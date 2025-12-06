Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Почему на Николая подарки кладут под подушку — это знают не все

Почему на Николая подарки кладут под подушку — это знают не все

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 04:06
День Святого Николая 2025 — почему подарки оставляют именно под подушкой
Девочке кладут подарок под подушку. Фото: shutterstock.com

День Святого Николая — один из самых любимых зимних праздников украинцев, который всегда несет свет. 6 декабря в городах зажигают праздничные елки, люди обмениваются теплыми словами, помогают друг другу, волонтерят. А самая главная традиция — подарок, оставленный под подушкой. Но почему именно под подушкой? Ответ скрыт в древних легендах и народных обычаях, которые передавались из поколения в поколение.

Новини.LIVE рассказывает, откуда же у украинцев появилась такая интересная традиция в День Святого Николая.

Реклама
Читайте также:

Кто такой Святой Николай Чудотворец

Николай Чудотворец был реальной исторической фигурой, которая жила в III-IV веках. Он был архиепископом Мир Ликийских — древнего города на территории современной Турции. Рожденный в богатой семье, Николай отказался от наследства в пользу тех, кто нуждался в помощи. Его милосердие, чудеса и бескорыстие сделали его символом доброты и надежды. А после смерти он был канонизирован и стал одним из самых почитаемых святых в мире.

 

Кто такой Святой Николай Чудотворец
Изображение святого Николая. Фото: УНИАН

Легенда о святом Николае, с которой все началось

Одна из самых известных историй о Николае рассказывает о бедном мужчине с тремя дочерьми, которые не имели приданого. Без приданого девушки не могли выйти замуж, и их будущее оказалось под угрозой. Узнав об этом, Николай начал оставлять для них мешочки с золотом — тайно, ночью, чтобы никто не знал о его добром поступке.

По одной из легенд, один из мешочков попал в носок, который сушился у огня. По другой — в обувь у дверей. Именно эта легенда стала основой традиции дарить подарки втайне. С течением времени во многих странах появилась привычка оставлять подарки именно в обуви, у камина или на специальном месте. В Украине же традиция трансформировалась в теплый семейный ритуал — подарок под подушкой.

 

Почему на Николая подарки кладут под подушку — это знают не все
Подарок на Святого Николая. Фото: AI

Почему в Украине подарки на Святого Николая кладут именно под подушку

Подарок под подушкой символизирует тихую, незаметную доброту Святого Николая. Именно так он помогал людям при жизни — скромно и без свидетелей.

В славянской культуре подушка имела особое значение — это символ дома, тепла и защиты. Подарок под подушкой как бы подчеркивает: Святой Николай берет ребенка под свое благословение, оберегает его ночью, когда он наиболее уязвим. Когда ребенок находит сюрприз утром, у него возникает ощущение настоящего чуда, будто кто-то заботится о нем даже во сне.

 

Почему в Украине подарки на Святого Николая кладут именно под подушку
Девочка нашла подарок под подушкой. Фото: freepik.com

Как празднуют День Святого Николая в других странах

  • Германия

Дети оставляют чистые ботинки у дверей. Утром они находят в них сладости, фрукты или маленькие подарки.

  • Голландия

В Голландии подарки кладут в носки возле камина. Также дети оставляют для лошади Святого Николая морковь или сено.

  • Польша

В Польше праздник называется Миколайки. Подарки оставляют в обуви или в специальных мешочках.

  • Чехия и Словакия

Святой Николай приходит в сопровождении ангела и персонажа, похожего на черта. Они вместе раздают детям подарки.

 

Как празднуют День Святого Николая в других странах
Подарок от Николая в обуви. Фото: google.com

Также предлагаем другие интересные статьи ко Дню Святого Николая

Какие традиции существуют в Праздник Николая и что нельзя делать.

Какой подарок можно сделать ребенку на 6 декабря, чтобы он точно обрадовался.

Что нельзя дарить ребенку, чтобы не испортить праздник.

Какие сильные молитвы читать в День Святого Николая для защиты, здоровья и исполнения желаний.

Какую погоду на Святого Николая ожидать украинцам.

традиции День Святого Николая праздник подарок 6 декабря
София Сурай - Редактор
Автор:
София Сурай
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации