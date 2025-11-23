День Святого Николая 2025 — что подарить ребенку на праздник, чтобы был счастливым

Девочка получила подарок на праздник. Фото: freepik.com

День Святого Николая — долгожданный праздник в Украине, который утро превращает в маленькое чудо и заставляет детские глаза светиться счастьем. Утром 6 декабря и мальчики, и девочки с нетерпением заглядывают под подушку, ожидая приятные сюрпризы. Родители же стремятся выбрать подарки, которые будут полезными, доступными и принесут малышам радость.

Новини.LIVE рассказывает, что можно подарить ребенку на День Святого Николая. Мы собрали идеи, учитывающие разный бюджет, интересы и характер детей.

Как выбрать подарок на День Святого Николая — главные критерии

Выбирая подарок для ребенка, следует учитывать:

Возраст. Выбирайте подарки, которые интересны и безопасны именно для вашей возрастной группы. Интересы. Современные дети увлекаются робототехникой, блогингом, настольными играми, творческими наборами. Бюджет. В 2025 году можно найти замечательные подарки даже в пределах от 100 до 1500 грн. Пожелания ребенка. Если дети писали письмо Николаю — это лучшая подсказка.

Мама делает подарок дочери. Фото: freepik.com

Идеи подарков для детей на День Святого Николая 2025

Книги

Сказки с иллюстрациями для малышей, комиксы и энциклопедии — для школьников. В тренде также издания о космосе или животных.

Цена: от 150 грн

Конструкторы

Для малышей — крупные детали, для старших — тематические наборы, 3D-пазлы и технические серии.

Цена: от 300 грн

Игрушки

Для дошкольников — мягкие и интерактивные. Для старших — фигурки любимых героев, автомобили, куклы и наборы для игры в профессии.

Цена: 200-3000 грн

Наборы для творчества

Картины по номерам, наборы для лепки, рисования, создания украшений или косметики. Такой подарок не только порадует малышей, но и поможет развить воображение и творческие способности.

Цена: от 200 грн

Сладости

Шоколадные наборы, тематические пряники, экзотические фрукты. Можно обратить внимание на полезные сладости: пастила, фруктовый мармелад, конфеты без сахара.

Цена: от 100 грн

Современные гаджеты

Смарт-часы, наушники, портативная колонка — практичные подарки для детей старшего возраста.

Цена: от 1000 грн

Настольные игры

Образовательные, логические, приключенческие. Подойдут как для семейных вечеров, так и для компании друзей.

Цена: 200-700 грн

Наборы для исследований

Химические эксперименты, мини-лаборатории, модульные робототехнические наборы. Это подарки, которые не просто развлекают, но и вдохновляют ребенка исследовать мир. Они развивают логику, терпение, критическое мышление и навыки, которые пригодятся в будущем.

Цена: от 300 грн

Приятные мелочи

Бижутерия, аксессуары для подростков, домашние тапочки в виде любимых персонажей, пижамы, футболки с любимыми героями, косметические наборы.

Цена: от 100 грн

Дети получили подарки на праздник. Фото: freepik.com

Как создать сказочную атмосферу на День Святого Николая

Праздник Святого Николая любят не только за подарки, но и за то особое настроение, которое наполняет дом теплом. Чтобы ваш ребенок проснулся в настоящей сказке, важно позаботиться не только о сюрпризе, но и об эмоциях, которые его сопровождают. Есть несколько простых, но очень эффективных способов создать магическую атмосферу:

Украсить дом или детскую комнату, это может быть гирлянда, фонарики, зимние вырезки из бумаги или миниатюрная композиция на подоконнике. Написать вместе письмо к святому Николаю. Пусть ребенок напишет о чем мечтает и какой подарок хочет получить. Сделать маленький ритуал перед сном. Прочитайте вместе историю о святом Николае, поговорите о добрых поступках, которые ребенок сделал в течение года или пусть ребенок нарисует что-то для Николая. Это настраивает на праздник и усиливает веру в чудо. Подготовьте сюрприз незаметно. Подарок лучше спрятать под подушку или рядом с кроватью поздно вечером или на рассвете. Если есть возможность, добавьте несколько безделушек: маленький мандарин, шоколадную фигурку или рождественское печенье. Так подарок будет выглядеть по-настоящему волшебным.

