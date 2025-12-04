День Святого Николая 2025 — какие запреты нельзя нарушать 6 декабря

День Святого Николая. Коллаж: Новини.LIVE

В субботу, 6 декабря, украинцы будут встречать один из самых светлых праздников года — День Святого Николая Чудотворца. Это время добрых поступков, теплых пожеланий и подарков. Дата полна добрых традиций, которые хочется беречь и передавать следующему поколению. Вместе с тем не следует забывать и об определенных запретах и церковных наставлениях. По народным верованиям, определенные нарушения могли спугнуть удачу на весь следующий год и разгневать святого.

Новини.LIVE рассказывает, о каких светлых традициях следует помнить и что нельзя делать 6 декабря, чтобы избежать несчастий и привлечь благополучие.

Реклама

Читайте также:

Что нельзя делать в День Святого Николая 2025 — главные запреты

В украинской культуре церковные запреты в праздник тесно переплелись с народными приметами. Но и те, и те имеют одну цель — сохранить гармонию, праздничное настроение и уважение к святому Николаю Чудотворцу.

Церковь считает грехом и категорически запрещает в этот день:

сквернословить;

конфликтовать;

оскорблять, презирать других;

желать зла.

Запрет на физический труд и рукоделие формальный. Главное верующим за делами не забывать об искренней молитве и добрых поступках.

Для тех, кто придерживается Рождественского поста, действует запрет на потребление мясных и молочных продуктов. Также под запретом алкоголь.

В народе же церковные наставления дополнили поверьями. Считается, что на Праздник Николая нельзя:

заниматься тяжелой физической работой, рукоделием и уборкой — трудиться в этот день означает отвлечь от себя покровительство святого;

ругать детей — это большой грех, который может разгневать Николая и навлечь беду;

оскорблять животных;

отказывать тем, кто просит милостыню или поддержку — если отвернуться от нуждающегося, можно разгневать святого и потерять его покровительство на год.

Один из самых интересных запретов — 6 декабря категорически нельзя стричь волосы. По народному поверью, стрижка в этот день может "срезать удачу" и ослабить защиту.

Икона святого Николая Чудотворца. Фото: depositphotos.com

День Святого Николая 6 декабря — главные традиции

По народным представлениям, именно в этот день небеса открываются для благословения, а каждый добрый поступок возвращается сторицей. Поэтому в праздник старались сделать как можно больше хороших дел. И сегодня каждый может присоединиться к благотворительным акциям, посетить детей в детдомах, которые так нуждаются в тепле и внимании, помочь одиноким старикам.

И, конечно же, нельзя забывать о военных, которые дарят нам возможность встречать праздник. Каждый донат, каждая посылка на фронт имеет значение и приближает нашу победу.

Поскольку святой Николай является покровителем милосердия, 6 декабря особенно важно сохранять чистоту мыслей и спокойствие. Верующими стоит посетить храм и прочитать молитву.

Нельзя забывать и о семье и близких. Подарки, скромный вечер за праздничным столом, хорошие воспоминания и уютные разговоры — то, что наполняет День Святого Николая смыслом.

Семейная встречает праздник. Фото: shutterstock.com

Народные приметы на День Святого Николая

Этот день был своеобразным ориентиром для зимних прогнозов и будущего урожая:

Если иней на деревьях — к щедрому урожаю хлеба.

Снег перед 6 декабря — зима будет морозной.

Сколько снега на Николая, столько травы будет на весеннего Николая.

Холодный день — зима выдастся суровой.

Дождь на Николая — к хорошему урожаю озимых.

Снег идет с утра — зима будет мягкой.

Снег с ветром — к обильному урожаю фруктов.

Звездная ночь — в следующем году будет много ягод и грибов.

Спокойный скот — год для хозяйства пройдет без потерь.

Также предлагаем другие интересные статьи ко Дню Святого Николая

Как написать письмо Николаю вместе с ребенком, чтобы создать праздничное настроение.

Какой подарок можно сделать ребенку на 6 декабря, чтобы он точно обрадовался.

Что нельзя дарить ребенку, чтобы не испортить праздник.

Как красиво завернуть подарки, чтобы удивить и детей, и взрослых.

Какую погоду на Святого Николая ожидать украинцам.