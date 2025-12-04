Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Праздник Николая — что нельзя делать, чтобы не спугнуть удачу

Праздник Николая — что нельзя делать, чтобы не спугнуть удачу

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 11:04
День Святого Николая 2025 — какие запреты нельзя нарушать 6 декабря
День Святого Николая. Коллаж: Новини.LIVE

В субботу, 6 декабря, украинцы будут встречать один из самых светлых праздников года — День Святого Николая Чудотворца. Это время добрых поступков, теплых пожеланий и подарков. Дата полна добрых традиций, которые хочется беречь и передавать следующему поколению. Вместе с тем не следует забывать и об определенных запретах и церковных наставлениях. По народным верованиям, определенные нарушения могли спугнуть удачу на весь следующий год и разгневать святого.

Новини.LIVE рассказывает, о каких светлых традициях следует помнить и что нельзя делать 6 декабря, чтобы избежать несчастий и привлечь благополучие.

Реклама
Читайте также:

Что нельзя делать в День Святого Николая 2025 — главные запреты

В украинской культуре церковные запреты в праздник тесно переплелись с народными приметами. Но и те, и те имеют одну цель — сохранить гармонию, праздничное настроение и уважение к святому Николаю Чудотворцу.

Церковь считает грехом и категорически запрещает в этот день:

  • сквернословить;
  • конфликтовать;
  • оскорблять, презирать других;
  • желать зла.

Запрет на физический труд и рукоделие формальный. Главное верующим за делами не забывать об искренней молитве и добрых поступках.

Для тех, кто придерживается Рождественского поста, действует запрет на потребление мясных и молочных продуктов. Также под запретом алкоголь.

В народе же церковные наставления дополнили поверьями. Считается, что на Праздник Николая нельзя:

  • заниматься тяжелой физической работой, рукоделием и уборкой — трудиться в этот день означает отвлечь от себя покровительство святого;
  • ругать детей — это большой грех, который может разгневать Николая и навлечь беду;
  • оскорблять животных;
  • отказывать тем, кто просит милостыню или поддержку — если отвернуться от нуждающегося, можно разгневать святого и потерять его покровительство на год.

Один из самых интересных запретов — 6 декабря категорически нельзя стричь волосы. По народному поверью, стрижка в этот день может "срезать удачу" и ослабить защиту.

 

Что нельзя делать в День Святого Николая 2025 — главные запреты
Икона святого Николая Чудотворца. Фото: depositphotos.com

День Святого Николая 6 декабря — главные традиции

По народным представлениям, именно в этот день небеса открываются для благословения, а каждый добрый поступок возвращается сторицей. Поэтому в праздник старались сделать как можно больше хороших дел. И сегодня каждый может присоединиться к благотворительным акциям, посетить детей в детдомах, которые так нуждаются в тепле и внимании, помочь одиноким старикам.

И, конечно же, нельзя забывать о военных, которые дарят нам возможность встречать праздник. Каждый донат, каждая посылка на фронт имеет значение и приближает нашу победу.

Поскольку святой Николай является покровителем милосердия, 6 декабря особенно важно сохранять чистоту мыслей и спокойствие. Верующими стоит посетить храм и прочитать молитву.

Нельзя забывать и о семье и близких. Подарки, скромный вечер за праздничным столом, хорошие воспоминания и уютные разговоры — то, что наполняет День Святого Николая смыслом.

 

День Святого Николая 6 декабря — главные традиции
Семейная встречает праздник. Фото: shutterstock.com

Народные приметы на День Святого Николая

Этот день был своеобразным ориентиром для зимних прогнозов и будущего урожая:

  • Если иней на деревьях — к щедрому урожаю хлеба.
  • Снег перед 6 декабря — зима будет морозной.
  • Сколько снега на Николая, столько травы будет на весеннего Николая.
  • Холодный день — зима выдастся суровой.
  • Дождь на Николая — к хорошему урожаю озимых.
  • Снег идет с утра — зима будет мягкой.
  • Снег с ветром — к обильному урожаю фруктов.
  • Звездная ночь — в следующем году будет много ягод и грибов.
  • Спокойный скот — год для хозяйства пройдет без потерь.

Также предлагаем другие интересные статьи ко Дню Святого Николая

Как написать письмо Николаю вместе с ребенком, чтобы создать праздничное настроение.

Какой подарок можно сделать ребенку на 6 декабря, чтобы он точно обрадовался.

Что нельзя дарить ребенку, чтобы не испортить праздник.

Как красиво завернуть подарки, чтобы удивить и детей, и взрослых.

Какую погоду на Святого Николая ожидать украинцам.

приметы традиции запреты День Святого Николая праздник 6 декабря
София Сурай - Редактор
Автор:
София Сурай
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации