День Святого Николая 6 декабря 2025 — сильные молитвы для защиты и исполнения желаний

День святого Николая 2025 — эти сильные молитвы исполнят желания
В субботу, 6 декабря, в Украине будут встречать День Святого Николая — праздник добрых дел, подарков и семейного уюта. А еще это время, когда стоит обратиться к Николаю Чудотворцу с искренними молитвами. Считается, что именно в этот день он особенно внимательно слышит человеческие просьбы и может исполнить самые заветные желания.
Новини.LIVE делится самыми сильными молитвами, которые читают в День Святого Николая для защиты, здоровья мира и исполнения желаний.
Кому помогает Николай Чудотворец
Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых в христианской традиции. Его имя связывают с милосердием и неисчерпаемой заботой о людях, которые оказались в беде. Он считается покровителем:
- детей;
- сирот;
- воинов;
- путешественников;
- моряков;
- торговцев.
А также помогает всем, кто переживает бедность, болезни, жизненные испытания, или нуждается в защите в трудные минуты.
О чем молятся Святому Николаю
Люди обращаются к Николаю Чудотворцу, когда нуждаются в поддержке и надежде в сложных жизненных обстоятельствах. В дни его чествования чаще всего просят о:
- здоровье;
- защите от несчастий;
- любви и мире в семье;
- удаче в работе;
- успехе в делах;
- достаток и благополучие;
- осуществление добрых желаний.
Молитву можно читать в храме или дома — самое важное, чтобы слова были сказаны искренне.
Сильная молитва Николаю Чудотворцу о заступничестве
Добрый наш пастырь и Богомудрый наставник, святитель Христов Николай! Услышь нас, грешных, молящихся тебе и призывающих на помощь скорое заступничество твое: помоги нам немощным, всякого блага лишенным: явись, угодниче Божий, не оставь нас в греховном плену быть, и мы избавимся от греховных действий и мыслей. Заступись за нас недостойных пред Господом нашим: да будет милостив к нам Господь Бог в нынешнем житии и в будущем, и не судит нас по слабостям нашим, и по нечистоте сердец наших, но по своей доброте воздаст нам. Моли, святителю Христов Николай, Христа Бога нашего, да принесет нам мирную жизнь и избавит от грехов, душам же нашим принесет спасение и великую милость, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Молитва за Украину
Святой Николай, покрой Украину своей опекой, как когда-то покрывал всех, кто нуждался в спасении. Выпроси для нашей земли силу выстоять, выдержать и победить. Сохрани тех, кто защищает нас на передовой и в тылу, верни домой живыми тех, кто в опасности. Дай нашему народу единство, мудрость и свет, чтобы мы не потеряли веры даже в самые темные дни.
Молитва Николаю Чудотворцу на исполнение желания
Чудотворче Николай, помоги мне в желаниях моих тленных. Не гневайся на просьбу дерзкую, но и не оставь меня в делах суетных. Что на благо возжелавших, исполни своей милостью. Когда худое хочу, отврати напасти. Пусть все желания праведные исполнятся, а жизнь моя счастьем наполнится. Да будет воля твоя, аминь.
После этой молитвы следует подумать о своем желании. Оно должно быть добрым и не содержать пожеланий зла.
Молитва святому Николаю о здоровье
Святой Николай Чудотворец, Спаситель наших заблудших душ. Обращаемся к тебе со смиренной просьбой в болезни и немощи. Отстрани от (имя) порчу и тяжкие недуги. Отпусти (имя) все грехи, ставшие причиной столь тяжких страданий. Прими раскаяние больного и его близких. Пусть все болезни покинут его бренное тело и прибудет несокрушимое здоровье и благодать. Пусть Господь через тебя услышит нашу смиренную просьбу и не осудит его. Попроси, святитель Николай, чтобы все невзгоды отпустили и болезни покинули навсегда. На все твоя воля. Аминь.
