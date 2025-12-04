День Святого Миколая 2025 — які заборони не можна порушувати 6 грудня

День Святого Миколая. Колаж: Новини.LIVE

У суботу, 6 грудня, українці зустрічатимуть одне з найсвітліших свят року — День Святого Миколая Чудотворця. Це час добрих вчинків, теплих побажань та подарунків. Дата сповнена добрих традицій, які хочеться берегти та передавати наступному поколінню. Разом із тим не слід забувати й про певні заборони та церковні настанови. За народними віруваннями, певні порушення могли злякати удачу на весь наступний рік та розгнівати святого.

Новини.LIVE розповідає, про які світлі традиції слід пам'ятати та що не можна робити 6 грудня, щоб уникнути нещасть та привабити добробут.

Реклама

Читайте також:

Що не можна робити у День Святого Миколая 2025 — головні заборони

В українській культурі церковні заборони у свято тісно переплелися з народними прикметами. Але і ті, і ті мають на меті одне — зберегти гармонію, святковий настрій та шану до святого Миколая Чудотворця.

Церква вважає гріхом та категорично забороняє цього дня:

лихословити;

конфліктувати;

ображати, зневажати інших;

бажати зла.

Заборона на фізичну працю та рукоділля формальна. Головне вірянам за справами не забувати про щиру молитву та добрі вчинки.

Для тих, хто дотримується Різдвяного посту, діє заборона на споживання м'ясних та молочних продуктів. Також під забороною алкоголь.

В народі ж церковні настанови доповнили повір'ями. Вважається, що на Свято Миколая не можна:

займалися важкою фізичною роботою, рукоділлям та прибиранням — трудитися цього дня означає відвернути від себе покровительство святого;

сварити дітей — це великий гріх, який може розгнівати Миколая і накликати біду;

ображати тварин;

відмовляти тим, хто просить милостиню або підтримку — якщо відвернутися від нужденного, можна розгнівати святого і втратити його заступництво на рік.

Одна з найцікавіших заборон — 6 грудня категорично не можна стригти волосся. За народним повір'ям, стрижка у цей день може "зрізати удачу" й послабити захист.

Ікона святого Миколая Чудотворця. Фото: depositphotos.com

День Святого Миколая 6 грудня — головні традиції

За народними уявленнями, саме цього дня небеса відкриваються для благословення, а кожен добрий вчинок повертається сторицею. Тому у свято намагалися зробити якомога більше гарних справ. І сьогодні кожен може долучитися до благодійних акцій, відвідати дітей у дитбудинках, які так потребують тепла і увагу, допомогти самотнім стареньким.

І, звісно ж, не можна забувати про військових, які дарують нам можливість зустрічати свято. Кожен донат, кожна посилка на фронт має значення і наближає нашу перемогу.

Оскільки святий Миколай є покровителем милосердя, тому 6 грудня особливо важливо зберігати чистоту думок та спокій. Вірянами варто відвідати храм та прочитати молитву.

Не можна забувати й про родину та близьких. Подарунки, скромний вечір за святковим столом, гарні спогади та затишні розмови — те що наповнює День Святого Миколая змістом.

Родинна зустрічає свято. Фото: shutterstock.com

Народні прикмети на День Святого Миколая

Цей день був своєрідним орієнтиром для зимових прогнозів та майбутнього врожаю:

Якщо іній на деревах — до щедрого врожаю хліба.

Сніг перед 6 грудня — зима буде морозною.

Скільки снігу на Миколая, стільки трави буде на весняного Миколу.

Холодний день — зима видасться суворою.

Дощ на Миколая — до доброго врожаю озимини.

Сніг йде зранку — зима буде м'якою.

Сніг із вітром — до рясного врожаю фруктів.

Зоряна ніч — наступного року буде багато ягід та грибів.

Спокійна худоба — рік для господарства пройде без втрат.

Також пропонуємо інші цікаві статті до Дня Святого Миколая

Як написати листа Миколаю разом із дитиною, щоб створити святковий настрій.

Який подарунок можна зробити дитині на 6 грудня, щоб вона точно зраділа.

Що не можна дарувати дитині, щоб не зіпсувати свято.

Як красиво загорнути подарунки, щоб здивувати і дітей, і дорослих.

Яку погоду на Святого Миколая очікувати українцям.