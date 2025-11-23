Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Что подарить ребенку на Святого Николая 2025 — идеи подарков

Что подарить ребенку на Святого Николая 2025 — идеи подарков

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 22:13
обновлено: 22:11
День Святого Николая 2025 — что подарить ребенку на праздник, чтобы был счастливым
Девочка получила подарок на праздник. Фото: freepik.com

День Святого Николая — долгожданный праздник в Украине, который утро превращает в маленькое чудо и заставляет детские глаза светиться счастьем. Утром 6 декабря и мальчики, и девочки с нетерпением заглядывают под подушку, ожидая приятные сюрпризы. Родители же стремятся выбрать подарки, которые будут полезными, доступными и принесут малышам радость.

Новини.LIVE рассказывает, что можно подарить ребенку на День Святого Николая. Мы собрали идеи, учитывающие разный бюджет, интересы и характер детей.

Реклама
Читайте также:

Как выбрать подарок на День Святого Николая — главные критерии

Выбирая подарок для ребенка, следует учитывать:

  1. Возраст. Выбирайте подарки, которые интересны и безопасны именно для вашей возрастной группы.
  2. Интересы. Современные дети увлекаются робототехникой, блогингом, настольными играми, творческими наборами.
  3. Бюджет. В 2025 году можно найти замечательные подарки даже в пределах от 100 до 1500 грн.
  4. Пожелания ребенка. Если дети писали письмо Николаю — это лучшая подсказка.

 

Как выбрать подарок на День Святого Николая — главные критерии
Мама делает подарок дочери. Фото: freepik.com

Идеи подарков для детей на День Святого Николая 2025

  • Книги

Сказки с иллюстрациями для малышей, комиксы и энциклопедии — для школьников. В тренде также издания о космосе или животных.

Цена: от 150 грн

  • Конструкторы

Для малышей — крупные детали, для старших — тематические наборы, 3D-пазлы и технические серии.

Цена: от 300 грн

  • Игрушки

Для дошкольников — мягкие и интерактивные. Для старших — фигурки любимых героев, автомобили, куклы и наборы для игры в профессии.

Цена: 200-3000 грн

  • Наборы для творчества

Картины по номерам, наборы для лепки, рисования, создания украшений или косметики. Такой подарок не только порадует малышей, но и поможет развить воображение и творческие способности.

Цена: от 200 грн

  • Сладости

Шоколадные наборы, тематические пряники, экзотические фрукты. Можно обратить внимание на полезные сладости: пастила, фруктовый мармелад, конфеты без сахара.

Цена: от 100 грн

  • Современные гаджеты

Смарт-часы, наушники, портативная колонка — практичные подарки для детей старшего возраста.

Цена: от 1000 грн

  • Настольные игры

Образовательные, логические, приключенческие. Подойдут как для семейных вечеров, так и для компании друзей.

Цена: 200-700 грн

  • Наборы для исследований

Химические эксперименты, мини-лаборатории, модульные робототехнические наборы. Это подарки, которые не просто развлекают, но и вдохновляют ребенка исследовать мир. Они развивают логику, терпение, критическое мышление и навыки, которые пригодятся в будущем.

Цена: от 300 грн

  • Приятные мелочи

Бижутерия, аксессуары для подростков, домашние тапочки в виде любимых персонажей, пижамы, футболки с любимыми героями, косметические наборы.

Цена: от 100 грн

 

Идеи подарков для детей на День Святого Николая 2025
Дети получили подарки на праздник. Фото: freepik.com

Как создать сказочную атмосферу на День Святого Николая

Праздник Святого Николая любят не только за подарки, но и за то особое настроение, которое наполняет дом теплом. Чтобы ваш ребенок проснулся в настоящей сказке, важно позаботиться не только о сюрпризе, но и об эмоциях, которые его сопровождают. Есть несколько простых, но очень эффективных способов создать магическую атмосферу:

  1. Украсить дом или детскую комнату, это может быть гирлянда, фонарики, зимние вырезки из бумаги или миниатюрная композиция на подоконнике.
  2. Написать вместе письмо к святому Николаю. Пусть ребенок напишет о чем мечтает и какой подарок хочет получить.
  3. Сделать маленький ритуал перед сном. Прочитайте вместе историю о святом Николае, поговорите о добрых поступках, которые ребенок сделал в течение года или пусть ребенок нарисует что-то для Николая. Это настраивает на праздник и усиливает веру в чудо.
  4. Подготовьте сюрприз незаметно. Подарок лучше спрятать под подушку или рядом с кроватью поздно вечером или на рассвете. Если есть возможность, добавьте несколько безделушек: маленький мандарин, шоколадную фигурку или рождественское печенье. Так подарок будет выглядеть по-настоящему волшебным.

Также делимся другими новостями о праздниках в Украине

Какие важные дела следует успеть сделать до новогодних праздников.

Как украсить кухню к зимним праздникам, чтобы создать сказочную атмосферу.

Когда поставить елку и как украсить, чтобы счастье не обошло ваш дом.

Какой цвет одежды выбрать для встречи Нового года 2026, чтобы привлечь удачу и благополучие на целый год.

дети подарки идеи День Святого Николая праздник 6 декабря
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации