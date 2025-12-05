День Святого Миколая 6 грудня 2025 — сильні молитви для захисту і здійснення бажань

День святого Миколая 2025 — сильні молитви, що виконають бажання
У суботу, 6 грудня, в Україні зустрічатимуть День Святого Миколая — свято добрих справ, подарунків та родинного затишку. А ще це час, коли варто звернутися до Миколая Чудотворця із щирими молитвами. Вважається, що саме цього дня він особливо уважно чує людські прохання й може виконати найзаповітніші бажання.
Новини.LIVE ділиться найсильнішими молитвами, які читають у День Святого Миколая для захисту, здоров'я миру й виконання бажань.
Кому допомагає Миколай Чудотворець
Миколай Чудотворець — один із найбільш шанованих святих у християнській традиції. Його ім'я пов'язують із милосердям та невичерпною турботою про людей, які опинилися у скруті. Він вважається покровителем:
- дітей;
- сиріт;
- воїнів;
- мандрівників;
- моряків;
- торговців.
А також допомагає всім, хто переживає бідність, хвороби, життєві випробування, або потребує захисту у важкі хвилини.
Про що моляться Святому Миколаю
Люди звертаються до Миколая Чудотворця, коли потребують підтримки й надії у складних життєвих обставинах. У дні його вшанування найчастіше просять про:
- здоров'я;
- захист від нещасть;
- любов і мир у родині;
- удачу в роботі;
- успіх у справах;
- достаток та добробут;
- здійснення добрих бажань.
Молитву можна читати в храмі або вдома — найважливіше, щоб слова були сказані щиро.
Сильна молитва Миколаю Чудотворцю про заступництво
Добрий наш пастирю і Богомудрий наставнику, святителю Христовий Миколаю! Почуй нас, грішних, що моляться тобі і закликають на допомогу швидке заступництво твоє: допоможи нам немічним, усякого блага позбавленим: з'явися, угодниче Божий, не залиш нас в гріховному полоні бути, і ми позбудемося гріховних дій і думок. Заступися за нас негідних перед Господом нашим: хай милостивий до нас буде Господь Бог в нинішньому житії і в майбутньому, та не судить нас по слабкостям нашим, і по нечистоті сердець наших, але по своїй доброті віддасть нам. Моли, святителю Христовий Миколаю, Христа Бога нашого, нехай принесе нам мирне життя і позбавить гріхів, душам же нашим принесе порятунок і велику милість, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.
Молитва за Україну
Святий Миколаю, покрий Україну своєю опікою, як колись покривав усіх, хто потребував порятунку. Випроси для нашої землі силу вистояти, витримати й перемогти. Збережи тих, хто боронить нас на передовій і в тилу, поверни додому живими тих, хто в небезпеці. Дай нашому народу єдність, мудрість і світло, щоб ми не втратили віри навіть у найтемніші дні.
Молитва Миколаю Чудотворцю на здійснення бажання
Чудотворцю Миколаю, допоможи мені в бажаннях моїх тлінних. Не гнівайся на прохання зухвале, але і не покинь мене в справах суєтних. Що на благо тих, хто забажав, виконай своєю милістю. Коли лихе хочу, відверни напасті. Нехай всі бажання праведні здійсняться, а життя моє щастям наповниться. Хай буде воля твоя, амінь.
Після цієї молитви слід подумати про своє бажання. Воно має бути добрим і не містити побажань зла.
Молитва святому Миколаю про здоров'я
Святий Миколай Чудотворець, Спаситель наших заблукалих душ. Звертаємося до тебе зі смиренною проханням в хворобі і немочі. Відсторони від (ім'я) псування і тяжкі недуги. Відпусти (ім'я) всі гріхи, що стали причиною таких тяжких страждань. Прийми каяття хворого і його близьких. Нехай всі хвороби покинуть його тлінне тіло і прибуде незламне здоров'я і благодать. Нехай Господь через тебе почує наше смиренне прохання і не засудить його. Попроси, святителе Миколаю, щоб всі негаразди відпустили і хвороби покинули назавжди. На все твоя воля. Амінь.
