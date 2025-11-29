День Святого Миколая 2025 — які подарунки не можна класти дитині під подушку

Дівчинка отримала поганий подарунок. Фото: shutterstock.com

День Святого Миколая — особливе свято, що наповнює оселі теплом та радістю. Кожна дитина цього дня чекає маленькі дива і омріяні подарунки під подушками. Батьки обирають подарунки з трепетом, адже хочеться передати теплоту, турботу та святкову атмосферу. Але не кожна річ, навіть дуже красива чи дорога, підходить для цієї дати. Деякі подарунки можуть зіпсувати свято, засмутити дитину або навіть нашкодити.

Новини.LIVE розповідає, чого під подушкою точно бути не повинно, щоб зберегти добрий настрій та справжній сенс Миколая.

Що не можна класти під подушку на День Святого Миколая 2025

Матеріальні та недоречні речі, що руйнують символіку свята

Гроші та дорогі подарунки

Свято Миколая — це про доброту, увагу та турботу. Гроші, дорогі гаджети або коштовності зміщують акцент зі щирості на матеріальний бік. Такі речі краще дарувати на інші свята, де вони доречні.

Одяг, взуття та подарунки "на виріст"

Практичні речі рідко викликають щирий захват. Дитина може не оцінити нову куртку чи черевики під подушкою, а речі, які стануть у пригоді лише через рік чи два, позбавляють моменту радості тут і зараз.

Доросла косметика та парфуми

Предмети, створені для дорослих, не несуть дитячої магії. Навіть спеціальна дитяча косметика може стати причиною алергії або просто не відповісти очікуванням дитини. Тож, якщо ви бажаєте подарувати саме косметику, обирайте ретельно.

Дівчинка отримала подарунок під подушку. Фото: shutterstock.com

Небезпечні та травмонебезпечні подарунки

Іграшки з гострими деталями

Гострі кути, дрібні елементи та крихкі матеріали можуть становити небезпеку, особливо для маленьких дітей. Якщо хочете подарувати складну іграшку, краще покладіть її поруч із ліжком у коробці, а не під подушкою.

Іграшкова зброя

Свято Миколая символізує добро й мир, тому іграшкова зброя суперечить цінностям цього дня. Навіть якщо дитина цікавиться військовою тематикою, для цього свята краще обрати інший формат подарунка.

Подарунок для дитина на Миколая. Фото: shutterstock.com

Подарунки, які не викликають радості або можуть образити

Сувеніри та дрібнички

Статуетки, магніти, брелоки та інші сувенірні дрібниці не мають цінності для дитини та можуть викликати розчарування. Краще обрати щось, що подарує емоцію, а не просто займе місце на полиці.

Подарунки з натяком на недоліки

Ваги, спортивне приладдя, книги про схуднення чи засоби для проблемної шкіри здатні травмувати дитячу самооцінку. Такі речі не тільки недоречні, а й можуть сформувати комплекси. Дарувати їх варто лише тоді, коли дитина сама чітко висловлює бажання.

Релігійні предмети

Ікони, обереги та сувеніри духовної тематики — такі речі більше підходять дорослим. Якщо хочете подарувати щось духовне й водночас доступне для дитини, краще обрати дитячу біблію або книгу з історіями про добрі вчинки.

