День Святого Николая 2025 — почему подарки оставляют именно под подушкой

Девочке кладут подарок под подушку. Фото: shutterstock.com

День Святого Николая — один из самых любимых зимних праздников украинцев, который всегда несет свет. 6 декабря в городах зажигают праздничные елки, люди обмениваются теплыми словами, помогают друг другу, волонтерят. А самая главная традиция — подарок, оставленный под подушкой. Но почему именно под подушкой? Ответ скрыт в древних легендах и народных обычаях, которые передавались из поколения в поколение.

Новини.LIVE рассказывает, откуда же у украинцев появилась такая интересная традиция в День Святого Николая.

Кто такой Святой Николай Чудотворец

Николай Чудотворец был реальной исторической фигурой, которая жила в III-IV веках. Он был архиепископом Мир Ликийских — древнего города на территории современной Турции. Рожденный в богатой семье, Николай отказался от наследства в пользу тех, кто нуждался в помощи. Его милосердие, чудеса и бескорыстие сделали его символом доброты и надежды. А после смерти он был канонизирован и стал одним из самых почитаемых святых в мире.

Изображение святого Николая. Фото: УНИАН

Легенда о святом Николае, с которой все началось

Одна из самых известных историй о Николае рассказывает о бедном мужчине с тремя дочерьми, которые не имели приданого. Без приданого девушки не могли выйти замуж, и их будущее оказалось под угрозой. Узнав об этом, Николай начал оставлять для них мешочки с золотом — тайно, ночью, чтобы никто не знал о его добром поступке.

По одной из легенд, один из мешочков попал в носок, который сушился у огня. По другой — в обувь у дверей. Именно эта легенда стала основой традиции дарить подарки втайне. С течением времени во многих странах появилась привычка оставлять подарки именно в обуви, у камина или на специальном месте. В Украине же традиция трансформировалась в теплый семейный ритуал — подарок под подушкой.

Подарок на Святого Николая. Фото: AI

Почему в Украине подарки на Святого Николая кладут именно под подушку

Подарок под подушкой символизирует тихую, незаметную доброту Святого Николая. Именно так он помогал людям при жизни — скромно и без свидетелей.

В славянской культуре подушка имела особое значение — это символ дома, тепла и защиты. Подарок под подушкой как бы подчеркивает: Святой Николай берет ребенка под свое благословение, оберегает его ночью, когда он наиболее уязвим. Когда ребенок находит сюрприз утром, у него возникает ощущение настоящего чуда, будто кто-то заботится о нем даже во сне.

Девочка нашла подарок под подушкой. Фото: freepik.com

Как празднуют День Святого Николая в других странах

Германия

Дети оставляют чистые ботинки у дверей. Утром они находят в них сладости, фрукты или маленькие подарки.

Голландия

В Голландии подарки кладут в носки возле камина. Также дети оставляют для лошади Святого Николая морковь или сено.

Польша

В Польше праздник называется Миколайки. Подарки оставляют в обуви или в специальных мешочках.

Чехия и Словакия

Святой Николай приходит в сопровождении ангела и персонажа, похожего на черта. Они вместе раздают детям подарки.

Подарок от Николая в обуви. Фото: google.com

