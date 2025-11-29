День Святого Николая 2025 — какие подарки нельзя класть ребенку под подушку

Девочка получила плохой подарок. Фото: shutterstock.com

День Святого Николая — особый праздник, который наполняет дома теплом и радостью. Каждый ребенок в этот день ждет маленькие чудеса и желанные подарки под подушками. Родители выбирают подарки с трепетом, ведь хочется передать теплоту, заботу и праздничную атмосферу. Но не каждая вещь, даже очень красивая или дорогая, подходит для этой даты. Некоторые подарки могут испортить праздник, расстроить ребенка или даже навредить.

Новини.LIVE рассказывает, чего под подушкой точно быть не должно, чтобы сохранить хорошее настроение и настоящий смысл Николая.

Что нельзя класть под подушку на День Святого Николая 2025

Материальные и неуместные вещи, разрушающие символику праздника

Деньги и дорогие подарки

Праздник Николая — это о доброте, внимании и заботе. Деньги, дорогие гаджеты или драгоценности смещают акцент с искренности на материальную сторону. Такие вещи лучше дарить на другие праздники, где они уместны.

Одежда, обувь и подарки "на вырост"

Практичные вещи редко вызывают искренний восторг. Ребенок может не оценить новую куртку или ботинки под подушкой, а вещи, которые пригодятся только через год или два, лишают момента радости здесь и сейчас.

Взрослая косметика и духи

Предметы, созданные для взрослых, не несут детской магии. Даже специальная детская косметика может стать причиной аллергии или просто не соответствовать ожиданиям ребенка. Поэтому, если вы хотите подарить именно косметику, выбирайте тщательно.

Девочка получила подарок под подушку. Фото: shutterstock.com

Опасные и травмоопасные подарки

Игрушки с острыми деталями

Острые углы, мелкие элементы и хрупкие материалы могут представлять опасность, особенно для маленьких детей. Если хотите подарить сложную игрушку, лучше положите ее рядом с кроватью в коробке, а не под подушкой.

Игрушечное оружие

Праздник Николая символизирует добро и мир, поэтому игрушечное оружие противоречит ценностям этого дня. Даже если ребенок интересуется военной тематикой, для этого праздника лучше выбрать другой формат подарка.

Подарок для ребенка на Николая. Фото: shutterstock.com

Подарки, которые не вызывают радости или могут обидеть

Сувениры и безделушки

Статуэтки, магниты, брелоки и другие сувенирные мелочи не имеют ценности для ребенка и могут вызвать разочарование. Лучше выбрать что-то, что подарит эмоцию, а не просто займет место на полке.

Подарки с намеком на недостатки

Весы, спортивные принадлежности, книги о похудении или средства для проблемной кожи способны травмировать детскую самооценку. Такие вещи не только неуместны, но и могут сформировать комплексы. Дарить их стоит только тогда, когда ребенок сам четко выражает желание.

Религиозные предметы

Иконы, обереги и сувениры духовной тематики — такие вещи больше подходят взрослым. Если хотите подарить что-то духовное и одновременно доступное для ребенка, лучше выбрать детскую библию или книгу с историями о добрых поступках.

Что подарить ребенку на Николая, чтобы удивить и принести радость.

Как красиво завернуть подарки на Николая.

Какая погода на День Святого Николая будет в Украине.

Когда поставить елку и как украсить, чтобы счастье не обошло ваш дом.