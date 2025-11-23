День Святого Миколая 2025 — що подарувати дитині на свято, щоб була щасливою

Дівчинка отримала подарунок на свято. Фото: freepik.com

День Святого Миколая — довогоочікуване свято в Україні, що ранок перетворює на маленьке диво й змушує дитячі очі світитися щастям. Зранку 6 грудня і хлопчики, і дівчатка з нетерпінням заглядають під подушку, очікуючи приємні сюрпризи. Батьки ж прагнуть вибрати подарунки, які будуть корисними, доступними та принесуть малечі радість.

Новини.LIVE розповідає, що можна подарувати дитині на День Святого Миколая. Ми зібрали ідеї, що враховують різний бюджет, інтереси та характер дітей.

Як обрати подарунок на День Святого Миколая — головні критерії

Обираючі подарунок для дитини, слід враховувати:

Вік. Обирайте подарунки, які цікаві та безпечні саме для вашої вікової групи. Інтереси. Сучасні діти захоплюються робототехнікою, блогінгом, настільними іграми, творчими наборами. Бюджет. У 2025 році можна знайти чудові подарунки навіть у межах від 100 до 1500 грн. Побажання дитини. Якщо малеча писала лист Миколаю — це найкраща підказка.

Мама робить подарунок донці. Фото: freepik.com

Ідеї подарунків для дітей на День Святого Миколая 2025

Книги

Казки з ілюстраціями для малюків, комікси та енциклопедії — для школярів. У тренді також видання про космос або тварин.

Ціна: від 150 грн

Конструктори

Для малюків — великі деталі, для старших — тематичні набори, 3D-пазли та технічні серії.

Ціна: від 300 грн

Іграшки

Для дошкільнят — м'які та інтерактивні. Для старших — фігурки улюблених героїв, автомобілі, ляльки та набори для гри в професії.

Ціна: 200-3000 грн

Набори для творчості

Картини за номерами, набори для ліплення, малювання, створення прикрас чи косметики. Такий подарунок не тільки порадує малечу, а й допоможе розвинути уяву й творчі здібності.

Ціна: від 200 грн

Солодощі

Шоколадні набори, тематичні пряники, екзотичні фрукти. Можна звернути увагу на корисні солодощі: пастила, фруктовий мармелад, цукерки без цукру.

Ціна: від 100 грн

Сучасні гаджети

Смарт-годинник, навушники, портативна колонка — практичні подарунки для дітей старшого віку.

Ціна: від 1000 грн

Настільні ігри

Освітні, логічні, пригодницькі. Підійдуть як для сімейних вечорів, так і для компанії друзів.

Ціна: 200-700 грн

Набори для досліджень

Хімічні експерименти, мінілабораторії, модульні робототехнічні набори. Це подарунки, які не просто розважають, а й надихають дитину досліджувати світ. Вони розвивають логіку, терпіння, критичне мислення та навички, які знадобляться у майбутньому.

Ціна: від 300 грн

Приємні дрібнички

Біжутерія, аксесуари для підлітків, домашні капці у вигляді улюблених персонажів, піжами, футболки з улюбленими героями, косметичні набори.

Ціна: від 100 грн

Діти отримали подарунки на свято. Фото: freepik.com

Як створити казкову атмосферу на День Святого Миколая

Свято Святого Миколая люблять не лише за подарунки, а й за той особливий настрій, який наповнює дім теплом. Щоб ваша дитина прокинулася у справжній казці, важливо подбати не лише про сюрприз, а й про емоції, які його супроводжують. Є кілька простих, але дуже ефективних способів створити магічну атмосферу:

Прикрасити оселю або дитячу кімнату. Це може бути гірлянда, ліхтарики, зимові вирізки з паперу або мініатюрна композиція на підвіконні. Написати разом листа до святого Миколая. Нехай дитина напише про що мріє та який подарунок хоче отримати. Зробити маленький ритуал перед сном. Прочитайте разом історію про святого Миколая, поговоріть про добрі вчинки, які дитина зробила протягом року або нехай дитина намалює щось для Миколая. Це налаштовує на свято та підсилює віру в диво. Підготуйте сюрприз непомітно. Подарунок краще сховати під подушку або поруч із ліжком пізно ввечері чи на світанку. Якщо є можливість, додайте кілька дрібничок: маленький мандарин, шоколадну фігурку чи різдвяне печиво. Так подарунок виглядатиме по-справжньому чарівним.

