День Святого Миколая 6 грудня 2025 — сильні молитви для захисту і здійснення бажань

Дівчина перед іконою святого Миколая. Фото: google.com

У суботу, 6 грудня, в Україні зустрічатимуть День Святого Миколая — свято добрих справ, подарунків та родинного затишку. А ще це час, коли варто звернутися до Миколая Чудотворця із щирими молитвами. Вважається, що саме цього дня він особливо уважно чує людські прохання й може виконати найзаповітніші бажання.

Новини.LIVE ділиться найсильнішими молитвами, які читають у День Святого Миколая для захисту, здоров'я миру й виконання бажань.

Реклама

Читайте також:

Кому допомагає Миколай Чудотворець

Миколай Чудотворець — один із найбільш шанованих святих у християнській традиції. Його ім'я пов'язують із милосердям та невичерпною турботою про людей, які опинилися у скруті. Він вважається покровителем:

дітей;

сиріт;

воїнів;

мандрівників;

моряків;

торговців.

А також допомагає всім, хто переживає бідність, хвороби, життєві випробування, або потребує захисту у важкі хвилини.

Ікона із зображенням святого Миколая. Фото: depositphotos.com

Про що моляться Святому Миколаю

Люди звертаються до Миколая Чудотворця, коли потребують підтримки й надії у складних життєвих обставинах. У дні його вшанування найчастіше просять про:

здоров'я;

захист від нещасть;

любов і мир у родині;

удачу в роботі;

успіх у справах;

достаток та добробут;

здійснення добрих бажань.

Молитву можна читати в храмі або вдома — найважливіше, щоб слова були сказані щиро.

Сильна молитва Миколаю Чудотворцю про заступництво

Добрий наш пастирю і Богомудрий наставнику, святителю Христовий Миколаю! Почуй нас, грішних, що моляться тобі і закликають на допомогу швидке заступництво твоє: допоможи нам немічним, усякого блага позбавленим: з'явися, угодниче Божий, не залиш нас в гріховному полоні бути, і ми позбудемося гріховних дій і думок. Заступися за нас негідних перед Господом нашим: хай милостивий до нас буде Господь Бог в нинішньому житії і в майбутньому, та не судить нас по слабкостям нашим, і по нечистоті сердець наших, але по своїй доброті віддасть нам. Моли, святителю Христовий Миколаю, Христа Бога нашого, нехай принесе нам мирне життя і позбавить гріхів, душам же нашим принесе порятунок і велику милість, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Молитва за Україну

Святий Миколаю, покрий Україну своєю опікою, як колись покривав усіх, хто потребував порятунку. Випроси для нашої землі силу вистояти, витримати й перемогти. Збережи тих, хто боронить нас на передовій і в тилу, поверни додому живими тих, хто в небезпеці. Дай нашому народу єдність, мудрість і світло, щоб ми не втратили віри навіть у найтемніші дні.

Молитва Миколаю Чудотворцю на здійснення бажання

Чудотворцю Миколаю, допоможи мені в бажаннях моїх тлінних. Не гнівайся на прохання зухвале, але і не покинь мене в справах суєтних. Що на благо тих, хто забажав, виконай своєю милістю. Коли лихе хочу, відверни напасті. Нехай всі бажання праведні здійсняться, а життя моє щастям наповниться. Хай буде воля твоя, амінь.

Після цієї молитви слід подумати про своє бажання. Воно має бути добрим і не містити побажань зла.

Молитва святому Миколаю про здоров'я

Святий Миколай Чудотворець, Спаситель наших заблукалих душ. Звертаємося до тебе зі смиренною проханням в хворобі і немочі. Відсторони від (ім'я) псування і тяжкі недуги. Відпусти (ім'я) всі гріхи, що стали причиною таких тяжких страждань. Прийми каяття хворого і його близьких. Нехай всі хвороби покинуть його тлінне тіло і прибуде незламне здоров'я і благодать. Нехай Господь через тебе почує наше смиренне прохання і не засудить його. Попроси, святителе Миколаю, щоб всі негаразди відпустили і хвороби покинули назавжди. На все твоя воля. Амінь.

Також пропонуємо інші цікаві статті до Дня Святого Миколая

Які традиції існують у Свято Миколая в Україні та що не можна робити 6 грудня.

Яку погоду на Святого Миколая очікувати українцям.

Який подарунок можна зробити дитині на 6 грудня, щоб вона точно зраділа.

Що не можна дарувати дитині, щоб не зіпсувати свято.