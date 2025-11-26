Як красиво упакувати подарунки на День Святого Миколая 2025 — прості вау-ідеї

Дівчина загортає подарунки на свято. Фото: freepik.com

День Святого Миколая — особливе свято в Україні, яке дарує атмосферу справжнього дива. Кожна дитина у цю датучекає на подарунок під подушкою. Але важливо не лише обрати презент, а й подбати про його оформлення. Адже гарне пакування підсилює відчуття свята й робить цю мить по-справжньому чарівною. Навіть найскромніший подарунок, загорнутий із турботою та любов'ю, викликатиме щирі емоції та запам'ятається надовго.

Новини.LIVE ділиться креативними ідеями пакування, які легко повторити. Ці прості поради допоможуть створити ту саму атмосферу теплоти та сімейного затишку, яку дарує свято Миколая.

Як обрати пакування — папір, коробки та тканина

У 2025 році в моді простота, натуральність і рукотворні деталі, які роблять кожен пакунок унікальним. Якщо хочете створити вау-ефект і подарувати близьким трішки більше свята, ніж вони очікують, ці ідеї стануть у пригоді.

Які пакування можна використати:

Коробка як основа сюрпризу

Подарунок у коробці завжди виглядає ефектніше. Ви можете взяти будь-яку наявну коробку, щоб вона виглядала гарніше, обклеїти кольоровим папером або тканиною. Можна створити цілу гру, поклавши маленький подарунок у кілька більших коробок. Це додасть інтриги, а дітям особливо сподобається процес розгортання. Візьміть кілька коробок різного розміру. Найменша має бути для основного подарунка, а кожна наступна — трішки більша.

Коробки для подарунку. Фото: google.com

Крафт папір

Найпопулярніший матеріал останніх сезонів — крафт. Простий, екологічний і бюджетний. Він чудово поєднується з природним декором і легко стилізується під будь-який настрій. Якщо хочете барвистості, обирайте папір з дитячими візерунками чи казковими героями. Готові подарункові пакети теж залишаються хорошим варіантом, якщо потрібно швидке й охайне рішення.

Альтернативи паперу

Замість класичного пакування використайте тканину: льон, бавовну або старі шарфики. Такий спосіб виглядає креативно, підкреслює екотурботу і підходить як для невеликих, так і для великих подарунків.

Як прикрасити — стрічки, природні елементи, маленькі деталі

Стрічки, що роблять упаковку святковою

Оксамитові, атласні або паперові стрічки додають об'єму та елегантності. Можна зав'язати класичний бант або зробити багатошарову обмотку зі спадаючими кінцями.

Оформлення подарунка до свята. Фото: freepik.com

Природний декор

Гілочки ялинки, шишки, кориця, сушені апельсини — це елементи, які одразу створюють святковий аромат і настрій. Декор легко закріпити під стрічку або приклеїти невеликою краплею клею.

Оформлення подарунка до свята. Фото: freepik.com

Персоналізація подарунків

Підпис із побажаннями, маленький конверт із листівкою, підвішений дзвіночок чи цукерка — дрібні деталі, які роблять подарунок справді адресним та особливим.

Оформлення подарунка до свята. Фото: freepik.com

