День Святого Николая 2025 — какие запреты нельзя нарушать 6 декабря

Праздник Николая — что нельзя делать, чтобы не спугнуть удачу
В субботу, 6 декабря, украинцы будут встречать один из самых светлых праздников года — День Святого Николая Чудотворца. Это время добрых поступков, теплых пожеланий и подарков. Дата полна добрых традиций, которые хочется беречь и передавать следующему поколению. Вместе с тем не следует забывать и об определенных запретах и церковных наставлениях. По народным верованиям, определенные нарушения могли спугнуть удачу на весь следующий год и разгневать святого.
Новини.LIVE рассказывает, о каких светлых традициях следует помнить и что нельзя делать 6 декабря, чтобы избежать несчастий и привлечь благополучие.
Что нельзя делать в День Святого Николая 2025 — главные запреты
В украинской культуре церковные запреты в праздник тесно переплелись с народными приметами. Но и те, и те имеют одну цель — сохранить гармонию, праздничное настроение и уважение к святому Николаю Чудотворцу.
Церковь считает грехом и категорически запрещает в этот день:
- сквернословить;
- конфликтовать;
- оскорблять, презирать других;
- желать зла.
Запрет на физический труд и рукоделие формальный. Главное верующим за делами не забывать об искренней молитве и добрых поступках.
Для тех, кто придерживается Рождественского поста, действует запрет на потребление мясных и молочных продуктов. Также под запретом алкоголь.
В народе же церковные наставления дополнили поверьями. Считается, что на Праздник Николая нельзя:
- заниматься тяжелой физической работой, рукоделием и уборкой — трудиться в этот день означает отвлечь от себя покровительство святого;
- ругать детей — это большой грех, который может разгневать Николая и навлечь беду;
- оскорблять животных;
- отказывать тем, кто просит милостыню или поддержку — если отвернуться от нуждающегося, можно разгневать святого и потерять его покровительство на год.
Один из самых интересных запретов — 6 декабря категорически нельзя стричь волосы. По народному поверью, стрижка в этот день может "срезать удачу" и ослабить защиту.
День Святого Николая 6 декабря — главные традиции
По народным представлениям, именно в этот день небеса открываются для благословения, а каждый добрый поступок возвращается сторицей. Поэтому в праздник старались сделать как можно больше хороших дел. И сегодня каждый может присоединиться к благотворительным акциям, посетить детей в детдомах, которые так нуждаются в тепле и внимании, помочь одиноким старикам.
И, конечно же, нельзя забывать о военных, которые дарят нам возможность встречать праздник. Каждый донат, каждая посылка на фронт имеет значение и приближает нашу победу.
Поскольку святой Николай является покровителем милосердия, 6 декабря особенно важно сохранять чистоту мыслей и спокойствие. Верующими стоит посетить храм и прочитать молитву.
Нельзя забывать и о семье и близких. Подарки, скромный вечер за праздничным столом, хорошие воспоминания и уютные разговоры — то, что наполняет День Святого Николая смыслом.
Народные приметы на День Святого Николая
Этот день был своеобразным ориентиром для зимних прогнозов и будущего урожая:
- Если иней на деревьях — к щедрому урожаю хлеба.
- Снег перед 6 декабря — зима будет морозной.
- Сколько снега на Николая, столько травы будет на весеннего Николая.
- Холодный день — зима выдастся суровой.
- Дождь на Николая — к хорошему урожаю озимых.
- Снег идет с утра — зима будет мягкой.
- Снег с ветром — к обильному урожаю фруктов.
- Звездная ночь — в следующем году будет много ягод и грибов.
- Спокойный скот — год для хозяйства пройдет без потерь.
