ж традиція трансформувалася у теплий сімейний ритуал — подарунок під подушкою.

 

Чому на Миколая подарунки кладуть під подушку — це знають не всі
Подарунок на Святого Миколая. Фото: AI

Чому в Україні подарунки на Святого Миколая кладуть саме під подушку

Подарунок під подушкою символізує тиху, непомітну доброту Святого Миколая. Саме так він допомагав людям за життя — скромно та без свідків.

У слов'янській культурі подушка мала особливе значення — це символ дому, тепла й захисту. Подарунок під подушкою ніби підкреслює: Святий Миколай бере дитину під своє благословення, оберігає її вночі, коли вона найбільш вразлива. Коли дитина знаходить сюрприз вранці, у неї виникає відчуття справжнього дива, ніби хтось піклується про неї навіть у сні.

 

Чому в Україні подарунки на Святого Миколая кладуть саме під подушку
Дівчинка знайшла подарунок під подушкою. Фото: freepik.com

Як святкують День Святого Миколая в інших країнах

  • Німеччина

Діти залишають чисті черевики біля дверей. Вранці вони знаходять у них солодощі, фрукти або маленькі подарунки.

  • Голландія

У Голландії подарунки кладуть у шкарпетки біля каміна. Також діти залишають для коня Святого Миколая моркву чи сіно.

  • Польща

У Польщі свято називається Міколайки. Подарунки залишають у взутті або в спеціальних мішечках.

  • Чехія та Словаччина

Святий Миколай приходить у супроводі ангела та персонажа, схожого на чорта. Вони разом роздають дітям подарунки.

 

Як святкують День Святого Миколая в інших країнах
Подарунок від Миколая у взутті. Фото: google.com

Софія Сурай - Редактор
Автор:
Софія Сурай
